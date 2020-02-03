Rus askeri uzman: Türkiye, Astana sürecinin içinde kalacak

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, 24 Ocak’tan itibarengerilimi azaltma bölgesi ile Halep ve Lazkiye bölgelerinde aktif çatışmaların yaşandığını belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Suriye ordusunun karşı taarruzu olarak yorumlanabilecek çatışmalar sırasında, hükümet güçleri İdlib bölgesinde büyük ölçüde ilerlemeyi başardı. Muhtemelen Şam, İdlib bölgesindeki bir şehirden geçen ve büyük önem arz eden iki karayolunu tekrar açabilecek, bu şehre sadece 3 kilometre kaldı. Yollardan biri Şam’dan Halep’e, ikincisi de Halep’ten Hama’ya gidiyor. Son verilere göre, Suriye ordusu 24 Ocak’tan bu yana yaklaşık 24 yerleşimi militanlardan kurtardı. Halihazırda İdlib şehrine 32 kilometre mesafede çatışmalar yaşanıyor”.

'İdlib'in kuzeyi muhtemelen tampon bölge olacak'

Türkiye’nin İdlib bölgesinin kuzeyindeki askeri varlığını güçlendirdiğine dikkat çeken Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “İdlib bölgesinin kuzeyi muhtemelen tampon bölge olacak, çünkü Türkiye sınırında bulunuyor. Suriye ordusu orada savaşmaz, çünkü Türk ordusuyla karşı karşıya kalabilir. Suriye ve Türk orduları arasında ciddi çatışmalardan bahsetmek henüz erken”.

Her bir askeri eylem nedeniyle sığınmacı sayısında artış yaşanmasının İdlib’deki durumu daha da zorlaştırdığını dile getiren uzman, daha önce diğer bölgelerden İdlib’e transfer edilen militan ve ailelerinin şimdi Türkiye sınır bölgesi için tehdit oluşturacağını söyledi.

Yevseyev, Suriye’deki genel durumla ilgili şunu söyledi:

“Moskova’da, Suriye’den Ali Mamlük ve Türkiye’den Hakan Fidan’ın katılımıyla üçlü görüşme gerçekleşti. Türkiye, Suriye ordusunun Fırat’ın doğusunda ABD’ye karşı koymasını istiyor. Suriye hükümet ordusu ise İdlib bölgesini kurtarmak istiyor. Sadece çıkarlar farklı, ama bu, birbirine zıt olduğu anlamına gelmez. Bundan yola çıkarak Türkiye Astana sürecinde kalmaya devam edecek”.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.