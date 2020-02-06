Rus uzman: AB, Türkiye’nin kabul edilmediğini usturuplu şekilde ifade etmek için formül arıyor

Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nden Doçent Vadim Truhaçev, Sputnik’e demecinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi’nin seslendirdiği girişimin Türkiye’yi hangi ölçüde etkileyeceği, böyle bir durumda Ankara ile müzakerelerin dondurulmayıp iptal etme olasılığının ne kadar yüksek olduğu ve böyle bir düzenlemenin neden şimdi yapılmak istendiği konularına açıklık getirdi.

Böyle bir revizyonun, Avrupa ülkelerinin hem Türkiye'yi kendi saflarına kabul etmediklerini, hem de katılımcı olarak görmek istemediklerini ifade etmedikleri mevcut durumu geniş anlamda değiştirmeyeceğini kaydeden Truhaçev, şöyle konuştu:

“Uygulama bakımından bu durumun neredeyse hiçbir tehlikeli yanı yok, zira Türkiye’nin AB üyeliği müzakereleri çoktandır askıya alınmış durumda. AB sadece Türkiye yönetiminin ve politikasının hoşuna gitmediğini gösteren bir sinyal daha göndermiş oldu.”

AB’nin şu anda hem Ankara’ya orada istenmediğini ifade edebilecek, hem de ilişkilerin temelden germeyecek şekilde usturuplu bir şekilde anlatmak için formül aradığını söyleyen Truhaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupalılar ‘iptal edildi’ formülünü sevmiyor. Aslında müzakerelerin belirsiz süre ile ertelendiğini söyleyecekler, halbuki fiilen iptal edilmiş olacak. Türkiye AB’de istenmiyor, AB’nin üyesi olabilecek 80 milyon nüfuslu büyük bir ülkenin hayaleti Avrupalıları korkutuyor.”

Bu girişimin sadece AB’nin yapısının değil, aynı zamanda jeopolitik ortamın da değiştiği özellikle şu anda kabul edilebileceğini ifade eden Truhaçev, şunları söyledi:

“İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra birliğin, özellikle değişen jeopolitik koşullar altında birlik olduğunu göstermesi gerekiyor. Avrupa'da birçok kişi daha şimdiden, beş yıl sonra Arnavutluk ve eski Yugoslavya'ya ait dört ülkenin saflarına katılabileceğinden memnun değil. Avrupalı bürokratlar da AB’nin Balkanların ötesine geçilmeyeceğini göstermek istiyor.”

Çeviren: Erkan Kurtuluş

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