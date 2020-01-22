İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sputnik’e konuştu: İran yakında uzaya 2 uydu fırlatacak 

Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, İran-Türkiye Teknoloji İş Forumu için geldiği İstanbul’da Sputnik’in sorularını yanıtladı. Sattari “İran iki uyduyu uzaya fırlatmayı planlıyor. Tam tarihi bilmiyorum ama bunun çok yakında olacağı kesin” dedi.

İran'ın önde gelen yaklaşık 80 ileri teknoloji şirketi, Türkiye'de işbirlikler kurmak ve anlaşmalar imzalamak amacıyla İstanbul’da gerçekleşen İran-Türkiye Teknoloji İş Forumu’nda bir araya geldi. İranlı şirketlerle Türk paydaşların arasında teknoloji alanında ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan forum, Türkiye’yle İran arasındaki ticareti ve teknoloji odaklı ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan 3 günlük ziyaret kapsamında gerçekleşti. Bu kapsamda Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari de Türkiye’ye geldi.

Sattari, Salı günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la bir araya geldi. İki ülkenin üst düzey yetkilileri, Türkiye ve İran’ın ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra bilim ve teknoloji alanda işbirliğini artırmanın yol haritasını masaya yatırdı. Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Varank’la temaslarının ardından İstanbul’a gelen Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari, Sputnik’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Varank’la görüşen Sattari: Türk tarafından büyük destek gördük

© Sputnik / Burcu Okutan Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, İran-Türkiye Teknoloji İş Forumu'nda Sputnik'in sorularını yanıtladı.

Hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hem de Bakan Varank’la görüşmesinin yanı sıra gerçekleşen forumdan ötürü Türkiye’ye teşekkürlerini sunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari “Türk milleti ve devletine ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Türk yetkililer, bizi çok güzel ağırladılar. Ankara’da toplantılar gerçekleştirdik ve toplantılarda Türk tarafından büyük destek gördük. Bu ziyaretin ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini artırmaya vesile olmasını ümit ediyoruz” dedi.

Sattari, Sputnik’in “Türkiye ile İran arasında hangi alanlarda işbirliği öne çıkıyor?” sorusuna ‘sürecin devam ettiği’ gerekçesiyle yanıt vermedi. Sattari, bu soru üzerine, “Aslında 200 firmayla gelecektik fakat bazı aksilikler sebebiyle 80 firmayla geldik. Ancak şu an Türkiye’de bulunan firmalar İran’ın en önde gelenleri. Süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘İran iki uyduyu yakında fırlatacak’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin "Gelecek hafta kendi ürettiğimiz roketlerle uzaya 2 uydu fırlatacağız" sözlerinin hatırlatılması üzerine “Uyduların ne zaman gönderileceğini bilmiyorum. Ancak bunun çok yakında olacağı kesin” cevabını verdi.

Sattari, uzay alanında İran’ın Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ile işbirliği niyetinde olup olmadığını sorulması üzerine ise “Rusya’yla çok çeşitli alanlarda iş birliğimiz var ve bu sürecektir” yanıtı verdi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.