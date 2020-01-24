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    Rus Senatör: Kırım, Türk ustaların gelişinden memnun

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    Kırım Müslümanları Ruhani İdaresi, Kırım’ın başkenti Simferopol’de inşası devam eden Cuma Camisi’nin iç süslemelerini yapacak Türk ustaların geldiğini duyurdu.

    Kırım Müslümanları Ruhani İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Caminin iç süslemelerini Türkiye’den ustalar yapacak. Onlarla sözleşme imzalandı. Birkaç usta artık Kırım’a geldi. Onlar şimdi caminin bulunduğu yerde maketleri, eskizleri inceliyor. Türkiye’den yakında ek uzmanlar gelecek" ifadeleri yer aldı.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Sergey Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, ustaların hava koşulları elverdiğinde çalışmalarına başlayacağını belirterek, "Halihazırda caminin yarısından fazlası tamamlanmış durumda, ama henüz açılış tarihini vermek için erken. Birçok şey malzemelerin teslimine, lojistiğe bağlı. Açılışın en kısa zamanda yapılmasını umuyoruz" dedi.

    Kırım Cumhuriyeti’nin, tüm ülkelerle işbirliğine sıcak baktığını dile getiren Tsekov, şöyle konuştu:

    "Özellikle de Türkiye ile işbirliğine memnunuz, zira bu Türkiye ve Kırım’ın asırlara dayanan ortak tarihi var. Ayrıca günümüzde Rusya-Türkiye ilişkileri de başarılı bir şekilde gelişiyor. Kırım’ın iş ve kültür alanlarında Türkiye’yle olan temasları, Türk tarafının Kırım’ı görmezden gelmediğini gösteriyor. Genel olarak insani işbirliği, dini ve kültürel bağlar, bu alanlarda anlaşmazlık olmadığını gösteriyor. İnsani işbirliğinin yanı sıra, eğitim alanındaki işbirliği de çok iyi ilerliyor, bazı Kırımlılar Türkiye’de eğitim görüyor ve hiçbir sorun yaşanmıyor. Olağanüstü durumlar yaşandığında, mesela Kerç Boğazı’ndaki gibi, Türk mevkidaşlarımızla iletişimde de hiçbir sorun meydana gelmedi. Türk işadamları Kırım’daki ekonomik forumlara katılıyor, buna Yalta Forumu da dahil. Kırım ve Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım iyileşiyor ve güçleniyor."

    Kırım’ın, Simferopol’deki caminin iç süslemelerini yapacak Türk ustalar ile ortaklaşa çalışmaktan memnun olduğunu söyleyen Rus Senatör, bunun Kırım, Rusya ve Rus-Türk ilişkileri için sevindirici bir olay olduğunu kaydetti.

    Yapımına 2016'da başlanan caminin, 5 bin 700 metrekare genişliğiyle Doğu Avrupa'nın en büyük camisi olacağı belirtiliyor. Söz konusu camide aynı anda 2 bin 600 kişi ibadet edebilecek.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen mart ayında Kırım'a yaptığı bir ziyaret esnasında, söz konusu caminin açılışına Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiği açıklamasını yapmıştı.

    Rus lider, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açılışa katılıp katılmayacağının, o dönemde buna ayıracak zamanı ya da imkânı olup olmayacağına göre belirleneceğini söylemişti. Ayrıca Türk liderin söz konusu davete olumlu tepki verdiğini de eklemişti.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Türkiye, Cuma Camii, Simferopol, Kırım
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