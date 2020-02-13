Polis yanlışlıkla yaşlı çiftin evini bastı: Tüm kapıları kırıp ‘pardon’ deyip gittiler

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde dün sabah saatlerinde bazı şüphelileri yakalamak için evlere operasyon düzenledi. Lalebey Mahallesi’nde 3 şüpheliyi arayan polis yanlış evi bastı. Sabah 05.30 sularında yaşlı bir çiftin müstakil evini basan özel harekat polisleri, koç başlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. 3 kapıyı kırarak içeri giren polis karşılarında yaşlı çifti görünce yanlış eve geldiklerini fark etti.

Yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hacı Biçer ile 65 yaşındaki Fatma Biçer neye uğradığını şaşırırken, tüm kapılarının kırıldığını ve çok korktuklarını belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

‘Tüm kapıları kırdılar, ‘yanlışlıkla’ geldik dediler’

Yağan kar ve soğuk havada dünden bu yana kapıları kırık evde kalan yaşlı çift “Soğuktan yataktan çıkamıyoruz” diyor. Kapıları yapılmayan Biçer çifti, olayın şokunu atlattıktan sonra bugün karakola giderek dilekçe verdi. Yürümekte zorlanan Hacı Biçer yaşadıklarını Sputnik’e anlattı. Biçer, şunları söyledi:

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Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde dün sabah saatlerinde yaşlı çiftin evini basan polisler, tüm kapıları kırıp içeri girdikten sonra yanlış eve geldiklerini anladı. Yaşlı çift, kapılarının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde dün sabah saatlerinde yaşlı çiftin evini basan polisler, tüm kapıları kırıp içeri girdikten sonra yanlış eve geldiklerini anladı. Yaşlı çift, kapılarının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 2 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde dün sabah saatlerinde yaşlı çiftin evini basan polisler, tüm kapıları kırıp içeri girdikten sonra yanlış eve geldiklerini anladı. Yaşlı çift, kapılarının yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

‘Soğuktan ölüyoruz ya, kapılarımızı yapsınlar’

Olayın şokunu atlatamayan 65 yaşındaki Fatma Biçer de şunları söyledi: “Ben ve eşim yalnız yaşıyoruz. Sabah eve geldiler tüm kapılarımızı kırıp içeri girdiler. Eşim 80 yaşındadır. ‘Yapacağız’ dediler ama hala yapmadılar. Dünden beri kapıdayız. Yukarıdaki kapıyı da kırdılar. Terörle Mücadele’ydi, 2-3 kişi arıyorlarmış buralarda. Bizim haberimiz yok. Onları ararken gelip kapımızı kırdılar. Kapıları, tekmelediler köpeklerle içeri girdiler. Bir çatışma olsa ben ölürdüm. Arkama saklanıp içeri girdiler. Yanlış olduğunu anlayınca da gittiler. Yanlışlıkla geldiklerini söylediler özür dilediler. Eşim yaşlıdır, yürümekte zorlanıyor. Ben gidemedim, o karakola gitti o haliyle. Soğuktan ölüyoruz ya. Kapıların kilidi kırıldığı için açılmasın diye havlularla tutmaya çalışıyorum. Bir an önce kapılarımızın yapılmasını istiyoruz.”

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