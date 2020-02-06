'Türkiye ile ortak askeri programların durdurulması ABD'nin kendisine zarar'

Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin bu adımının, NATO İncirlik üssüne erişimin Amerikan askerleri için kısıtlanmasıyla ilişkili olabileceğini belirterek, “Eğer genel olarak bu zamana kadar uygulanan Türkiye-ABD ortak askeri programlardan bahsedecek olursak en büyük zarar F-35 programına verilmiştir. ABD, bilindiği gibi, Türkiye’nin bu programa katılımını, Rus S-400 sistemlerini satın aldığını için durdurmuştu. Elbette Ankara da bu davranışı yanıtsız bırakamazdı ve İncirlik üssünü ABD’ye kapatmakla tehdit etmişti” dedi.

‘ABD’nin drone’larını havalandırabileceği en yakın üsler Yunanistan ve Sicilya’

Suriye’deki savaş boyunca ABD’nin tüm istihbarat uçuşlarını Türkiye topraklarından yaptığının bir sır olmadığına dikkat çeken Leonkov, “Ancak keşif drone’larının topladığı tüm bilgiler nedense her zaman NATO müttefikleriyle paylaşılmıyordu. Bu yüzden bazı yabancı medya kuruluşları, ABD’nin Suriye topraklarında nasıl teröristleri yok ettiğine dair görüntüler yayınlamak isteyince Rus keşif drone’larının görüntülerinden yararlandı ve ABD dronelarının işi gibi lanse etmeye çalıştı. Ama bunun öyle olmadığı anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD istihbarat işbirliğine son verilmesinin öncelikle ABD’nin kendisini vuracağını söyleyen Leonkov, “Eğer gerçekten de böyle kopma olursa Amerikalıların kendi drone’larını havalandırabileceği en yakın üsler Yunanistan ve Sicilya’da yer alıyor. Sicilya’daki Sigonella üssünde tam da meşhur Global Hawk stratejik insansız hava araçları bulunuyor” diye ekledi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.