'Türkiye, bölgedeki lider konumunu koruyacağından emin'

Gündeme periyodik olarak Gürcistan’ın NATO’ya katılma olasılığı geliyor. Son olarak bugün Alman Bild gazetesi, bu konuya ilgi duyan baş aktör olarak Türkiye’yi gösterdi.

Gürcistan’ın NATO üyeliği gerçekten de Türkiye’nin çıkarına mı? NATO’nun Karadeniz bölgesinde genişlemesinin sonuçları ne olabilir?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, "Gürcistan’ın, toprak belirsizliği devam ettiği dikkate alınırsa, NATO’ya dahil olma ihtimalinin ne kadar büyük olduğunu söylemek zor. Ama ABD ve Türkiye’nin karşılıklı ilgisi göz önünde bulundurulduğunda, bazı formalitelere göz yumularak Gürcistan NATO’ya alınabilir" dedi.

"Türkiye’nin, Gürcistan’ın üyeliğine onay vermesi, bölgedeki lider konumunu koruyacağından emin olmasından kaynaklanıyor" diyen Rus uzman, Türkiye’nin ayrıca Karadeniz’deki Rus varlığının güçlenmemesi yönünde istek sergileyebileceği tahmininde bulundu.

Halihazırda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin çok iyi şekilde geliştiğine dikkat çeken Boldırev, Ankara’nın, Karadeniz’de yaşananların çıkarlarına uygun olup olmadığı sorusuna yanıt bulması gerektiğini söyledi.

Genel olarak Karadeniz’deki durumun değişmediğini belirten uzman, Rusya’nın, Gürcistan’ın olası NATO üyeliğine hazır olduğunu belirterek, “Bu, Rusya için beklenmedik bir şey olmayacak” dedi.

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