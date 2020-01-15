Süryani çiftten 4 gündür haber alınamıyor

Şırnak Beytüşşebap’a İlçesi’ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril’den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. İddiaya göre, kimliği belirsiz bazı kişilerin eve gittiği ve o günden bu yana Süryani çiftten haber alınamıyor. Beytüşşebap’ta yaşayan son Süryani ailelerden Hurmuz ve Şimoni Diril’in kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Endişeli olan Diril ailesi, yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

‘Cumartesi gününden beri haber alamıyoruz’

Köyde sadece iki ailenin yaşadığı ve komşularının Hurmuz ile Şimoni Diril’i en son Cumartesi günü gördüklerini söylüyor. Sputnik’e konuşan Süryani oğulları Bedri Diril arama çalışmalarının devam ettiğini ve kaygılı olduklarını söyledi.

Anne ve babasını köyde ziyaret etmek isteyen akrabalarının durumu fark ettiğini ifade eden Diril şunları söyledi: “Yetkililer bizden ricada bulundu ‘yanlış bilgiye mahal vermeyin soruşturma yürütüyoruz’ dediler. Cumartesi sabahından beri kayıplar ama biz bunu Pazar günü fark ettik. Abim ve 2 akrabam köye ziyarete gidiyor ama annem ve babamı evde bulamıyorlar. Her yere baktıktan sonra jandarmaya haber veriyorlar. Havanın kötü olması nedeniyle Pazartesi günü işleri zorlaştırdı ama akşamdan beri bölgeyi havadan tarıyorlar. Köye ulaşan bazı akrabalarımız da gidebilecekleri olası yerlere bakıyorlar. Komşu köylerden de birkaç kişi arama çalışmalarına katılmış. Ulaşımı çok zor ve sıkıntılı bir yer. Güvenlik güçleri güvenlik nedeniyle direk oraya gidemiyorlar. Bir de kar ve çok soğuk olduğu için aramalar zorlaşıyor. Köyde iki aile yaşıyor, oradaki komşular en son Cumartesi günü gördüklerini söylemiş. Onun dışında başka bilgi yok.”

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