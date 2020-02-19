‘Rus-Türk ortak devriyelerinin yeniden başlaması iyiye işaret’

‘Suriye hükümet ordusu ve TSK arasında çatışma gündemden kalkacak’
Taraflar arasındaki sorunun bir şekilde çözüme kavuşturulacağından emin olduğunu ifade eden Dolgov, “İdlib’deki durum zor olmaya devam ediyor ve Soçi anlaşmasına uyulmazsa öyle kalmaya devam edecek. Bunu düzeltmek, her iki tarafın görevi. Halihazırda, hangi grupların aşırılıkçı olarak gösterileceği konusu tartışılıyor ve sonuç olarak Rusya ve Türkiye’nin anlaşmaya varacağını düşünüyorum. Bunun sonucu olarak Suriye hükümet ordusu ve TSK arasındaki çatışma minimize edilecek ve gündemden kalkacak” ifadelerini kullandı.
‘İlişkileri germek ne Türkiye ne de Rusya’nın yararına değil’
Üst düzey bir görüşmeye daha ihtiyaç olması durumunda bile görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanacağını kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbiriyle ilişkileri germek hiçbir tarafa, ne Türkiye ne de Rusya’nın yararına değil. Bu gerçekleşirse, genel Moskova-Ankara ilişkileri kötüleşirse bu her iki ülkenin gelişimine olumsuz yansıyacak. Bu yüzden eminim ki, görüşmeler her halükarda ilişkilerin normalleşmesine ve Astana süreci kapsamında varılan anlaşmaların yerine getirilmesine yol açacak”.
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