Rus uzman: Türkiye-Rusya ilişkisinin arkasında uzlaşma arayışlarıyla geçen uzun bir yol var

Rusya Savunma Bakanlığı’nın, aceleci kararların alınmaması durumunda Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de olumlu sonuçlar elde edebilecekleri yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus siyaset bilimci Fitin, Türkiye ve Rusya’nın arkasında uzlaşma arayışlarıyla geçirilen ve her zaman mutabakat ve anlaşmalarla sonuçlanan uzun bir yol olduğunu belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin; Sputnik’e demecinde Rusya Savunma Bakanlığı’nın, aceleci kararların alınmaması durumunda Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de olumlu sonuçlar elde edebilecekleri yönündeki açıklamasını yorumladı. Fitin, Türkiye ve Rusya’nın arkasındaki işbirliğinin uzun süredir, Türkiye de dahil olmak üzere taraflar için faydalı olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Fitin, “En son yaşanan gerginlik İdlib’deki durumla ilgili, orası fiilen Heyet Tahrir el Şam’ın liderliğinde militanların yönettiği bir toprak. Böyle bir durum uzun süre devam edemez, zira hiçbir egemen ülke, militanların kontrolü altında olan herhangi bir bölgenin yönetimden uzun süre kopuk kalmasına izin vermez” diye konuştu.

'İdlib tarafların her biri için önemli'

İdlib bölgesinde olup bitenlere birçok şeyin bağlı olması nedeniyle tarafların çıkarlarının burada kesişmesinin şaşırtıcı olmadığına dikkat çeken Fitin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye için bu konu iki açıdan çok önemli. Birincisi Ankara, Suriye ordusunun İdlib'i kurtarması ve Şam'ın iktidarı yeniden kazanması durumunda militanlardan ve ailelerinden oluşan yeni bir sığınmacı dalgasının içerdiği tehlikeden endişe duyuyor. İkincisi Türkiye, ülkenin savaş sonrasındaki kalkınması da dahil olmak üzere Suriye'de ileride yaşanacak çözüm sürecini gözden kaçırmamak için İdlib'deki askeri varlığını tamamen kaybetmek istemez.”

'Suriye'de yaşanan her gerginlik Rusya ve Türkiye arasında yeni bir anlaşmayla sonuçlanıyor'

Türkiye ve Rusya’nın arkasında uzlaşma arayışlarıyla geçirilen ve her zaman ortak mutabakat ve anlaşmalarla sonuçlanan uzun bir yol olduğunu vurgulayan Fitin, şunları söyledi:

“Suriye’de fiilen yaşanan her gerginliğin Rusya ve Türkiye’nin yeni bir anlaşmasıyla sonuçlandığını anlamak gerekir, İran’ın katılımıyla gerçekleşen Astana platformunu, ayrıca Soçi mutabakatını ve daha birçok daha küçük fakat önemli anlaşmayı kastediyorum. Zira Türkiye, birçok önemli stratejik konunun Rusya ile işbirliğine bağlı olduğunu anlıyor. Türkiye, çok fazla gergin olsa da- İdlib’deki durumdan dolayı Rusya ile uzun süre boyunca kurulan ve oldukça başarılı olan partnerlik ilişkilerini bozmaya girişmeyecektir.”



Çeviren: Erkan Kurtuluş

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