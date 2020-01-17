Bakan Dönmez: Enerji verimliliği yatırımlarıyla 309 milyon dolar tasarruf sağladık

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri töreninde konuşan Bakan Dönmez “Enerji verimliliği en temiz yerli enerji kaynaklarından. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlara karşılık 309 milyon dolar tasarruf sağladık. Bu sebeple enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratıp, daha fazla teşvik etmeliyiz” dedi.

Enerjide verimliliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Enerji Verimliliği Ödülleri töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Birincil enerji tüketimimizin yüzde 75’i ithal. Yurtdışı kaynaklı her ilave ekonomimize bir yük. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılık sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Kalkınan, gelişen bir ülke olduğumuz için enerji talebimiz sürekli artıyor. Hazırlanan uluslararası raporlar, Türkiye’nin 2050’li yıllarda İtalya, Kanada, Avustralya, Hollanda gibi ekonomileri geride bırakacağını öngörüyor. Böylesi bir büyüme hiç şüphesiz enerji talebindeki artışı da getirecek. Bu talebin yerli ve güvenilir kaynaklardan karşılanması adına son derece büyük bir atılım içerisindeyiz. 2019 yılında kurulu gücümüzün yüzde 62’sini yerli ve güvenilir kaynaklardan oluşturduk. Bu yatırımlarımızın meyveleri de alıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimizi 2019 yılında bir rekorla yüzde 62 seviyesine ulaştırdık” dedi.

‘Enerji verimliliği bire üç kazandıran, en temiz enerji kaynağı’

Bakan Dönmez enerji verimliliğinin güneş, hidroelektrik santrallleri ve rüzgar enerjisini akla getirdiğine işaret ederek “Aslında en temiz yerli ve güvenilir enerji kaynağı enerji verimliliği. Çünkü enerjinin verimli kullanılması etkisinde oluşan tasarruf ilave bir arz kaynağı. Üstelik bire üç kazandığımız oldukça bereketli bir kaynağımız. 2017'de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıkladık. Kamu ve özel sektörde önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanacağız” ifadelerini kullandı.

‘Enerji verimliliği uzun vadeli bir ticari yatırım aracı’

Dönmez “2017-2018 yıllarında enerji verimliliğine 1.3 milyar dolar yatırım yaptık. Karşılığında 2019 senesinde 900 bin petrol eşdeğeri yani 309 milyon dolara karşılık gelen tasarruf sağladık. Enerji verimliliği getirileriyle uzun vadeli bir ticari yatırım aracı. Sanayide enerji verimliliğine büyük önem veriyoruz. Rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için ürettiğimiz ürünleri diğer ülkelere kıyasla daha ucuz veya benzer fiyatlarda üretmeliyiz. Bu sebeple, enerji verimliliğini iş yapış haline getirmeliyiz” dedi.

‘Tasarruf olmasaydı, 600 milyon metreküp daha fazla doğalgaz ithal edecektik’

Sanayideki enerji verimliliği artırıcı projelere bakanlık olarak destek verdiklerini söyleyen Dönmez, "Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri toplam bedeli en fazla 5 milyon lira olan projeleri kapsıyor. 2009'dan bu yana yatırım tutarı 104 milyon lira olan 229 projeye 25 milyon liralık destek sağlanmış. Sağlanan tasarruf da 89 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metreküp daha fazla doğalgaz ithal edecektik” diye konuştu.

‘Enerji verimliliği toplumsal alanda da yaygınlaşmalı’

Enerji verimliliğin toplumsal alanda da yaygınlaşmasını hedeflediklerini ifade eden Dönmez “Enerji verimliliğinin toplumda da yaygınlaşması adına bakanlık bünyesinde faaliyetler yürütüyoruz. Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile beraber yürüttüğümüz ‘aklınla verimli yaşa’ sloganıyla bir farkındalık kampanyası başlattık. Kısacası, enerji verimliliği bir memleket meselesine dönüştü. Bu yüzden bunu daha iyi bir şekilde anlatmalıyız ve teşvik etmeliyiz” diye ekledi.

Arçelik ve Vestel’e ödül

Enerji verimliliği konusunda uzman ve akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilen projeler üç farklı kategoride ödül aldı. Kurum ve Kuruluş ödülleri kapsamında Şehit Askeri Çoban İlkokulu ve 30 Ağustos İlkokuluna ödülleri verildi. İstanbul Havalimanı enerji verimliliği faaliyetleriyle İGA Havalimanı İşletmeleri de jüri özel ödülünün kazananı oldu. Piri Reis Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi de kazananlar arasında yerini aldı.

Teknoloji Geliştirme kategorisinde yaptıkları projeler ile kazananlar, Rengen Enerji Teknolojileri, Met İleri Teknoloji Sistemleri ve Biteknoloji oldu.

Sanayi kategorisinde Büyük Ölçekli projeler kapsamında birincilik ödülü Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi İzmir Rafineri’nin olurken, ikincilik ödülünün sahibi Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin oldu. Üçüncülük ödülü ise Tofaş Türk Otomobil Fabrika’ya verildi. Dördüncülük ödülünün sahibi Türkiye Şişecam Fabrika oldu. Jüri Özel Ödülüne de Organik Kimya Sanayi ve Ticaret layık görüldü.

Büyük Ölçekli İşletme Enerji Verimli Ürün kategorisinin kazananları da, Arçelik Kompresör İşletmesi, EAE Elektrik Aydınlatma Endüstri ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Törenin sonunda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e plaket takdim etti.

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