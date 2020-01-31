Rus uzmandan İdlib’deki durumla ilgili yorum: Türkiye-Rusya anlaşmaları, meseleyi zaferle sonuçlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya’nın Astana ve Soçi anlaşmalarına sadık olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus vekil Şerin, Rusya’nın kesinlikle üzerine aldığı hiçbir yükümlülüğü ihlal etmediğini belirtti. Rus uzman Perendjiyev de Türk-Rus anlaşmalarının, İdlib meselesini zaferle sonuçlandıracağı umudunu dile getirdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya kesinlikle üzerine aldığı hiçbir yükümlülüğü ihlal etmiyor. Eylemlerimizi takip eden birçok gözlemci var, bu yüzden Rusya ne yaptığının farkında. Elbette Türkiye ile savunma bakanlıkları, genelkurmay başkanlıkları ve diğer düzeylerdeki temaslarımız devam ediyor. Mesele bugün iki genelkurmay başkanı arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda, Rusya ve Türkiye’nin bazı sorunlara yönelik farklı görüşlere sahip olmasından dolayı bazı pürüzlerin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Rus politikacı, bunun normal olduğunu belirterek, “Türkiye’nin, Suriye’yle sınır ülke olduğunu ve Kürt oluşumlarla ilgili kaygılarının olduğunu, sınır bölgede onları kontrol etmek istediklerini anlıyoruz. Rusya ise Suriye merkez yönetiminin ülke sınırları üzerinde kontrole sahip olmasını istiyor. Ama çıkarlar farklı olsa da bu sorunlar üzerinde Türkiye’yle birlikte çalışıyoruz ve bu her iki tarafın açıklamalarına yansımıyor olamaz” dedi.

Ülke yöneticileri bazen sert açıklamalar yapsa da bunun ilişkilerin kötüleştiği anlamına gelmediğinin altını çizen Şerin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, farklı sebeplerden iç gündem için gerekli olabiliyor. Ama bakanlıklar, her türlü gerilimi ve acil sorunu yok etmek için özenle yakın çalışma yürütüyor, Rus-Türk ilişkilerini daha da iyileştirmek için her şey yapıyor. Endişe için hiçbir sebep yok."

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Aleksandr Perendjiyev, Suriye’de yeterince zorluk olduğunu, bu yüzden tarafların anlaşmalara uymadığı izlenimi oluştuğunu, ama bunun böyle olmadığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Perendjiyev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Rusya da zaman zaman Türkiye’nin anlaşmalara uymadığını düşünüyor ama Moskova suçlamalardan kaçınıyor. Mesela Türkiye, İdlib bölgesinde yasal düzen sağlamayı ve terör tehdidinin artmasına izin vermemeyi taahhüt etmişti. Ama şimdilik orada sadece çok sayıda militanın toplandığını görüyoruz. Sonra bu militanlar, insansız hava araçlarıyla Rus Hmeymim üssüne saldırılar düzenliyor. İdlib’in içinde teçhizat, silah ve depolarla dolu büyük bir terör altyapısı oluştu. Suriye’de, ateşkes anlaşmalarından yararlanan teröristler var. Bu bir sorun ama onu Türk tarafıyla işbirliği içinde halletmeyi umuyoruz."

Astana formatının yürürlükte olduğunu, canlandırılmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen Rus uzman, “Sadece var olan anlaşmaları hatırlamak lazım, temeli ise çoktan atıldı. Diğer küresel konularda da Türkiye ile partner olduğumuz için ülkelerimiz anlaşmalara uymak zorunda, aksi takdirde kaybederler. Sonuç itibariyle Rus-Türk anlaşmaları meseleyi zaferle sonuçlandırmaya yardımcı olacak” diye ekledi.

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