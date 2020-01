Yazar Tilmaç: Her kadının güçlü olmasını isterim

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Feryal Tilmaç, “Kadın meseleleri, önemsediğim meselelerden biri. Yazdığım kadın hikayeleri, içimden kopup gelen hikayeler. Her kadının güçlü olmasını isterim. Kadın zayıflığı beni mahveder” dedi.

‘Her yazarın kendi meseleleri vardır, içeri doğru yürümeyi sevenlerdenim’

‘Trilobis’ adlı öyküsü 2006 Altkitap Öykü Ödülü’ne değer görülen ve ikinci öykü kitabı ‘Aradım Yaz Dediniz’ ile 2009 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan, dördüncü öykü kitabı ‘Sen Yabancı Değilsin’ ile Gündem Dışı’na konuk oldu.

Ödüllü öykücü Feryal Tilmaç, “Büyük bir eserin parçaları olarak görüyorum yazdığım her bir öyküyü. Her ne kadar bölünmüş gibi görünse de dosyalara. Elbette birbirinin eşi değil ama aynı özden türüyorlar. Genelde her yazarın kendi meseleleri vardır. Ben de içeri doğru yürümeyi sevenlerdenim. İnsan psikolojisine fevkalade ilgi duyan biriyim. O zaman öyküler aynı yerlerde dolaşıyorlar” ifadelerini kullandı. Tilmaç, şöyle devam etti:

“Aslında yazarak ifade ağırdır ama ben kendimi bildim bileli kendimi yazarak ifade ederim. Mektup yazmaya bayılırdım. Mektup, herkesin kullandığı bir biçim ama ben evvelden beri mektuplaşmayı çok severim. E-mail mesajlarım da bazen mektup formuna benzer. Öykülerimi de o formda yazmayı çok seviyorum. Keşke günün birinde sadece mektuplardan oluşan bir roman yazsam."

Yeni metinlerinde fantastik-kurguya doğru heyecanlı bir yönelme olduğunu vurgulayan Tilmaç, “Fakat ne fantastik ne polisiye herhangi bir etiket altına sıkıştırılmayacak bir yazarım. Sadece kadın hikayeleri yazan bir yazar etiketi altına da -ne kadar onurlu bir iş olsa da- sıkışmak istemem. Fakat bir yandan da fantastikten vazgeçemiyorum. Benim edebiyatımda fantastik metinlerin ne kadar ağırlık kazanacağı ilerde belli olacak” diye konuştu.

‘Kadın meseleleri, önemsediğim meselelerden biri’

“Kadın meseleleri, önemsediğim meselelerden biri" diyen Tilmaç, şunları söyledi: "Yazdığım kadın hikayeleri, içimden kopup gelen hikayeler. Her kadının güçlü olmasını isterim. Kadın zayıflığı beni mahveder. Son kitabımdaki kadın hikayeleri sonuna kadar savaşmak, hayatını müdafaa etmek, cinselliğini müdafaa etmek, bedenini müdafaa etmek üzere kurulu hikayeler.”

