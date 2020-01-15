Süryani çiftten 4 gündür haber alınamıyor

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in Şırnak Beytüşşebap’a İlçesi’ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan anne-babasından 4 gündür haber alınamıyor. Süryani çiftin oğulları Bedri Diril “Abim ve 2 akrabam köye ziyarete gidiyor ama annem ve babamı evde bulamayınca fark ediyorlar” dedi.
Şırnak Beytüşşebap’a İlçesi’ne bağlı Kovankaya köyünde yaşayan Hurmuz ve Şimoni Diril’den 11 Ocak tarihinden bu yana haber alınamıyor. İddiaya göre, kimliği belirsiz bazı kişilerin eve gittiği ve o günden bu yana Süryani çiftten haber alınamıyor. Beytüşşebap’ta yaşayan son Süryani ailelerden Hurmuz ve Şimoni Diril’in kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Endişeli olan Diril ailesi, yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.
‘Cumartesi gününden beri haber alamıyoruz’
Köyde sadece iki ailenin yaşadığı ve komşularının Hurmuz ile Şimoni Diril’i en son Cumartesi günü gördüklerini söylüyor. Sputnik’e konuşan Süryani oğulları Bedri Diril arama çalışmalarının devam ettiğini ve kaygılı olduklarını söyledi.
Anne ve babasını köyde ziyaret etmek isteyen akrabalarının durumu fark ettiğini ifade eden Diril şunları söyledi: “Yetkililer bizden ricada bulundu ‘yanlış bilgiye mahal vermeyin soruşturma yürütüyoruz’ dediler. Cumartesi sabahından beri kayıplar ama biz bunu Pazar günü fark ettik. Abim ve 2 akrabam köye ziyarete gidiyor ama annem ve babamı evde bulamıyorlar. Her yere baktıktan sonra jandarmaya haber veriyorlar. Havanın kötü olması nedeniyle Pazartesi günü işleri zorlaştırdı ama akşamdan beri bölgeyi havadan tarıyorlar. Köye ulaşan bazı akrabalarımız da gidebilecekleri olası yerlere bakıyorlar. Komşu köylerden de birkaç kişi arama çalışmalarına katılmış. Ulaşımı çok zor ve sıkıntılı bir yer. Güvenlik güçleri güvenlik nedeniyle direk oraya gidemiyorlar. Bir de kar ve çok soğuk olduğu için aramalar zorlaşıyor. Köyde iki aile yaşıyor, oradaki komşular en son Cumartesi günü gördüklerini söylemiş. Onun dışında başka bilgi yok.”
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)