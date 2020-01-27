Yazar Satmış: Göbeklitepe’de insanlar önce mabet yapmış, sonra köylerini kurmuş

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan gazeteci ve yazar Doğan Satmış, “Göbeklitepe ile genel inanış tamamen tersine döndü. İnsanoğlu önce şehirleşmeye başlamamıştı. Önce mabet yapmış sonra köylerini kurmuş” dedi.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Doğan Satmış, Gündem Dışı’na konuk oldu. Satmış,’nin sırlarına ilişkin Serhat Sarısözen’in sorularını cevapladı.

Doğan Satmış, ‘50 Maddede Göbeklitepe ve Sırları’ isimli kitabında ‘Göbeklitepe en eski mabet miydi? İnsanlığın doğduğu yer burası mıydı? İlk alfabe burada mı yazıldı? Dünyanın öteki anıt yapılarından niçin daha önemli? Dikilitaşlar uzaylıları yansıtıyor olabilir mi? İlluminati ile ilgisi var mı?’ gibi sorulara cevap aradı.

‘Göbeklitepe ile bu inanış tamamen tersine döndü’

Satmış, “Bugüne kadar insanlık tarihinin önce şehirleri yaptığı sonra da tapınakları yaptığı şeklinde bir inanış vardı. Göbeklitepe ile bu inanış tamamen tersine döndü. İnsanoğlu önce mabedini yapmış. Çünkü insanlar 12.000 yıl önce şehirleşmeye başlamamıştı. İnsanoğlu önce mabet yapmış sonra köyler kurmuş” ifadelerini kullandı.

‘Bir kadın figürü olmasına karşın daha çok erkek figürü var’

“Bilim adamları o dönemlerde Göbeklitepe’de bira içildiğini belirledi, uyuşturucu kullanıldığı da belirtiliyor” diye konuşan Satmış, “Şenlikler düzenleniyormuş. Dolayısıyla Göbeklitepe’nin eğlence hayatı olduğunu da görüyoruz” dedi:

“12.000 yıl önce Göbeklitepe’nin bulunduğu alan şimdiki gibi kurak bir alan değilmiş. Buzul Çağı’nın sona erdiği, yemyeşil ve çok sayıda hayvanın yaşadığı bir dönem. Cennetimsi bir yapıymış orası. Şu anki haline bakınca şaşırıyoruz. Göbeklitepe’de bir kadın figürü olmasına karşın daha çok erkek figürü var. Bu figürlerde erkeklerin cinsel organları abartılı bir biçimde resmedilmiş. Hangi hayvanı çizmişlerse onlarınki de abartılı şekilde resmedilmiş.”

Gazeteci ve yazar Doğan Satmış, yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilen ve Mısır Piramitleri gibi bir gün yeryüzündeki herkes tarafından bilinecek ve dünyanın en önemli seyahat noktalarından biri olacak Göbeklitepe’ye dair merak edilen tüm soruları son kitabında yanıtlıyor.

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