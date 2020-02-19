Milli Savunma Bakanı Akar’dan İdlib açıklaması: Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil

İdlib konusunda Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil” dedi. Bakan, Akar, ateşkesin sağlanabilmesi için süratle tarafların Soçi Mutabakatındaki taahhütlerine uymasını beklediklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde İdlib konusunda Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. “Öncelikle şunu iyi anlamak lazım, iyi görmek lazım” diyen Akar şöyle konuştu:

'Önceliğimiz saldırıların durdurulması, ateşkesin sağlanması'

“Oradaki mesele tabi ki bir askeri mesele tabi ki bir güvenlik meselesi tabi ki bir savunma meselesi. Fakat onun öncesinde ve ötesinde gerçekten bir insani dram yaşanıyor. Bu insani konuyu iyice görmek lazım, iyi anlamak lazım, iyi bakmak lazım. Orada milyonlara varan insan evini barkını terk etti, çoluk çocuk, kadın kız zor arazi ve hava koşullarında gerçekten yağmurun altında, rüzgarın altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince öncelikle bu konuyu, insani dramı düzeltmek için ona bir çare bulmak için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Kızılay ile AFAD ile ele ele vermek suretiyle TSK unsurları ellerinden gelen gayreti göstermek suretiyle oradaki insanlık dramını, trajediyi, milyonların çektiği acıyı olabildiğince azaltmaya çalışmaktayız. Ona bir çare, ona bir merhem olmaya çalışmaktayız.

Burada rejim karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermişlerdir. Hastaneleri vurdular, okulları vurdular, yerleşim yerlerini vurdular. Her ne kadar onlar inkar etseler de fotoğrafları, videoları her tarafta mevcut. Dolayısıyla öncelikle, özellikle bu saldırıların durdurulması, akan kanın durdurulması ve ateşkesin sağlanması. Birinci amacımız bu.

'Bizim yaptığımız şey uluslararası hukuka uygun'

'Tarafların Soçi Mutabakatı’ndaki taahhütlere uymasını bekliyoruz'

Diğer taraftan da kısaca ve özetle söylemek gerekirse Türkiye Cumhuriyeti devleti TSK daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olan bizim görüşlerimizi, taleplerimizi, ilkelerimizi aynen koruyoruz, muhafaza ediyoruz. Soçi Anlaşması diyoruz, Astana Mutabakatı diyoruz ve Adana Mutabakatı diyoruz. Bunlarda ilkeler neyse tarafların buna uymasını bekliyoruz, bunu talep ediyoruz. Bizim yaptığımız şey uluslararası hukuka uygun, insanlığa uygun, tarihimize, kültürümüze uygun. Açık ve şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz.

Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı taktirde misliyle mukabele edeceğimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu ateşkesin sağlanabilmesi akan kanun durabilmesi için süratle tarafların Soçi Mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Biz uyduk, diğerlerin de tarafların da uymasını kendilerinden talep ediyoruz, bekliyoruz. Şu andaki durumumuz budur. “

'Astana Mutabakatı’nın 5. maddesini iyi okuyun'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerin devam ettiğini vurgulayarak, “Görüşmelerimiz tabi ki devam ediyor, edecek tabi, devam ediyor. Bu taleplerimizi tekrar tekrar gündeme getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Astana Mutabakatı’nın 5. maddesini iyi okuyun, orada taraflar ateşkesin sağlanabilmesi için garantör bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de TSK da ilave tedbirler alma konusunda yetkili.

'Ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz'

Biz orada ateşkesin sağlanması için ne gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz, alanın kontrol edilmesine çalışıyoruz. Gerekirse oradaki muhaliflere yahut da ateşkesi bozanlara karşı zor da kullanabileceğimizi ifade ettik, ifade etmeye devam ediyoruz. Bizim yaptığımız intikallerin başka bir amacı yok” dedi. Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Suriye başta olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz bir an önce bölgede ateşkesin sağlanması, istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi ve bu meşru hükümet çerçevesinde istikrara kavuşmuş bir Suriye, demokratik, istikrarlı bir Suriye’den bahsediyoruz. Bu bizim tabi arzumuz, isteğimizdir, bizim başka bir niyetimiz, maksadımız yok. Çalışmalarımız bu istikamette.”

'Rusya ile görüşmeler devam ediyor'

Bakan Akar, gazetecilerin “Rusya ile yapılan iki görüşmede de mutabakat çıkmadı diyebilir miyiz?” sorusuna, “Görüşmeler devam ediyor, görüşmeler devam ediyor” yanıtını verdi. Akar, “Sizin ya da Dışişleri Bakanı’nın tekrar bir görüşmesi söz konusu olabilir mi?” sorusu üzerine de, “Her zaman mümkün. Bizim Rusya ile münasebetlerimiz bakan düzeyinde askerden askere devamlı devam etmekte. Herhangi bir engel yok” dedi.

'Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın da bekliyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar, bir başka sürü üzerine de “Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın da taahhütlerine uymasını bekliyoruz” diye konuştu.

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