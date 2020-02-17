Adalet Bakanlığı: Cezaevlerinde 1 milyon 102 bin kitap okundu

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin geçen yıl kurum kütüphanelerinde toplam 1 milyon 102 bin kitap okuduğunu açıkladı. Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda halk kütüphanelerinden istedikleri 159 bin 600 kitaba ulaşması sağlandı.

Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; okuma alışkanlığı kazanmaları için cezaevleri bünyesinde kurulan kütüphanelere tutuklu ve hükümlülerin ilgisi her geçen gün artıyor. Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde kurduğu kütüphanelerde toplam 1 milyon 2 bin kitabı tutuklu ve hükümlülerin hizmetine sundu. 2019 yılı itibariyle tutuklu ve hükümlüler kurulan bu kütüphanelerden 1 milyon 102 bin kitabı ödünç alarak okudu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen yıl 24 Ekim’de cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin halk kütüphanelerinden faydalanabilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan bu protokolle tutuklu ve hükümlülere halk kütüphanelerinde bulunan 41 milyon kitaba ulaşma imkanı sağladı. Yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 2 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar talepler doğrultusunda halk kütüphanelerinden 159 bin 600 kitap ödünç alınarak tutuklu ve hükümlülere ulaştırıldı.

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