Kamu Başdenetçisi Malkoç: KDK’nin tavsiye kararlarına uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 75’lere çıktı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idarenin eylem ve işlemlerini denetleyen Kamu Denetçiliği Kurumu’na 2019 yılında 20 bin 968 yazılı şikayet geldiğini, kurumun verdiği karar sayısının ise 21 bin 170 olduğunu söyledi. Malkoç, idarenin KDK’nın tavsiye kararlarına uyma oranının 2019 yılında yüzde 75’e çıktığını vurguladı.

Sputnik’in de aralarında bulunduğu basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun 2019 yılı çalışmalarını ve 2020 hedeflerini anlattı.

KDK, 2019’da 20 bin 968 şikayet aldı, 21 bin 170 karar verdi

KDK’nın idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet ve hakkaniyet ölçülerinde denetleyen bir kurum olduğunu ifade eden Malkoç, 2013 yılından bu yana da faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Malkoç, 7 yıllık sürede 80 bin 535 yazılı şikayet aldıklarını, bunları inceleyerek karara bağladıklarını söyledi.

Şeref Malkoç, KDK olarak 2019 yılında değişik konularda 20 bin 968 yazılı şikayet aldıklarını ifade ederek, 2019 yılında verdikleri karar sayısının ise 21 bin 170 olduğunu belirtti. Malkoç, “Yani aldığımız şikayetten daha fazla karar vermişiz. Tabi 2018 yılından kalan dosyalarla bu. Çünkü bizim yasamızda bize şikayet intikal ettiğinde en geç 6 ay içerisinde karara bağlama mecburiyetimiz var. Aslında bu tempo fena bir tempo değil” dedi.

Malkoç, bunun yanında 107 bin 899 kişinin ya kuruma geldiğini ya telefon açtığını ya da mail ortamında kendilerine soru sorduğunu, onlara yardımcı olduklarını belirtti.

Tavsiyeye uymayan belediyeler TBMM’ye şikayet edildi

KDK’nin verdiği kararların ‘tavsiye kararı’ olduğuna dikkat çeken Malkoç, ‘tavsiye kararının’ uysan da olur uymasan da olur anlamına gelmediğini vurguladı. Malkoç, “Anayasada düzenlenmiş bir kurumdur, kamunun vicdanıdır, bir hakkaniyet kurumudur, idareci arkadaşlar sen buna uyacaksın anlamında tavsiye kararıdır. Bu kararlara uymamaları durumunda bunları kamuoyuna duyuruyoruz. Yine uymamakta ısrar ederlerse TBMM’de Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonu’na davet ediyoruz. Çok etkili oluyor bunlar” dedi.

Tavsiye kararlarına uymayan kurumlardan Biga Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun TBMM’ye davet edildiğini ifade eden Malkoç, belediye başkanlarının ‘Ben yeni seçildim, benden önceki başkan karara uymadı halk onu seçmedi, ben uyacağım’ dediğini söyledi. Bunun üzerine kendisinin ‘KDK kararlarına uymayan başkanlara halk oy vermiyor’ diye espri yaptığını belirten Malkoç, “Ben bunu söyleyince Futbol Federasyonu Başkanvekili vardı orada, ‘bizde de öyle oldu karara uymayan yönetim gitti biz geldik’ dedi. Kararlara uymanın böyle faydaları var” diye konuştu.

Malkoç, “2019 yılında karara uymayan kaç idareciyle ilgili şikayeti Meclis’e yansıttınız” sorusu üzerine de şunları söyledi:

‘Kararlara uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 75’lere çıktı’

“Biz Meclisi de çok fazla meşgul etmek istemiyoruz ama sembol niteliğinde kamuoyunun ilgilenebileceği kararları tercih ediyoruz, 10 tane örnek karar. Bunların neticesinde kararlara uyma oranı yüzde 20’lerden yüzde 75’lere çıktı. Avrupa’da ombudsmanlığın kararlarına uyma oranı yüzde 80. Bizim bu gayretlerimizin sonucunda 2019 yılında bu oran yüzde 75’e ulaştı. Avrupa’daki ombudsmanlık kurumları kimi 100 yıllık kimi onlarca yıllık, biz daha 7. yılda buna ulaştık.”

‘Belediye bütün caddeleri yıkasım diye şikayet geliyor’

Bazen vatandaşların KDK’yı savcılık makamı gibi gördüğünü bazen de ‘belediye sokakları yeterince süpürmüyor, bütün caddeleri yıkasın’ gibi temenni ya da ihbar niteliğinde gelen şikayetler de olduğunu anlatan Malkoç, “Bunlar tabi bizim zamanımızı alıyor ve bakabileceğimiz konular değil. Çünkü biz idarenin eylem ve işlemlerini bilgi belge isteyerek inceliyoruz, öyle denetliyoruz. Ama ihbar gibi olunca temenni gibi olunca maalesef o biraz bizi yoruyor” dedi.

‘Noterlerin kredi kartıyla ödeme kabulü tavsiye kararımız üzerine’

Şeref Malkoç, mahkeme olmadıklarını ancak bazen verdikleri bir kararla idarelerin uygulamasını değiştirdiklerini bunun da milyonları ilgilendirdiğini söyledi. Malkoç, 1 Şubat’tan itibaren noterlerin kredi kartıyla da ödemeleri kabul edeceğini ifade ederek, bunun da KDK’nın verdiği tavsiye kararı üzerine olduğunu kaydetti.

‘Niyetimiz 2020 yılını iyi yönetim ilkeleri yılı ilan etmek’

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’nin artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini hatırlatarak, 2020 yılını iyi yönetim ilkeleri yılı olarak ilan etmek istediklerini söyledi. Malkoç, “Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı ile Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşmelerimiz var. Tabi biz kurum olarak bunu ilan ederiz ama yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanımız. Arzu ediyoruz ki Cumhurbaşkanlığındaki kurumlarla bu çalışmayı yürütelim” dedi.

‘İdarecinin zihninde değişiklik olmuyorsa yasaların uygulanması çok zor’

Malkoç, iyi yönetim ilkeleri rehberi de hazırladıklarını belirterek, niyetlerinin bütün idarede iyi yönetim ilkelerine uyması olduğunu kaydetti. Anayasa ve yasalarda çok güzel düzenlenmiş haklar olduğunu ancak uygulamada sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Malkoç, “Sayın Cumhurbaşkanımız hangi genelgeyi çıkarırsa çıkarsın veya hangi idari düzenlemeyi yaparsa yapsın, parlamento hangi anayasa ya da yasa değişikliğini yaparsa yapsın, idarecinin zihninde bir değişiklik olmuyorsa o anayasa değişikliğinin ve yasaların uygulaması çok zor oluyor. Diyorsun ki ‘bak kanun böyle’, ‘eski köye yeni kanun mu çıkardık’ diyor. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için yapılan bu çabaları biz yerinde uygulanıyor mu uygulanmıyor mu bunu gözetliyoruz. Bu anlamda da en büyük destekçimiz tabi parlamento” diye konuştu.

Başdenetçi Malkoç, bir soru üzerine de KDK’ya başvurulardaki artışın nedeninin kurumun tanınırlığının artması olduğunu söyledi. Malkoç, “Tanıtıma ağırlık verdik bunun neticesi halk kurumu tanıdıkça sevdi, başvurular arttı. Bize gelen şikayetlerin yüzde 25’ni dostane çözüm ile çözmüşüz” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.