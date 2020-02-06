CHP: Koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri araştırılsın

CHP, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Türkiye ekonomisine etkilerinin araştırılmasını talep etti. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, Çin’de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülke ve bölgeye sıçrayan koronavirüs salgınının küresel ekonomik dengeleri değiştirdiği belirtildi.
‘Küresel büyüme yüzde 0.2 ila 0.4 arasında düşebilir’
Araştırma önergesinde, salgının ekonomiye hızla etki ettiği, petrol ve akaryakıt fiyatları düşerken altın ve dolarda yükselme kaydedildiği ifade edilerek, “Salgın yalnızca Çin’in yakın çevresindeki ülkeleri etkilememiş, Avrupa’da büyük beklentiler ile düzenlenen açık artırma etkinlikleri Çin’den gelecek katılımcıların eksikliği sebebiyle gerçekleştirilememiş, dünya genelinde 25 bin uçuş iptal edilmiştir. Dünya çapında lüks tüketim mallarının satışının üçte biri Çinli turistlere yapılmakta, Avrupa’da tekstil başta olmak üzere her sektördeki lüks tüketim mallarının satışlarında düşüş beklenmektedir” denildi.
‘Çin, SARS salgınında dünya ekonomisinin yüzde 4.3’ünü kontrol ederken, bugün oran yüzde 16’
Salgın sebebiyle Çin’deki büyüme rakamlarının yüzde 1 oranında düşebileceği konusunda uyarılar yapıldığı, bu düşüşün küresel ekonomide ise büyümeyi yüzde 0.2 ila 0.4 arasındaki oranlarda etkileyeceğinin öngörüldüğü kaydedilen önergede, 2002-2003 yıllarında ortaya çıkan SARS salgınının da Çin ile beraber dünya ekonomisini etkilediği ancak Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Çin’in, SARS salgını esnasında dünya ekonomisinin yüzde 4.3’ünü kontrol etmekteyken bugün bu oranın yüzde 16.3 seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.
İYİ Parti’nin teklifi reddedilmişti
Öte yandan, İYİ Parti ise ‘koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin’ görüşülmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması istemiş ancak önerge AK Parti ve MHP’nin ret oyları sonucu TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmemişti.
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