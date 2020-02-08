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19:39 08 Şubat 2020
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    TSK - İdlib - ilk devriye faaliyeti tamamladı

    Rus uzman: Türkiye, İdlib’de kendi kontrolü altında bir güvenlik bölgesinin kurulmasında ısrar edecek

    © AA / İbrahim Khatib
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    Rus siyaset bilimci Kirill Semenov, Rusya’dan bugün Ankara’ya gelen heyet ile Türk askeri yetkililer ve diplomatlar arasında İdlib konusunda yapılacak görüşmeden çıkabilecek yeni anlaşma olasılıklarını değerlendirdi.

    Rusya'dan bugün Ankara'ya gelen heyetin Dışişleri Bakanlığı'nda Türk diplomatlarla ile bir araya geleceği bildirildi.

    Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Kirill Semenov, Sputnik’e demecinde Rusya’dan gelen heyet ile Türk askeri yetkililer ve diplomatlar arasında İdlib konusunda yapılacak görüşmeden çıkabilecek yeni anlaşma alternatiflerini değerlendirdi.

    Türk ve Rus heyetleri Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
    © İHA / FATİH ERDOĞAN - MEHMET KALAY-AW931018
    Rus heyet İdlib için Ankara'da

    'Ortak zemin bulunmaya çalışılacak'

    Moskova ve Ankara’nın Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişini değerlendirerek İdlib’deki durumla ilgili ortak zemin bulmaya çalışacaklarına dikkat çeken Semenov, şöyle konuştu:

    “Bilindiği üzere daha önceki anlaşmalar sonucunda İdlib’de ateşkes sağlanamadı, ayrıca Suriye ordusu ilerleyişine devam etti. Neticede Türkiye, Suriye ordusunun yollarını kapatmak amacıyla belli noktalarındaki silahlı kuvvetlerinin konumunu güçlendirmeye karar verdi. Henüz kapsamlı bir harp konuşlanması ile ilgili açıklama yapılmadı, fakat bu mevcut insan gücü ve araçlarla birkaç saatlik bir konu.”

    İdlib’deki gözlem noktalarına çevik kuvvet ve araç gereçlerin sevkiyatı ile ilgili açıklamaların büyük bir olasılıkla bugünkü görüşmelerin başlangıç konusu olacağını öngören Semenov, “Elbette ki Türk ve Suriye tarafları birbirileri ile karşı karşıya gelmeleri durumunda neler yapılacağının anlaşılması gerekir. Bu bağlamda Moskova ve Ankara ileriye dönük nasıl hareket edeceklerini görüşecekler” diye konuştu.

    'Türkiye'nin askeri varlığını güçlendirme kararından sonra taraflar Suriye'deki yeni durumu ele almalı'

    Türkiye’nin askeri varlığını güçlendirmeye karar vermesinin ardından Suriye’de oluşan yeni durumun ele alınması gerektiğini vurgulayan Semenov, şunları söyledi:

    “Yani şu anda sadece gözlem noktalarının güçlendirilmesini değil, bu noktaların arasında mevzi çizgilerinin oluşturulmasını, Suriye ordusunun ilerlemesini engelleyebilecek topçu ve tankçı birliklerini konuşuyoruz ve bu, Türk askeri konvoyunun İdlib’e ulaştığı ve Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarına askeri birliklerini sevk ettiği yönündeki haberleri doğruluyor. Oraya çevik kuvvet savaşçıları gönderildi.”

    Milli Savunma Bakanlığı
    © Fotoğraf : MSB
    MSB: İdlib’deki gözlem noktaları görevine devam etmektedir

    Rus uzman, Türkiye’nin İdlib’de kendi askerlerinin kontrolü altında bulunabilecek bir çeşit güveli bölgenin kurulmasını şarta bağlayacak yeni bir anlaşmanın yapılması için ısrar edeceğini tahmin etti:

    “Moskova’nın böyle bir alternatifi kabul edebileceğini düşünüyorum, zira bölgedeki yeni oluşan durumu o da dikkate alıyor. Belki de Rusya, daha önce de Türkiye’ye bu konuda destek vermeye hazırdı, fakat o zamanki askeri görünüm daha farklı olduğu için bu mümkün olmamıştı.”

    Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Elbette ki hiç kimse Türkiye ve Suriye ordularının doğrudan çarpışmasını istemez. Ankara’nın askeri gücünün şu anda Suriye’ye göre çok daha ciddi olması da bunun nedenlerinden bir tanesi. Ayrıca, zamanında Heyet Tahrir el Şam radikalleri ile ılımlı muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi arasındaki çatışma konusunda tartışmalı tavır sergilediği zamanki durumla kıyasla Türkiye’nin görüşme masasındaki durumu şu anda çok daha güçlü. Heyet Tahrir el Şam’ı yenilgiye uğratma şansı varken Ankara’nın neden atıl durumda kaldığı konusunda hala net bir yanıt yok. Belki de Türkiye, tüm artı ve eksi hususları tartarken gerekli kararı almayı yetiştiremedi.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Türkiye, Ankara, İdlib, Rusya, Kirill Semenov
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