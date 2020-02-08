Ticaret Bakanlığı’ndan ‘müteahhitlere sınırlama’ önerisi: 'Kasabı, ayakkabıcısı müteahhitlik yapıyor'

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde AK Partili Mustafa Kendirli başkanlığında kurulan Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması Alt Komisyonu Ticaret Bakanlığı bürokratlarından bilgi aldı. Komisyon tutanaklarına göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, müteahhitlere yasal düzenleme ile sınırlama getirilmesini istedi. “Güçlü sermayesi olan, gücü olan ve projesi sağlam olan hiç kimse tüketiciyi mağdur etmiyor” diyen Erdal, şöyle konuştu:

“Bu kadar çok müteahhidin olmasına gerek yok”

“Yani tabii ki ticaret hakkı anayasal hak, insanlar ticareti serbestçe yapabilirler ama burada ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da aslında daha katı bir yasal ya da eğer oluyorsa yönetmelikle daha katı bir şekilde müteahhitlere sınırlandırılma getirilmesi benim veya Genel Müdürlük olarak bizim önerimiz. Çünkü bu kadar çok sayıda müteahhidin olmasına gerek yok yani, kasabı müteahhitlik yapıyor, ayakkabıcısı müteahhitlik yapıyor, ondan sonra işin içerisinden çıkılamıyor maalesef. İşi olmayan herkes müteahhitlik yapıyor ve mağduriyetler çığ gibi büyüyüp gidiyor. Asıl sorun bu aslında.”

Alt Komisyon Başkanı AK Partili Mustafa Kendirli de “Evet, evet. En önemli sorunlardan biri, doğru” diyerek destek verdi.

Yurt dışındaki fuarlardaki satışlar için öneri

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan da, “Yine bir çözüm önerisi olarak yurt dışında fuarlarda yabancılara yönelik olarak yapılan satışlarda, yapılan tanıtımlarda en azından bina teminat yöntemlerini sağlayan firmaların o fuarlarda yer almasını öngörebiliriz, bu da yine tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçecektir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Bayram Uzunoğlan, bakanlık olarak yaptıkları denetimleri anlatırken de, 2015’ten bu yana 38 firmada yaklaşık olarak 128 milyon TL’lik bir idari para cezasının uygulandığını söyledi.

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