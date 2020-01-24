MHP’den Enver Altaylı açıklaması: Camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini söylemesinin ve bunun yolunu göstermesinin ardından belli odakların ve siyasi partilerin içerisine düştükleri telaşın kamuoyunun malumu olduğunu ifade etti.
Büyükataman, “Yaklaşık bir haftadır yarasından gocunan siyasi partilerin temsilcileri ve bunların kalemşörleri, konuyu mecrasından nasıl çıkarabileceklerinin derdine düşmüştür. Sayın Genel Başkanımız belli ki bir taşla birçok hain vurmuştur” dedi.
‘FETÖ tutuklusu Altaylı üzerinden partimize sistemli bir şekilde saldırmakta’Birkaç gündür FETÖ tutuklusu Enver Altaylı üzerinden partilerine sistemli bir şekilde saldırıldığını kaydeden MHP’li Büyükataman, “Bunlara göre güya Enver Altaylı; Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sağ koluymuş, MHP’nin en önemli isimlerinden biriymiş. ‘At yalanı, bulursun inananı.’ misali partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP’yi FETÖ’cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ‘ip cambazlığı’dır” diye konuştu. MHP’li Büyükataman, şöyle devam etti:
'MHP her devirde saldırıların hedefi olmuş, içten çökertilmeye çalışılmıştır’
“Milliyetçi Hareket her devirde saldırıların hedefi olmuş; fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışılmıştır. Birilerinin elleri her dönemde Ülkücü Hareket’in işlerine müdahil olmaya yeltenmiştir. Çok şükür ki bu kirli eller tespit edildikçe kırılıp atılmış, bunların partimize müdahalesine müsaade edilmemiştir. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır:
'FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarma iradesine gölge düşürme çabası'
Milliyetçi-Ülkücü Hareket tüm bunları yaşarken cephenin karşısında yer alan isimleri bugün partimizle ilişkilendirilmek suretiyle MHP’yi FETÖ’cülükle suçlamaya kalkanların tüm gayreti Sayın Genel Başkanımızın yöntemiyle birlikte ortaya koyduğu FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarma iradesine gölge düşürme çabasından başka bir şey değildir.”
‘Altaylı’nın kime ve nereye hizmet ettiği açıktır’
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Enver Altaylı’nın kime ve nereye hizmet ettiğinin açık olduğunu kaydederek, “Camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir. Bununla birlikte cezaevindeki bu FETÖ’cüye kimin maddi destek sağladığı ortadadır. Kapalı devre ve derin (!) akrabalık ilişkileri açıktır. Çok sevdiği yeğeninin hangi partide il başkanı olduğu da devlet sırrı değildir” dedi. Büyükatamın, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Karanlık ‘oda’larda senaryo yazınlar…’
Karanlık ‘oda’larda senaryo yazanlar, FETÖ karşıtı gözüküp FETÖ’nün ekmeğine yağ sürenler, süreci sulandırmak adına partimize saldıranlar sıranın kendilerine de geleceğini bilmektedir. Yargı süreci başladığında siyasi ayağın ortaya çıkmasından korkup partimize saldıranların afkurması yolun sonunun gözüktüğünün ispatıdır. Türk milletine düşmanlık güden herkesin uğrayacağı kaçınılmaz son bellidir. Sadece sabırla beklemek gerekmektedir.”
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