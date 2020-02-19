Milli Savunma Bakanı Akar’dan İdlib açıklaması: Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde İdlib konusunda Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. “Öncelikle şunu iyi anlamak lazım, iyi görmek lazım” diyen Akar şöyle konuştu:
'Önceliğimiz saldırıların durdurulması, ateşkesin sağlanması'
Burada rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermişlerdir. Hastaneleri vurdular, okulları vurdular, yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onlar inkar etseler de fotoğrafları, videoları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle, özellikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birinci amacımız bu.
'Bizim yaptığımız şey uluslararası hukuka uygun'
'Tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki taahhütlere uymasını bekliyoruz'
Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı taktirde misliyle mukabele edeceğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi akan kanun durabilmesi için süratle tarafların Soçi Mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğerlerin de tarafların da uymasını kendilerinden talep ediyoruz, bekliyoruz. Şu andaki durumumuz budur. “
'Astana Mutabakatı’nın 5. maddesini iyi okuyun'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak, “Görüşmelerimiz tabi ki devam ediyor, edecek tabi, devam ediyor. Bu taleplerimizi tekrar tekrar gündeme getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Astana Mutabakatı’nın 5. maddesini iyi okuyun, orada taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TSK da ilave tedbirler alma konusunda yetkili.
'Ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz'
“Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi ve bu meşru hükümet çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir Suriye, demokratik, istikrarlı bir Suriye’den bahsediyoruz. Bu bizim tabi arzumuz, isteğimizdir, bizim başka bir niyetimiz, maksadımız yok. Çalışmalarımız bu istikamette.”
'Rusya ile görüşmeler devam ediyor'
Bakan Akar, gazetecilerin “Rusya ile yapılan iki görüşmede de mutabakat çıkmadı diyebilir miyiz?” sorusuna, “Görüşmeler devam ediyor, görüşmeler devam ediyor” yanıtını verdi. Akar, “Sizin ya da Dışişleri Bakanı’nın tekrar bir görüşmesi söz konusu olabilir mi?” sorusu üzerine de, “Her zaman mümkün. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakan düzeyinde askerden askere devamlı devam etmekte. Herhangi bir engel yok” dedi.
'Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın da bekliyoruz'
Milli Savunma Bakanı Akar, bir başka sürü üzerine de “Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın da taahhütlerine uymasını bekliyoruz” diye konuştu.
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