Kayıt
16:05 17 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 6 yıl önce yapımına başlanan Ferit Melen Kütüphanesi

    Üniversite öğrencileri: Kütüphane yok, bilgisayarlar yetersiz ‘kendi bilgisayarlarınızı getirin’ diyorlar

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104111/63/1041116313.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001171041116973-universite-ogrencileri-kutuphane-yok-bilgisayarlar-yetersiz-kendi-bilgisayarlarinizi-getirin/

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 6 yıl önce yapımına başlanan Ferit Melen Kütüphanesi bitirilmediği için öğrenciler kantinde yemek masalarında ders çalışmak zorunda kalıyor. Üniversitede bilgisayarlar sayısının da yetersiz olduğunu söyleyen öğrenciler “Bize ‘kendi bilgisayarlarınızı getirin’ diyorlar” dedi.

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 6 yıl önce yapımına başlanan Ferit Melen Kütüphanesi bitirilmediği için öğrenciler kantinlerde ders çalışmak zorunda kalıyor. İhalesi, 2018 yılında 337 öğrencinin zehirlenmesine neden olan taşeron firmaya verildiği öğrenilen kütüphane binası, aradan 6 yıl geçmesine rağmen henüz açılışı gerçekleşmedi.

    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz beslenme hakkı talebi
    35 bin öğrenciye sahip üniversitede, depremden etkilenen ancak tadilatı yıllardır süren kütüphanenin açılması için öğrencilerin girişimleri de sonuçsuz kaldı. 2 yıldır binada bir çalışma yürütülmediğini ve içinin boş olduğunu söyleyen öğrenciler, kantinde yemek masalarını çalışma masası olarak kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek kütüphanenin bir an önce açılmasını istiyor.

    Kütüphanenin açılması için kampanya başlattılar

    İdarenin kütüphanenin ne zaman açılacağı sorusunu her defasında yanıtsız bıraktığını ifade eden öğrenciler, verdikleri dilekçelere de cevap verilmediği söylüyor. Yetkililerden bir yanıt alamayan öğrenciler kütüphane için bir sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Twitter’da ‘#VanYYÜFeritMelenKütüphanesiAçılsın’ tagı açan öğrenciler seslerini duyurmaya çalışıyor.

    ‘Dilekçe vermemize rağmen cevap verilmiyor’

    Sputnik’e konuşan öğrencilerden İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Reber Mazlum Safran, yaşanan sorunların sadece bununla sınırlı olmadığını söyledi.

    Safran “Ferit Melen Kütüphanesi binası 6 yılda tamamlanamadı. 337 öğrencinin zehirlenmesini sağlayan firmaya ihalesi verildi. 2 yıldır tamamlanan binaya giriş yapılamıyor, kütüphane açılamıyor. Çünkü içerisi doldurulamadı. 2018’de rektör olan Peyami Battal kısa sürede açacağız diye tweet atmıştı ama hala açılmadı. Öğrenciler kantinlerde ders çalışıyor. 35 bin öğrenciye sahip olan Yüzüncü yıl Üniversitesinin kayda değer kütüphanesi yoktur. Sorunlar sadece bununla sınırlı değildir. Onlarca dilekçe vermemize rağmen herhangi bir geri dönüş olmamıştır. Bir de üstüne her gün 1 saate yakın minibüs kuyruklarında beklemek zorunda kalıyoruz. Zehirlenmelere rağmen denetim yapılmayan yemekhane kuyruğunda 30 dakika bekliyoruz” dedi.

    2018’de rektör olan Peyami Battal'ın attığı tweet
    screenshot
    2018’de rektör olan Peyami Battal'ın attığı tweet

    ‘Kantinde ve boş sınavlarda ders çalışıyoruz’

    Tıp Fakültesi dışında başka bir kütüphanenin olmadığını ve onun da yetersiz olduğunu ifade eden Safran “35 bin öğrencilik üniversitenin başka bir kütüphanesi yoktur.  Var olan kütüphane ancak Tıp Fakültesi’ne yetiyor. Kitap alımından çok ders çalışma yeri olarak kullanıyor ve kaynağı yok denecek kadar az. Öğrenciler okuma gibi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kitaplar alarak karşılıyor. Öğrenciler olarak fakültelerin kantinlerinde ve boş sınıflarında ders çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

    ‘Öğrencilere ‘kendi bilgisayarınızı getirin’ deniliyor’

    Üniversitede bilgisayar sayısının da yetersiz olduğunu dile getiren Safran şöyle devam etti: “Bilgisayar sayısı yetersizdir. Öyle ki bazı bilgisayar sınavları 4 saatte yapılıyor. Öğrenciler grup grup içeri alınıyor. Bazen de bilgisayar sınavı kağıt üzerinde yapılıyor. 80 kişilik sınıfta yalnızca 35 bilgisayar çalışıyor. Öğrencilere ‘kendi bilgisayarınızı getirin’ deniyor. Birçok fakülte de aynı sorun yaşanıyor. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    İmamoğlu duyurdu: 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılacak
    Çin’de 5 yıldır sadece pirinç ve acı biberle beslenen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
    9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olacak
    Etiketler:
    Tıp fakültesi, Prof. Dr. Peyami Battal, kütüphane, Bilgisayar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet