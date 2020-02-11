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22:09 11 Şubat 2020
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    TSK - İdlib - ilk devriye faaliyeti tamamladı

    Rus uzman: Ankara ve Şam arasındaki çatışmalar önlenmeli, aksi halde bu durumdan Washington faydalanır

    © AA / İbrahim Khatib
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    İdlib’deki son gelişmeleri değerlendiren Rus uzman Kuznetsov, Ankara ve Şam arasındaki doğrudan çatışmaların önlenememesi durumunda Washington’un bundan faydalanmaya kalkışabileceğini belirtti.

    Ankara’nın Suriye’deki sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyatının sürdüğü haberleri gelirken Siyasi Krizleri Öngörme ve Çözme Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Kuznetsov, Sputnik’e demecinde bölgede hangi gelişmelerin yaşanacağı ve birbirilerine zıt çıkarları olan tarafların nasıl bir tutum izleyecekleri konularında tahminlerde bulundu.

    ‘Şam’ın İdlib’deki iktidarı yeniden ele geçirmesi Türkiye için çok hassas bir konu, fakat İdlib Şam için de önemli’

    Kuznetsov, Şam’ın İdlib’deki iktidarı yeniden ele geçirmesinin Türkiye için şüphesiz çok hassas bir konu olduğuna dikkat çekti.

    “Bu durumda Türkiye, Suriye’deki büyük tutunma noktasını kaybedebilir. Fakat konut mahallelerine sürekli olarak ateş açıldığı Halep’in batı bölgelerini de içeren İdlib gerginliği azaltma bölgesi, Şam için de çok önemli. Bu nedenle son zamanlarda tarafların arasında gerilim tırmanabiliyor” diyen Kuznetsov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    ‘Amerikalılar füzelerini ateşlerse herkes yeni bir gerginlik sarmalına çekilmiş olacak’

    Eğer İdlib’de olup bitenler Amerikalıların ilgisini çekerse, bu herkesi yeni bir gerginlik sarmalına taşıyacak.”

    Şu anki başlıca meselenin Şam ile Ankara arasındaki doğrudan çatışmaların önlenmesi ve Washington’a çatışmaya müdahale etmesine izin verilmemesi olduğunu söyleyen Kuznetsov, şöyle konuştu:

    “Amerikalılar Suriye’de seyir füzeleri ile saldırılarda bulunarak aktif savaş faaliyetlerinde yer almaya henüz hazır değil. O bölgede çok sayıda İran yanlısı askeri birlikler bulunuyor. Eğer Amerikalılar seyir füzeleri ile vurur ve İran yanlısı askeri birliklerin bir kısmına kayıp verdirirse, Suriye’deki Amerikan askeri tesislerin durumu da endişe verici olacak. Bu nedenle Amerikalılar provokasyon yolunu seçiyor. Ancak onlar farklı yöntemlerle de barışçıl çözüm sürecine engel olabilir. ABD’nin her türlü faaliyeti riskleri yükseltiyor. Eğer Amerikalılar ansızın İdlib’de olup bitenlere daha ciddi bir şekilde ilgi duyar da örneğin füzelerini ateşlerlerse, bu herkesi yeni bir gerginlik sarmalına taşıyacak. Bu nedenle Türklerle Suriyelilerin arasındaki çatışmaları önlemek önem taşıyor, aksi halde Washington bu durumdan yararlanır.”

    © REUTERS / SANA
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    ‘Astana formatında kalmaya devam etmesi, Türkiye’nin kendi yararına olacak’

    Son günlerde Rusya ile görüşmelerin zorlaşmasına rağmen Türkiye’nin Astana formatında kalmaya devam etmesinin kendi yararına olacağına dikkat çeken Kuznetsov, şunları söyledi:

    “Son zamanlarda İdlib bölgesinde yeni gelişmeler, olup bittikten sonra tespit ediliyor. Yani Türkiye şu anda yeni bir cephe hattı belirlemek için ek olarak 4 gözlem noktası oluşturuyor. Büyük bir olasılıkla cephe hattı, kademeli olarak gerginliği azaltma bölgesini daraltacak. Ancak İdlib’in mevcut sorunlardan sadece bir tanesi olduğu anlaşılıyor olmalı, bu nedenle Astana süreci de devam edecek. Ayrıca Türkiye diğer bölgelerde, örneğin Haseke’de bulunan Kürt birlikler konusunda da anlaşma yapması gerekecek.”

    Çeviren: Erkan Kurtuluş

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    TSK, Astana Mutabakatı, Washington, Çatışma, Astana, ABD, Türkiye, Şam, Ankara, Suriye, Aleksandr Kuznetsov, İdlib
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