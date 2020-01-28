‘Türkiye ve Cezayir Libya’daki ortak çıkarları nedeniyle temasları etkinleştirdi’

Rusya Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dalı kıdemli araştırma görevlisi Doç. Nikolay Surkov, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye ve Cezayir’in Akdeniz bölgesinin “ağır sıklet” aktörleri olduğunu ve bunun, iki ülkeyi yakın işbirliğine ittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, çok büyük ekonomik ve askeri güç. Cezayir de Kuzey Afrika’da dominant olmaya aday. Bu yüzden işbirliği yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle de Türkiye’nin Arap dünyasında çok aktif hareket ettiği, Ortadoğu’daki etkisini canlandırdığı dikkate almamız lazım. Bu bağlamda, Türkiye’nin her halükarda Cezayir ile temaslara ihtiyacı var.”

Halihazırda “iyi formundan uzak” olan Cezayir’in Türkiye yönünde “çok belli ekonomik ilgisi” olduğunun altını çizen uzman şunları söyledi:

“Petrol gelirlerinde azalma ve yatırım akışına engel olan iç politik sorunlar var. Bu yüzden elbette Cezayir yönetimi için Türkiye, hidrokarbon ticareti, teknolojiler ve yatırımlar açısından son derece ilginç bir partner. Şu anda ayrıca Libya’yla bağlantılı politik nedenler de var.”

'Türkiye ve Cezayir Libya'da ortak çıkarlar buldu'

Türkiye ve Cezayir’in Libya’daki çıkarlarının çakıştığını ve bunun iki ülke arasında diyalogun başlamasına neden olduğunu kaydeden Surkov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Cezayir, Libya’nın batısındaki aşiretlerle yakın ilişkilere sahip. Bu aşiretlerin, Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu ile arası kötü. Bu yüzden Hafter ordusunun Trablus’u ele geçirme olasılığı ortaya çıktığında Cezayir buna sert bir şekilde karşı çıkmıştı. Bunun sonucunda, Türkiye ve Cezayir ortak çıkara sahip. Bu da, Libya’nın batısının Hafter’in kontrolüne geçmesine engel olmak. Nedenler farklı: Türkiye burada politik partnerlerine destek veriyor. Cezayir ise Libya’nın batısındaki aşiretlere destek veriyor. Ama sonuç olarak çıkar aynı: Hafter ordusunun bu bölgeye girmesine engel olmak. Türkiye ve Cezayir’in işbirliği yapması ve anlaşma sağlaması bu yüzden”.

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