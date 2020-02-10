Kayıt
15:49 10 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Selçuk Mızraklı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Mızraklı davasında tutukluluğa devam kararı: Açıklamaya kalkanlı engel

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104137/02/1041370235.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202002101041370473-mizrakli-davasinda-tutukluluga-devam-karari-aciklamaya-kalkanli-engel/

    Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mızraklı, “Mütalaa tam bir torba yasa gibi, savcı ne duyduysa içine atmış, hakikat araştırılmamış” dedi. Duruşmanın ardından adliye önünde yapılmak istenen açıklamaya izin verilmezken, gazetecilerin görüntü alması kalkanlarla engelledi.

    Görevden alınarak yerine kayyum atanan ve itirafçı beyanları üzerine 22 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

    ‘Örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılanan Mızraklı’nın görülen duruşmasını HDP’li milletvekilleri, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) temsilcilerinin yanı sıra Almanya Ankara Büyük Elçiliğinden Siyasi İşler Dairesi Başkâtibi Paul Amann, ABD Adana Siyasi İşler Konsolosu Rebacca Daffing, Avrupa Birliği Delegasyonu üyeleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcileri, Fikret Başkaya, Baskın Oran, Barış Akademisyeni Onur Hamzaoğlu, TTB merkez konsey üyesi Bülent Nazım Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda kişi takip etti. Duruşmayı izlemek isteyenler yapılan üst aramasından sonra salona alındı. 

    Savcı, tutukluluk halinin devamını istedi

    © Fotoğraf : Twitter
    Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    Serbest bırakılan itirafçının verdiği ifade doğrultusunda 112 gündür tutuklu olan Mızraklı, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le katılırken, avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal duruşmada hazır bulundu. Mızraklı'nın avukatları yargılamanın genişletilmesini talep ederken, mahkeme talebi reddetti. Mızraklı son savunmalarını yapmak üzere süre talep etti. Savcı, Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamını istedi. Mızraklı'nın avukatları da mütalaaya karşı son savunma için süre talep etti.

    Avukat Aktar: İtirafçının beyanlarının kimin tarafından alındığı belli değil

    Duruşmada söz alan Avukat M. Emin Aktar, savcının celse arasında verdiği esasa ilişkin mütalaası ile ilgili "İddiaların temeli olan ses kayıtlarının müvekkile ait olup olmadığı araştırılması için ara karar kuruldu. Ses kaydı araştırmaya gönderilmiş. Ancak ne bizden ne de savcıdan görüş alınmadan bu ara karardan vazgeçilmiş. Bu ses kayıtları şu an FETÖ'den yargılanan savcılar tarafından alındı. Şüpheli olmadığı bir dosyada hukuka aykırı bir dinleme yapılmış. Bu delilin dosyadan çıkarılmasını istiyoruz. Ya da ATK'da bulunan ses kaydının müvekkille ait olup olmadığı araştırılması ara kararı yerine getirilsin. İtirafçının beyanları kimin tarafından alındığı belli değil. İfade tutanağı hukuka uygun hazırlanmamış, dosya korsan bir beyan üzerine kuruldu. Mahkeme ifadenin hukuka uygun alınıp alınmadığını araştırmadı. Kim bakarsa baksın itirafçının beyanlarını hazırlanmış kurgu olduğunu anlar" şeklinde konuştu.

    Mahkeme önceki celse alınan ara kararların ve tevsi tahkikat taleplerinin dosyaya yeni bir yenilik katmayacağını belirterek, talepleri reddetti. 

    İddia makamı, Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mızraklı ve avukatları, mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu. 

    Baro Başkanı Aydın: Tüm deliller toplanmışsa niye tutuklu tutuyorsunuz?

    Savcının tutukluluk halinin devamını istemine karşı söz alan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, "Bu dava üretilmiş bir davadır. Kim belediye başkanı seçilseydi bu hukuksuzlukla karşılaşacaktı. Hukuku tartışmayız burada. İddianame karar oluşturuyorsa, mahkeme başkanı neden o koltukta oturuyor? Biz neden savunma yapıyoruz şu anda? Siz yargılamanın yolunu açmalısınız. Bir an önce Mızraklı tahliye edilsin. Sizin tabirinizle tüm deliller toplanmışsa niye tutuklu tutuyorsunuz? Tutuklama için hiçbir gerekçe yok. Bu suça ortak olmayın. Burada bir suç var. Yasadışı elde edilmiş deliller var ve müvekkil tutukludur. Adli kontrol tedbiriyle de olsa tahliye edilmesi talebinde bulunuyorum" dedi. 

    Mızraklı: Bir daha SEGBİS'le katılmayacağım

    Ardından konuşan Mızraklı da şunları söyledi: "Soruşturmanın başından bu yana baktığımda, önceden verilmiş bir kararla karşı karşıya olduğumu anladım. Duruşmaya SEGBİS'le katılmam hukuka aykırıdır. Bir daha SEGBİS'le katılmayacağımı belirterek, tutukluluk halime dair son sözlerimi söylüyorum. Van ve Elazığ'da yaşanan afetler karşısında yüreğimiz buz tuttu. Yaşamını yitirenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Geçen mahkemede davanın siyasi saiklerle açıldığı iddiam, bu duruşmada doğrulandı. Bizler defalarca siyasi saiklerle açılan davalarla karşılaştık. Birçok ülkede siyasi saiklerle açılan davalar, ülkenin tarihine kara leke olarak geçti. Bu vakaların karşısında siyasi iktidarın verdiği karara uyarak kolaycılığa kaçılmamalı. Herkes bu durumdan sorumludur. ‘Ben yanıltıldım aldatıldım’la olmaz. Biz daha zor olanı, çatışmalı ortamda barışı ve yaşamı koruma peşine düştük.”  

    Mızraklı: Mütalaa, tam bir torba yasa gibi, savcı ne duyduysa içine atmış

    Selçuk Mızraklı
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    HDP'li Mızraklı hakkında 15 yıla kadar hapis istemi
    “Medyanın yalan ve iftira süreçleri devam ediyor” diyen Mızraklı, şunları kaydetti:

    “Defalarca tekzip etmemize rağmen yargı bunları görmezden geldi. Kandil'e para gönderme iftirası ve diğerleri sonucunda tutuklandım. Seçme ve seçilme hakkım gasp edildi. Hukuk devlete ait bir kavram değildir. Toplum da kendi hukukunu yaratabilir. Bin odalı sarayın inşasıyla tek adam rejimine geçildi. Toplumun her kesimi gözaltılarla korkutulmaya çalışılıyor. Ya hep birlikte kazanacak ya da ateşte yürümeye devam edeceğiz. 'Taş üstünde taş bırakmayız' diyen zamane barbarlarla işimiz olmaz. Bizim işimiz yurtseverlerle olur. Haklıyız, inançlıyız, zulümde de esenlikle büyürüz. Bu mütalaa, tam bir torba yasa gibi, savcı ne duyduysa içine atmış. Hakikat araştırılmamış. Defalarca DTK çalışmalarında bulunduğumu ifade ettim. Sağlık komisyonunda çalışmadığımı söyledim. Yoksullukla mücadele eden dernekte çalıştım. İtirafçılarla hukuk cinayeti işleniyor. 3 yıldır itirafçılık yapan, 72 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırken bizim hakkımızda verdiği ifadelerin karşılığını alıyor. Kısa sürede beraat ettirilebilir.”

    Tutukluluğun devamına karar verildi

    Ara kararını vermek üzere müzakereye çekilen mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından Mızraklı’nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart tarihine erteledi.

    Açıklamaya kalkanlı engel

    Duruşmanın ardından Adliye Binası önüne gelen HDP’li milletvekilleri ve duruşmayı takip eden heyetler açıklama yapmak istedi. Ancak adliye önünde önlem alan polis, valilik kararının gerekçe göstererek açıklamaya izin vermedi. Milletvekilleri ve heyeti çembere alan polis, gazetecilerin görüntü almasına da kalkanları kaldırarak izin vermedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Polis, Adliye, Mütalaa, Duruşma, Kayyum, Diyarbakır, Selçuk Mızraklı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Koreliler Parazit'in Oscar başarısıyla havalara uçtu
    Karikatür
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet