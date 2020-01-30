Babacan’dan partinin kuruluşuna ilişkin açıklama: En kısa sürede vatandaşlarımızın huzurunda olacağız

AK Parti’den istifa eden eski bakanlardan Ali Babacan’ın partisini en kısa sürede kuracağı bildirildi. Babacan’ın çalışma ofisinden yapılan açıklamada, çalışmaların, yola çıkılırken ortaya konular vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlediği ifade edilerek, “En kısa sürede vatandaşlarımızın huzurunda olacağız“ denildi.

Ali Babacan Çalışma Ofisi İletişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Babacan’ın liderliğinde geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmalarının, Türkiye’nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam ettiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

‘Görüşmeler vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır’

“Bu hazırlık sürecinin en önemli amacının Türkiye’nin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır. Parti’nin ilke ve değerlerini güvence altında tutacak, kurumsal yapının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak bir tüzük çalışması da bu sürecin temel önceliklerindendir.

‘Ortak akıl ürünü politikalar demokratik yöntemle oluşturulmaktadır’

Sayın Babacan’ın 2 ay önce açtığı alibabacan.com.tr adlı websitesi yoğun bir ilgi görmekte, çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem websitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle yoğun bir iletişim ve görüşme trafiği devem etmektedir. Bu görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde de tamamlanmıştır.

Öte yandan, vatandaşlarımız websitesi üzerinden bize birbirinden değerli görüş ve önerilerini bildirmektedirler. 24 çalışma grubunda görev alan arkadaşlarımızın tecrübe ve bilgi birikimi, her alanda uzman kişi ve kuruluşların da verdiği katkıyla birleştirilmekte, ortak akıl ürünü politikalar demokratik bir yöntemle oluşturulmaktadır. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır.

‘En kısa sürede, kadromuz ve çözümlerimizle…’

Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun. “

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