Büyükelçi Farazmand: Erdoğan, İran’a ambargoların kaldırılmasını dillendirerek her fırsatta dostluğunu ortaya koyuyor

İran'ın önde gelen yaklaşık 80 ileri teknoloji şirketi, Türkiye'de işbirlikler kurmak ve anlaşmalar imzalamak amacıyla İstanbul’da gerçekleşen İran-Türkiye Teknoloji İş Forumu’nda bir araya geldi. Etkinliğin amacı, İranlı şirketlerle Türk paydaşların arasında teknoloji alanında ekonomik işbirliğini artırmaktı. Yüksek teknoloji içeren onlarca alanda faaliyet gösteren şirketlerin buluştuğu forum, Türkiye ve İran arasındaki teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyaret kapsamında düzenlendi. Söz konusu ziyarete başkanlık eden Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, teknoloji forumunun açılışında konuşma yaptı.

‘Ruhani-Erdoğan görüşmeleri dostluğumuzun seviyesini gösteriyor’

Konuşmasında Türkiye- İran arasındaki işbirliğini artırmak için elinden geleni yapan üst düzey Türk yetkililere teşekkür eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari “Dün Türk mevkidaşım Sayın Fuat Oktay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la kısa görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye-İran dostluğunun Kasr-ı Şirin Antlaşması’na da yansıyan 400 yıllık dostluğunu bugün de açık şekilde görüyoruz. Türk-İran işbirliğini artırmak için elinden geleni yapan tüm üst düzey Türk yetkililere teşekkürü borç bilirim. İki ülkenin şimdiye kadar sürdürdüğü sorunsuz ilişkilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlarımız Ruhani ve Erdoğan beylerin görüşmeleri, iki ülkenin siyasal iletişiminin ne ölçüde iyi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Burcu Okutan Türkiye'de işbirlikler kurmak ve anlaşmalar imzalamak için toplanan Türkiye-İran Teknoloji İş Forumu İstanbul'da gerçekleşti.

‘Türkiye ve İran ICT, kök hücre ve sağlık cihazlarında anlaşmalar imzalayabilir’

Türkiye ve İran’ın 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak için önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayan Sattari “İki ülkenin bu hedefine ulaşması için bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), kök hücre ve endüstriyel sağlık cihaz üretimi gibi alanlarda anlaşmalar imzalanması gerekiyor. İran’da şu an ilaçların yüzde 98’i yerli üretim ancak şirketlerimizin bunları ihraç etmeye ihtiyacı var. Biz bu hususta elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

‘Türkiye ve İran’ın 28. komisyon toplantısı Tahran’da gerçekleşecek’

Etkinliğin açılışında söz alan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, İstanbul’da gerçekleşen teknoloji forumunun 1 yıllık bir çabanın ürünü olduğuna işaret ederek “Ülkelerimiz şu ana kadar 27 komisyon toplantısı gerçekleştirdi, gelecek toplantı ise Tahran’da olacak. Bu forumdan önceki komisyon toplantımızda ilaç ve biyokimya alanlarında işbirliği masaya yatırılmıştı. İki ülkenin önündeki 30 milyarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için ciddi bir irade var” diye konuştu.

Büyükelçi Farazmand “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta İran’a dönük Amerikan ambargolarının kaldırılması gerektiğine işaret ederek İran’la dostluğunu ortaya koyuyor. Ayrıca İran’a dönük bu ambargolar, Türkiye’yi de derinden etkiliyor. Biz Türkiye ve İran olarak iki ülkenin düşmanlarının çabalarına karşı, inşallah işbirliğimizi bilim ve teknoloji alanlarında da artırarak sürdüreceğiz” diye ekledi.

‘İranlı bilim ve teknoloji şirketler 300 bin istihdam sağlıyor ve hızla gelişiyor’

Uluslararası Bilim ve Teknoloji Merkezi Başkanı, Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Mahdi Ghalenovi ise İranlı bilim ve teknoloji şirketlerinin son 6 yıl içerisinde çok büyük ivme kaydettiğine işaret ederek “Halihazırda İran’da bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 5 bin firma var ve bu firmalar 300 bin istihdam sağlıyor. Bu tablo, 6 yıl gibi bir sürenin ürünü” dedi.

‘Ticaret hacmini teknoloji ‘startup’ları ile 30 milyar seviyesine taşıyacağız’

İran-Türkiye İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy ise ikili ticaret hacminin 30 milyar seviyesine ulaşmasının yüksek teknoloji ‘startup’larından geçtiğine işaret ederek “Bizler yüksek teknoloji ürünü ve yüksek katma değeri olan ürünler üretirsek ticaret hedeflerimize ulaşabiliriz. Teknolojinin her alanda kullanılması sanayi devlerinden çok teknoloji ‘startup’larını ön plana çıkarıyor” dedi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.