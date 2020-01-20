Kayıt
23:32 20 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    'Başarılı Rus-Türk diyaloğu, ABD için boğaza takılan kemik gibi'

    © AP Photo /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104098/20/1040982085.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001201041182549-basarili-rus-turk-diyalogu-abd-icin-bogaza-takilan-kemik-gibi/

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya ile Türkiye arasında neredeyse her alanda 'çok iyi, yapıcı ve güvene dayalı ilişkiler' kurulduğu açıklamasını değerlendiren Rus uzman Fenenko, iki ülkenin yakınlaşmak için gerçekten de objektif nedenlere sahip olduğunu söyledi.

    Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, "Moskova ve Ankara, dış politika amaçları çelişse de oldukça başarılı iletişim kurdu. Rusya ve Türkiye’nin birbirine ihtiyacı var. Üstelik bu sadece, Rusya’nın örneğin Türk tekstil sanayisi için önemli bir pazar olduğu ekonomiyi değil, jeopolitiği de ilgilendiriyor. Rusya için Türkiye’yle partnerlik, Akdeniz’e açılan kapı. Türkiye için de Rusya; Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan ve kısmen İran’dan farklı olarak toprak iddiası olmayan tek komşusu" ifadelerini kullandı.

    'AB, Türkiye'yi beklemediğini açıkça ortaya koydu'

    Türkiye’nin müttefikleriyle ilişkileri de değerlendiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Örneğin müttefik olduğunu iddia eden ABD, 2003 Irak operasyonundan bu yana tam 17 yıldır Türkiye’ye yönelik açık bir şekilde düşmanca politika uyguluyor. Batı, tüm çağrılara rağmen 1915 olaylarıyla ilgili söylemini bile değiştirmedi. Avrupa Birliği (AB) açık bir şekilde Türkiye’yi saflarında görmek istemediğini ortaya koydu, maalesef öyle. Rus-Türk ilişkilerinde krize yol açan 2015’teki üzücü olay da kötü ilişkilerin ülkelerimize hiçbir şey kazandırmayacağını gösterdi."

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Putin ile Erdoğan Berlin'de: 'Rusya ve Türkiye, uluslararası siyasetin birçok alanında etkili bir şekilde çalışıyor'
    Mevcut diyalog düzeyinin büyük başarı olduğunu, ama iki ülkenin dikkatli olması gerektiğini, çünkü bu yakın ilişkilerin bazı ülkeleri çok rahatsız ettiğini dile getiren Fenenko, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    "Bu ülkeler Türkiye ve Rusya’nın arasını bozmak için elinden geleni yapacak. ABD, 2014’ten bu yana Karadeniz’de Rusya’ya açık bir karşı-ağırlık arayışı içinde ve elbette Rusya’yı Karadeniz’e hapsetmek için Moskova ve Ankara’yı çatıştırmak istiyor. Amerikalılar için başarılı Rus-Türk diyaloğu, boğaza takılan kemik gibi. Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2014’te Bükreş'te şunu söylemişti: ‘Rusya, Kırım’ı geri alarak ve Abhazya ile ittifak anlaşmasını yaparak Karadeniz’de tekrar hakim konum kazandı.' Demek ki, Washington’un görüşüne göre, bu bölgede Rusya’ya karşı-ağırlık bulmak lazım."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Diyalog, Vladimir Putin, ABD, Aleksey Fenenko, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir köpeğin kar keyfi.
    Kışın keyfini yaşayan hayvanların komik görüntüleri
    Karikatür
    Trump, ‘doğum turizmini’ azaltmak için vize kurallarını sıkılaştırma niyetinde
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet