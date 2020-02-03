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14:23 03 Şubat 2020
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    Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez ve Serhat Sarısözen

    Uzman Diyetisyen Dönmez: Sağlıklı yaşam için robot gibi bir hayat sürmenize gerek yok

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    RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, “Sağlıklı yaşam için robot gibi bir hayat sürmenize gerek yok. Size zevk veren yiyecekleri de belli sıklıklarda yiyebilirsiniz” dedi.

    ‘Fark Etmeden Diyet’ , ‘Dönmez Diyeti’, ‘Hayat Yedikçe Güzel’ gibi çok satan sağlıklı beslenme kitaplarının yazarı Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu oldu.

    ‘Hayat yedikçe güzel ama doğru besini doğru miktarda doğru şekilde yedikçe…’

     “Yaşam boyunca bir şey yediğimizde, örneğin bugün yoğurt yediğimizde yarın bunun size çok iyi geleceğini gözlemleyemezsiniz” diye konuşan Dönmez, şöyle devam etti:

    “Örneğin sebze yediğinizde iki gün sonra kalp sağlığınız pirüpak olmaz. Yaşla birlikte, yaklaşık 40-50 yıl sonra beslenme hataları ya da olumlu şeyler size geri dönüyor. Örneğin kötü besleniyordunuz, 50 yaşından sonra kronik hastalıklara sahip oluyorsunuz. Bu yüzden de beslenirken anlık, bir haftalık, bir aylık değil, her gün yediğimiz besinlerin miktarını, türünü dengelemek zorundayız. Hayat yedikçe güzel ama doğru besini doğru miktarda doğru şekilde yedikçe mükemmel.

    © Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı
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    ‘Uzman olmayan kişiler beslenme hakkında konuşmamalı’

    Bugün bir kişi çıkıyor ve ‘Kırmızı eti bolca ye’ diyor. Bu, bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. ‘Ekmeği kaldır’ diyor, bu da hiçbir şey ifade etmiyor çünkü beslenme, tüm gün yediğiniz-içtiğiniz besinlerin size yansımasıdır. Beslenme konusunda uzman olmayan kişilerin beslenme hakkında konuşmalarını uygun bulmuyorum.

    Sağlığınızı koruyabileceğiniz yiyecekler başkadır, zevk vermesi için yenilecek yiyecekler başka bir şeydir. Sağlıklı yaşam için robot gibi bir hayat sürmenize gerek yok. Size zevk veren yiyecekleri de belli sıklıklarda yiyebilirsiniz.

    ‘Her söylenen şey doğru değil’

    Her söylenen şey doğru değil. İnsanlar aylarca kemik suyu kaynattı. Anadolu’nun yemek kültüründe zaten kemik suyu vardı. İnsanlar yüksek maliyetlerle kemik aldılar. Ne oldu Allah aşkına, bizim bütün kronik hastalıklarımız bitti mi? Bu bakış açısıyla bakarsanız hiçbir zaman sağlıklı beslenmeye adım atamazsınız.”

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    Etiketler:
    Yemek, uzman, Eleştiri, Canan Karatay, diyetisyen
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