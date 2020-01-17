Üniversite öğrencileri: Kütüphane yok, bilgisayarlar yetersiz ‘kendi bilgisayarlarınızı getirin’ diyorlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 6 yıl önce yapımına başlanan Ferit Melen Kütüphanesi bitirilmediği için öğrenciler kantinlerde ders çalışmak zorunda kalıyor. İhalesi, 2018 yılında 337 öğrencinin zehirlenmesine neden olan taşeron firmaya verildiği öğrenilen kütüphane binası, aradan 6 yıl geçmesine rağmen henüz açılışı gerçekleşmedi.

Kütüphanenin açılması için kampanya başlattılar

35 bin öğrenciye sahip üniversitede, depremden etkilenen ancak tadilatı yıllardır süren kütüphanenin açılması için öğrencilerin girişimleri de sonuçsuz kaldı. 2 yıldır binada bir çalışma yürütülmediğini ve içinin boş olduğunu söyleyen öğrenciler, kantinde yemek masalarını çalışma masası olarak kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek kütüphanenin bir an önce açılmasını istiyor.

İdarenin kütüphanenin ne zaman açılacağı sorusunu her defasında yanıtsız bıraktığını ifade eden öğrenciler, verdikleri dilekçelere de cevap verilmediği söylüyor. Yetkililerden bir yanıt alamayan öğrenciler kütüphane için bir sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Twitter’da ‘#VanYYÜFeritMelenKütüphanesiAçılsın’ tagı açan öğrenciler seslerini duyurmaya çalışıyor.

‘Dilekçe vermemize rağmen cevap verilmiyor’

Sputnik’e konuşan öğrencilerden İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Reber Mazlum Safran, yaşanan sorunların sadece bununla sınırlı olmadığını söyledi.

Safran “Ferit Melen Kütüphanesi binası 6 yılda tamamlanamadı. 337 öğrencinin zehirlenmesini sağlayan firmaya ihalesi verildi. 2 yıldır tamamlanan binaya giriş yapılamıyor, kütüphane açılamıyor. Çünkü içerisi doldurulamadı. 2018’de rektör olan Peyami Battal kısa sürede açacağız diye tweet atmıştı ama hala açılmadı. Öğrenciler kantinlerde ders çalışıyor. 35 bin öğrenciye sahip olan Yüzüncü yıl Üniversitesinin kayda değer kütüphanesi yoktur. Sorunlar sadece bununla sınırlı değildir. Onlarca dilekçe vermemize rağmen herhangi bir geri dönüş olmamıştır. Bir de üstüne her gün 1 saate yakın minibüs kuyruklarında beklemek zorunda kalıyoruz. Zehirlenmelere rağmen denetim yapılmayan yemekhane kuyruğunda 30 dakika bekliyoruz” dedi.

screenshot 2018’de rektör olan Peyami Battal'ın attığı tweet

‘Kantinde ve boş sınavlarda ders çalışıyoruz’

Tıp Fakültesi dışında başka bir kütüphanenin olmadığını ve onun da yetersiz olduğunu ifade eden Safran “35 bin öğrencilik üniversitenin başka bir kütüphanesi yoktur. Var olan kütüphane ancak Tıp Fakültesi’ne yetiyor. Kitap alımından çok ders çalışma yeri olarak kullanıyor ve kaynağı yok denecek kadar az. Öğrenciler okuma gibi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kitaplar alarak karşılıyor. Öğrenciler olarak fakültelerin kantinlerinde ve boş sınıflarında ders çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

‘Öğrencilere ‘kendi bilgisayarınızı getirin’ deniliyor’

Üniversitede bilgisayar sayısının da yetersiz olduğunu dile getiren Safran şöyle devam etti: “Bilgisayar sayısı yetersizdir. Öyle ki bazı bilgisayar sınavları 4 saatte yapılıyor. Öğrenciler grup grup içeri alınıyor. Bazen de bilgisayar sınavı kağıt üzerinde yapılıyor. 80 kişilik sınıfta yalnızca 35 bilgisayar çalışıyor. Öğrencilere ‘kendi bilgisayarınızı getirin’ deniyor. Birçok fakülte de aynı sorun yaşanıyor. Bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz.”

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