Kayıt
00:23 16 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    'AB, Akdeniz’de doğalgaz üretme planlarına Türkiye’nin engel olmasından korkuyor'

    © AP Photo / Petros Karadjias
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103939/84/1039398400.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001151041017040-ab-akdenizde-dogalgaz-uretme-planlarina-turkiyenin-engel-olmasindan-korkuyor/

    Rus uzman Lukyanov, Moskova’da gerçekleşen Libya görüşmesini, Libya’da barışçıl çözüm olasılığını ve Avrupa Birliği’nin (AB) bu süreçteki rolünü değerlendirdi.

    Rusya Ekonomi Yüksekokulu Politika Bilimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Grigoriy Lukyanov, Sputnik’e açıklamasında, Avrupa ülkelerinin boş durması yüzünden Libya’daki çatışmanın Akdeniz yönünde genişlediğini belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Bu çatışma Libya sınırlarını aştı, çünkü çok sayıda dış aktör dahil oldu, örneğin BAE, Katar, Mısır. AB’nin Libya krizi konusunda ortak, konsolide bir duruşa sahip olmaması onlara özgü bir durum. İtalya ve Fransa, Libya krizinin çözümüne en çok ilgi duyan iki ülke. Ama bu ülkeler, farklı yöntemlere başvuruyor ve bazen tehdit yolunu seçiyorlar. Sonuç olarak çatışma Akdeniz yönünde genişlemiş oldu."

    AB’nin, Libya krizinin çözümü yönündeki eylemlerinin başarılı olmadığını kaydeden uzman, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

    "Avrupa, bu bölgeyi saran kriz ve tehditlerle baş etme konusunda tam bir çaresizlik sergiledi. Sınır suçunun güçlenmesi, Mağrip el-Kaidesi’nin ve IŞİD’in güçlenmesi,  bunun, Libya’daki kırılgan devletçiliğe neredeyse bir alternatif olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, 2019’da şiddetin artması, BM Güvenlik Konseyi’nin, BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame’nin teklif ettiği eylem planının tamamen etkisiz olduğunu sergiledi. Batı ülkelerinin, AB’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve özellikle Libya’ya yönelik iyi düşünülmemiş ve yıkıcı duruşu, bu çatışmanın ortaya çıkmasının temel nedeni."

    AB’nin, Türkiye’nin Libya’daki rolünün artmasından endişe duyduğunu dile getiren Lukyanov, "AB, Moskova’nın desteğini alan Ankara’nın sadece Libya’da değil, genel olarak bölgedeki durumu değiştirebileceğinden korkuyor. Türkiye de Libya’ya bir nevi rövanş gözüyle bakıyor. Türkiye’nin Libya duruşu, daha önce Avrupa ülkelerinin hiçbir şekilde Türkiye’nin bu konudaki fikrini dikkate almamasıyla ilgilidir. Ankara ayrıca Suriye’deki deneyimini kullanıyor, AB ve NATO’nun güvenli bölge oluşturma taleplerini reddetmesini kastediyorum. AB, Akdeniz’de doğalgaz üretme planlarına Türkiye’nin engel olmasından korkuyor" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin daha önce Moskova’daki Libya görüşmesi gibi görüşmelerin öncüsü olmadığını söyleyen Lukyanov, "Eğer gelecekte de böyle görüşmeler yapılacaksa Libya Ulusal Ordusu’nun çıkarlarının garantörü olan Mısır ve BAE’nin davet edilmesi mantıklı olur. Ama şimdilik taraflar en uygun yol olarak askeri çözümü görüyor. Müzakerelerin başarılı olması beklenmiyor" diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Doğu Akdeniz, Rusya, Grigoriy Lukyanov, Çatışma, Libya, Sondaj, Doğalgaz, Türkiye, Avrupa Birliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet