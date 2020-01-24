Kayıt
14:42 24 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    MHP’den Enver Altaylı açıklaması: Camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir

    © Fotoğraf : Twitter
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    103
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104122/31/1041223126.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202001241041243066-mhpden-enver-altayli-aciklamasi-camiamiz-icin-dalindan-kopmus-bir-yaprak-dahi-degildir/

    FETÖ'den tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın MHP ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş ile yakın ilişkileri bulunduğu iddialarına MHP’den yanıt geldi. MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Enver Altaylı’nın kime ve nereye hizmet ettiği açıktır. Camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir” dedi.

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğini söylemesinin ve bunun yolunu göstermesinin ardından belli odakların ve siyasi partilerin içerisine düştükleri telaşın kamuoyunun malumu olduğunu ifade etti.

    Büyükataman, “Yaklaşık bir haftadır yarasından gocunan siyasi partilerin temsilcileri ve bunların kalemşörleri, konuyu mecrasından nasıl çıkarabileceklerinin derdine düşmüştür. Sayın Genel Başkanımız belli ki bir taşla birçok hain vurmuştur” dedi.

    ‘FETÖ tutuklusu Altaylı üzerinden partimize sistemli bir şekilde saldırmakta’

    TBMM Genel Kurulu
    © AA /
    AK Parti’den CHP’nin FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması önerisine ret
    Birkaç gündür FETÖ tutuklusu Enver Altaylı üzerinden partilerine sistemli bir şekilde saldırıldığını kaydeden MHP’li Büyükataman, “Bunlara göre güya Enver Altaylı; Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sağ koluymuş, MHP’nin en önemli isimlerinden biriymiş. ‘At yalanı, bulursun inananı.’ misali partimizde hiçbir değeri olmayan bir isim üzerinden MHP’yi FETÖ’cülerin merkezi olarak göstermek basit bir ‘ip cambazlığı’dır” diye konuştu. MHP’li Büyükataman, şöyle devam etti:

    'MHP her devirde saldırıların hedefi olmuş, içten çökertilmeye çalışılmıştır’

    “Milliyetçi Hareket her devirde saldırıların hedefi olmuş; fitne ve fesatlarla içten çökertilmeye çalışılmıştır. Birilerinin elleri her dönemde Ülkücü Hareket’in işlerine müdahil olmaya yeltenmiştir. Çok şükür ki bu kirli eller tespit edildikçe kırılıp atılmış, bunların partimize müdahalesine müsaade edilmemiştir. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler hafıza kayıtlarımızda durmaktadır:

    MİT
    © AA / Arşiv
    Eski MİT'çi, FETÖ suçlamasıyla gözaltında
    “12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra Ülkücü Hareket’in yeni bir siyasi parti çatısı altında varlığını sürdürmesinin engellenmesi için başvurulan oyunlar ve tezgâhlar hafızlarımızda tazeliğini korumaktadır. 1992’de Ülkücü Hareket’te yaşanan kırılma ve kopmada hangi fitne mekanizmalarının harekete geçirildiği ve bu süreçte dış mihrakların oynadığı rol de unutulmamıştır. 12 Eylül sonrası kapatılan MHP’nin yeniden açılmasının gündeme geldiği dönemde 27 Aralık 1992’de Söğütözü’nde yapılan kongrede hangi oyunların sahnelendiği ve kimlerin hangi tezgâhlara başvurduğu da hafızalardan silinmemiştir. 2002 yılından başlayarak ‘MHP’siz Meclis’ için yapılan zorlamalar, sonuçsuz kalan karalama kampanyaları, yakılan fitne ateşleri, sahneye sürülen taşeronların, bunların hezeyanları, kaset kumpasları ve nihayet MHP’yi mahkeme yoluyla kayyuma teslim etmek için başlatılan süreçler de herkesin malumudur.

    'FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarma iradesine gölge düşürme çabası'

    © Fotoğraf : Twitter
    Eski MİT'çi Altaylı'nın telefonundan, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e yazdığı mektup çıktı
    15 Temmuz darbe planını aylar öncesinden bilen FETÖ mensuplarının 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından MHP’de bir liderlik sorunu varmış gibi gösterip kimin adını öne çıkardıkları, MHP kongresine müdahil olmaya çalışıp büyük bir seferberlikle hangi adayı destekledikleri ortadadır.  Geçmişte ‘Türkeş’siz MHP, MHP’siz Türkiye’ planlayanların dünkü yeni taktik ve oyunlarına direndik; MHP’siz hükümet, MHP’siz Meclis isteyen şerefsizlerle sonuna kadar mücadele ettik. Böylece ‘Devlet Bahçeli’siz MHP’ hayali kuranların gördükleri rüyayı kâbusa çevirdik.

    Milliyetçi-Ülkücü Hareket tüm bunları yaşarken cephenin karşısında yer alan isimleri bugün partimizle ilişkilendirilmek suretiyle MHP’yi FETÖ’cülükle suçlamaya kalkanların tüm gayreti Sayın Genel Başkanımızın yöntemiyle birlikte ortaya koyduğu FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarma iradesine gölge düşürme çabasından başka bir şey değildir.”

    ‘Altaylı’nın kime ve nereye hizmet ettiği açıktır’

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Enver Altaylı’nın kime ve nereye hizmet ettiğinin açık olduğunu kaydederek, “Camiamız için dalından kopmuş bir yaprak dahi değildir. Bununla birlikte cezaevindeki bu FETÖ’cüye kimin maddi destek sağladığı ortadadır. Kapalı devre ve derin (!) akrabalık ilişkileri açıktır. Çok sevdiği yeğeninin hangi partide il başkanı olduğu da devlet sırrı değildir” dedi. Büyükatamın, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © Fotoğraf : Twitter
    Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası: 42 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
    “Hâl böyle iken önümüzde apaçık duran manzarayı gizlemek için uğraş veren, dikkati Milliyetçi Hareket’e çekmeye çalışan bu çevreler; FETÖ tutuklusu ve yabancı devletlerin gönüllü ajanı olan bu vatan haininin teröristbaşı Gülen’e yazdığı mektuptaki ifadelerden neden bahsetmemektedirler. Mektubunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e danışman olması için tavsiyede bulunan teröristbaşı Gülen’e teşekkür ettiğini, Devlet Bahçeli’nin bunu engellediğini söylemesine neden değinmemektedirler. Bu mektupta MHP’ye Genel Başkan olma hayalinden de bahseden Altaylı; o dönem kimlerle gezmiştir, hangi sözde gazetelerin sahipleriyle düşüp kalkmıştır? Cevabı belli olan tüm bu sorular, MHP’ye yönelik saldırıların da sebebidir.

    ‘Karanlık ‘oda’larda senaryo yazınlar…’

    Karanlık ‘oda’larda senaryo yazanlar, FETÖ karşıtı gözüküp FETÖ’nün ekmeğine yağ sürenler, süreci sulandırmak adına partimize saldıranlar sıranın kendilerine de geleceğini bilmektedir. Yargı süreci başladığında siyasi ayağın ortaya çıkmasından korkup partimize saldıranların afkurması yolun sonunun gözüktüğünün ispatıdır. Türk milletine düşmanlık güden herkesin uğrayacağı kaçınılmaz son bellidir. Sadece sabırla beklemek gerekmektedir.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Eski MİT'çi Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı: Başbuğ ve Kozinoğlu'nu şikayet etmiş
    Etiketler:
    İsmet Büyükataman, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, MHP, Enver Altaylı, MİT, FETÖ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Goscinny'in evinin yakınında konan ve gerçek boyutlu bronz heykel, Asteriks ve Sezar'a diz çökmeyi reddeden cesur Gaul gibi en ünlü karakterleri taşıyor.
    Paris’te Asteriks'in yaratıcısının heykeli açıldı
    Karikatür
    Zeina Aker, Lübnan'ın ilk kadın savunma bakanı oldu
    İnfografik
    Putin'le Erdoğan'ın 2019 yılındaki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet