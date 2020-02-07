CHP, uçak kazasını TBMM gündemine taşıdı: 'Pistte tehlike var' diyen Sayıştay'ın tespitleriyle ilgili ne yapıldı?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası Meclis gündemine taşındı. CHP’li Çetin Osman Budak, Sayıştay’ın denetim raporlarında olası hava facialarına karşı çok ciddi uyarıların yer aldığını ifade ederek hükümete, "Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı denetim raporundaki tespit ve önerilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda yaşanan son kazadan gerekli dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanan son facialar, liyakat-ehliyet ölçütlerinin yaşamsal önemini trajik sonuçlarla yüzümüze çarpmaktadır. Gelişmeler, havayolu taşımacılığında ve hava meydanları işletmelerinde bazı eksiklerin giderilmesinin ivedi zorunluluk olduğunu da göstermektedir" dedi.

Sayıştay'ın 2018 denetim raporundaki alarm düzeyinde uyarılar

CHP’li Budak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde de, Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan uçak kazasının, Sayıştay’ın Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) 2018 yılı denetim raporunda dile getirdiği bulguları gündeme getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayıştay’ın can ve mal güvenliği açısından somut olarak sıraladığı önemli sorunlardan en dikkat çekici olanı Yapı İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin yetersizliğidir. Sayıştay raporunda, ‘Yatırım faaliyetleriyle ilgili yapılan incelemelerde; Kuruluşun yatırım programında yer alan havalimanı yapım, yenileme, bakım onarım işlerinde de yüklenici firma çalışanlarının bilgisizliği nedeniyle uçuş, can ve mal emniyetini ihlal edecek şekilde pist ihlalleri yaşandığı görülmüştür’ denilmektedir.

Havacılık gibi hassas bir sektörde ‘firma çalışanlarının bilgisizliğinin’ tespit edilmesi, ‘alarm’ düzeyinde dikkate alınması gereken bir uyarıdır. Sayıştay, ‘Havalimanlarında planlanan her türlü yapım işi niteliği gereği uzmanlık ve tecrübe gerektiren özel yapılardır. Zira global olarak kabul edilen havacılık kuralları ülkemizdeki havacılık otoriteleri tarafından da benimsenmekte ve uygunlukları sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Söz konusu tesislerin hata tolerans değerleri çok düşük olup, uygun olmayanların can ve mal emniyetine direkt olarak etkisi bulunmaktadır. Bu sebeple havalimanlarında yapılacak tüm tesislerin ayrı bir iş deneyim grubu olarak düzenlenmesi gerekmektedir’ ifadeleriyle gerekli uyarıları yapmaktadır.

Sayıştay 'pistte tehlike var' demektedir

Raporda ayrıca, ‘Bu durum izinsiz pist ihlalleri, pist üzerinde veya kenarında uçakların iniş ve kalkışlarını tehlikeye düşürecek malzemelerin bırakılması vb. ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca, ülke genelinde faaliyet gösteren 56 havalimanın bazılarına uluslararası uçuşların da gerçekleştiği göz önüne alındığında uçuş, can ve mal emniyeti hususlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan yüklenici firma çalışanlarının yol açabileceği sorunlar kuruluşun ve dolayısıyla ülkenin uluslararası itibarını da zedeleyebilecektir’ denilerek olası faciaların işareti verilmektedir.

Sayıştay, olabilecek en ciddi şekilde uyarmakta, ‘pistte tehlike var’ demektedir. Bunlar bir denetim raporu açısından çok ciddi uyarılardır. Yeni faciaların yaşanmaması için Sayıştay’ın uyarıları dikkate alınmalı, ivedi ve eksiksiz olarak yerine getirilmelidir."

Denetim raporuyla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?

CHP’li Çetin Osman Budak, önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’dan da şu sorularına yanıt istedi:

"Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı denetim raporundaki tespit ve önerilerle ilgili hangi işlemler yapılmıştır? Sayıştay raporunda yenilenmesi önerilen Benzer İş Grupları Tebliğiyle ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Tebliğde eksik kalan noktalarla ilgili bakanlığınızca yapılan tespitler nelerdir? Tebliğin yenilenmesi planlanıyorsa değiştirilmesi düşünülen ve yeni tebliğin taslağında bulunan hükümler nelerdir?"

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