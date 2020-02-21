HDP’den ‘Tehlike altındaki diller korunsun’ teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Tehlike Altındaki Dillerin Korunması Amacıyla Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Paylan, teklifinin gerekçesinde 21 Şubat’ın, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından, “Uluslararası Anadil Günü” ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle dedi:
Türkiye’de yok olan diller ve lehçeler
‘Anadillerin korunması ve yaşatılması adına etkin politikalar yürütlmeli’
Tarih içinde, bu topraklarda var olmuş kadim halklara ait dillerin, gelecek nesillere aktarılamaması ve günden güne yok olması, çoğulculuğu ve kültürel çeşitliliğin getirdiği zenginliği dışlayan hâkim bakış açısının bir sonucudur. Bu bağlamda, yalnızca bulunduğumuz coğrafya için değil bütün dünya halkları için kültürel ve yaşamsal önem arz eden anadillerin korunması ve yaşatılması adına sorumluluk alınmalı ve etkin politikalar yürütülmelidir. Türkiye Devleti, bulunduğu topraklardaki çok kültürlülüğü ve çok dilliliği inkâr etmeyip, bilakis birer değer olarak kabul edip yaşatmaya çalışarak, dünya mirasını korumak adına önemli bir adım atmış olacaktır.”
‘Yok olma tehlikesi altında olan diller için enstitüler kurulsun, bölümler açılsın’
‘Yok olan dillerle ilgili bilimsel, kültürel, sanatsal projeler desteklensin’
Teklifi, yok olmakta olan dillerle ilgili bilimsel, kültürel ve sanatsal projelerin desteklenmesini de öngörüyor. Buna göre; Anadolu coğrafyası ile komşu coğrafyalarda tarihsel olarak kültürel birikimin bileşenlerini oluşturan yaşayan ve tehlike altındaki dillerin korunması yönündeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine dönük projeler ile araştırma ve sanat projeleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca öncelikle desteklenecek.
Teklif ile ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, yaşayan ve tehlike altındaki dillerin korunması yönündeki örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütecek öğretmen kadrosunun yetiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği içinde gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
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