65 yaş üstü kişilerin otobüs bileti için iki teklif değerlendiriliyor: Siyaset kurumu karar vermedi

Belediyeler yasası üzerinde çalışan AK Partili Mehmet Özhaseki, şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanan 65 yaş üstündeki kişilerle ilgili iki ayrı önerinin gündemde olduğunu söyledi ve “Biniş hakkının günde git ve gel olarak iki tane olması veyahut da belli saatler arasında olması. Ama buna siyaset kurumu karar vermedi” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, aralarında Sputnik’in de bulunduğu bir grup gazetecinin hazırlanmakta olan belediyeler yasa taslağına ilişkin sorularını yanıtladı. Bu konudaki haberlerle ilgili “Benim son günlerde okuduğum haberlerin neredeyse tamamı adeta dezenformasyon gibi” diyen Özhaseki, şöyle konuştu:

'Belediyelerin aleyhine çıkacak bir şeyin partimiz kanalıyla geleceğini kabul etmiyorum'

“Ortada tabi bir takım teklifler var. Bizim de parti olarak hazırladığımız bir teklif var. Diğer taraftan İstanbul, Ankara, Manisa, Kayseri gibi belediye başkanlarının da teklifleri var. Bu arada CHP’nin de kendine has çalışması olduğunu Seyit Bey (CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun) ile konuştum biliyorum. Bunların hepsi taslak. Bunların içinde olabilecek makul bir takım teklifler var ama bir de uçuk kaçık teklifler de var. Bu teklifler içinde görüşülmemiş, nihayete ermemiş, Meclise sunulmamış olan taklaktaki fikirlerin sanki ortaya yeni getirilen AK Parti teklifi gibi sunulması gerçekten dezenformasyon. Ben belediyelerin aleyhine çıkacak bir şeyin bizim partimiz kanalıyla geleceğini kabul etmiyorum bir kere. Hazırladığımız yasa taslağında doğru, imarla ilgili bir takım düzenlemeler var ama belediyelerin işlerini kolaylaştıran işler ve kötülükleri de engelleyen işler.”

İmarla ilgili bazı acil düzenlemelere TBMM’nin gündeminde bulunan yasa teklifinde yer verildiğini hatırlatan AK Partili Mehmet Özhaseki, “Nedir onlar, değer artış payı varsa devletin bundan hakkını alması, aleni yapılması, gizli bir takım pazarlıklarla olmaması. Sonra kat sınırlamaları. Bunlar çok acil olarak gelmesi icap eden işlerdi geldi. Ama onun dışında yine imar ile ilgili bir takım teklifler var, belediyelerin işlerini kolaylaştırıyor” dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, Anayasa Mahkemesi’nin bir kararının belediyeleri olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, “Kimse farkında değil ama Anayasa Mahkemesi’nden çıkan bir karar neticesinde şu anda hukuki el atmalar dediğimiz bir konu var. Neredeyse tüm belediyeleri kitleyecek bir konu. Yani bütün bütçeleri hatta önümüzdeki onlarca yıl bütçesini kilitleyip hiç hizmet yapamayacak hale getirecek bir karar çıktı oradan. Onları tedbir alarak engellemeye çalışıyoruz. Belediyelerin lehine iyileştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Emekli maaşı ve yeşil pasaport

Hazırladıkları taslakta imarın dışında belediyelerin yetkilerini ve gelirlerini artıran düzenlemeler de olacağını vurgulayan Özhaseki, “Bazı belediye başkanlarının da mesela şöyle sıkıntıları var, emekli oluyor 1500 liradan. Vicdan kabul etmez bunu da. Bunları da iyileştiren konular var. Veya belediye başkanı yurt dışına çıkıyor 500-600 bin ilçenin belediye başkanı illerden büyük, yanındaki memurlar elindeki yeşil pasaportlarla çıkıyorlar ama o sırada bekliyor. Bu çok doğru bir şey değil. Bunlardan kaçınmamak lazım. Bunların hazırlıkları tabii hepsi oldu. Ama bir sırlama dahilinde gelinmesi önemli” dedi.

Teklifler Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nda toplanıyor

AK Parti teklifinin yanı sıra diğer gelen tekliflerin şu an Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da birleştiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, mutabık olunan konuların bir araya getirilmeye çalışıldığını söyledi. Özhaseki, “Nihayetinde belediye yasası bir kez gelir onlarca yıl gider. Bizim 1930’da çıkan belediye yasası 50 seneden fazla gitti. Şimdi öyle bir şey olsun diye gayret ediyoruz” diye konuştu.

'65 yaş üstü kişilerin otobüs biletleri için 2 öneri var, karar verilmedi'

Peki hazırlanan taslakta, 65 yaş üstü kişilerin belediye ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanmasını kaldıran bir düzenleme var mı? AK Partili Özhaseki, bu konuda iki öneri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Sıkıntı şurada tabii ki devlet, Aile Bakanlığı vasıtayla halk otobüslerine birtakım iyileştirmeler yapıyor, aydan aya ödeme yapıyor, bindirdiği emekliler, yaşlılar için. Ama belediye otobüslerine vermiyor aynısını. Belediyeciler diyorlar ki ‘biz de mazot yakıyoruz, biz de işçi kullanıyoruz, bizim maliyetimiz daha yüksek halk otobüslerinden çünkü belediye işçileri üç dört kişi çalışıyor, sendikali işçiler’. Orada böyle bir sıkıntı var.

İkincisi bir de sabah erken saatlerde pik saatlerde özellikle işçi memur herkes işine giderken, öğrenci okuluna giderken ‘lütfen ne olur diyorlar onlar da binmesinler, onlar saat 9’dan sonra binsin’ diyorlar. Bir de akşam pik saatlerde binilmemesi gibi bir teklif var. Bu da olabilir. Ama bir başka teklif de günlük iki tane biniş verin, serbest biniş olursa bundan sonra bu da kötüye kullanılıyor gibi teklifler var. Bana göre ikisi de makul teklifler yani emekli birisinin 65 yaştan büyük birisinin eğer hakikaten işi varsa ne olur 10’dan sonra gitsin, 9.30’dan sonra gitsin gideceği yere, bu makul teklifler bu iki teklifte taslakta duruyor ama hangisine karar verilir…. Ama buna siyaset kurumu karar vermedi daha bunlar teklifler. Yani biniş hakkının günde git ve gel olarak iki tane olması veyahut da belli saatler arasında olması iki teklifte teklif olarak duruyor. İkisi de siyaset kurumunun yahut AK Parti Genel Merkezi’nin oturup da karar vererek ‘bu bizim görüşümüzdür’ diyerek ortaya koyduğu görüşler değildir.”

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