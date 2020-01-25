Pekcan: Dünyadaki korumacılık ve ekonomik durgunluğa rağmen Türkiye ihracatını artırıp ticaret açığını hızla kapatıyor

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu & Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde konuşan Pekcan “2002’de 36 milyar dolar olan ihracat hacmimizi 5 katına çıkartarak 180 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. İhracatını en çok artıran 7. ülkeyiz. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve korumacı politikalara rağmen Türkiye’nin başarı çıtası yükseliyor” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, en 22 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depremine ilişkin “Bugün buruk bir gün. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet , yaralılara acil şifa diliyorum. Cumhurbaşkanımız bu dar gününde, zor gününde milletinin yanında. Türkiye bu felaketin yaralarını da en kısa zamanda birlik ve beraberlik içinde saracakatır. Depremi hisseden ve yüreğinde hisseden herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Pekcan, söz konusu konuşmayı,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’nda düzenlenen DEİK 33. Olağan Genel Kurulu & Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde gerçekleştirdi.

‘Ticaretteki başarı çıtamızı daha çok yükselteceğimize inancım tam’

Bakan Pekcan “DEİK iş dünyasının lokomotif öncü kuruluşlarından birisidir. 95 kurucu kuruluşla beraber ve ülkemizin en büyük 100 şirketinin 63’ünü, en büyük uluslararası müteahhitlik firmasının 33’ünü, en büyük ihracatçı 70 şirketin 23’ünün DEİK bünyesinde olması bunun işaretidir. Ancak bu 23 şirketin sayısının da artırılması gerekmektedir. DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek başarı çıtasını çok daha yükseklere taşıyacağına inancım da tamdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 28 yıl içerisinde dış ticaret hacmini 5 katına çıkardığına işaret eden Bakan Pekcan “Birbirinden kıymetli iş konseylerimiz vasıtasıyla dünyanın neredeyse her noktasına önemli ziyaretler gerçekleştirdik. 2002’de 36 milyar dolar olan ihracat hacmimizi 5 katına çıkartarak 180 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Ben önceki dönem bakanlarımıza da katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi.

‘Türkiye, ekonomik durgunluğa ve artan korumacılığa rağmen ilk 50 ihracatçı arasında 7. Sırada’

Dünya genelindeki artan korumacı politikalara rağmen Türkiye’nin ilerleyişini sürdürdüğüne işaret eden Bakan Pekcan “Korumacı eğilimlerin yarattığı engellere rağmen ihracat artışımızı sürdürüyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim Türk iş dünyasının başarılarına tanık oluyor ve iş dünyamızla gurur duyuyoruz. 2019, finans krizinin olduğu yıl hariç, dünya çapındaki ekonomik büyümenin en düşük olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Küresel ticaret artışı yüzde 1.2 olarak gerçekleşirken, Türkiye’nin ihracatı yüzde 2 olarak gerçekleşti. Bu yüzde ile Türkiye, dünya çapında en fazla ihracat yapan ilk 50 ülke arasında ihracatını en fazla artıran 7. ülke oldu.Dış ticaret açığımız yüzde 45 azalarak 54.3 milyar dolardan 29 milyar seviyesine geriledi” diye ekledi.

Olpak: Yarın rotamızı Afrika’ya çeviriyoruz

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Olpak “Acımız büyük. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine gerçekleştireceği ziyaret sebebiyle yanımızda olamadı” dedi.

DEİK’in önümüzdeki günlerde Afrika’ya temaslarda bulunacağına işaret eden Olpak “Yarın itibariyle Cezayir, Gambiya ve Senegal’e gidiyoruz. DEİK olarak dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir kurum. Ticari diplomasi misyonumuzu 146 konseyimizle gerçekleştiriyoruz. Haritadan rastgele bir ülke seçerseniz DEİK olarak sizler için oradayız. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve Ticaret Bakanımızın destek ve koordinasyonu ile devam ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘Rusya’ya ticaret hedefimizi başarmak için gerekli adımları atmaya hazırız’

Olpak “İş dünyasında başarı sadece rakamlardan ibaret değildir. FETÖ hain darbesine karşı durduk. 2016’daki kur saldırının üstesinden geldik. Yerli otomobil hamlemiz daha nelerin üstesinden gelebileceğimizin göstergesi. Biz 100 milyar dolarlık hedeflere ulaşmanın ticari diplomasinin olduğunu gördük. Biz adil ve eşit bir dünya için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye devam etti.

Türkiye’nin Rusya, AB ve ABD’yle ticaret hedeflerine ulaşmak için çaba gösterceğine değinen Olpak “DEİK hedefleri etkin lobicilik olacak. Bu bağlamda önceliğimiz ise ABD ve AB ülkeleri. Ayrıca Rusya’yla 100 milyar dolar ticaret hedefimize ulaşmak için gerekli adımları atmaya da hazırız. Yeni üyeleri teşvik kararları aldık ve üyelerimize indirim ve fırsatlar sunuyoruz. Ticari diplomasinin önemini anlatmak için Anadolu’yu karış karış gezeceğiz. Ülkemiz diasporasına sahip çıkan nadir ülkelerden biri. Bu iyi değerlendirilirse beyin göçü değil kazanımı elde ederiz” diye ekledi.

Konuşmalarının ardından DEİK’in eski iş konseyi başkanlarına ödüller takdim edildi.

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