Tacikistan Türk yatırımcıları bekliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğinde, Tacikistan'daki yatırım imkanlarını Ankaralı sanayicilere anlatmak üzere düzenlenen 'Tacikistan Cumhuriyeti Ülke Tanıtım Toplantısı' gerçekleştirildi.

ASO’dan verilen bilgiye göre toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Tacikistan Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, DEIK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu ve çok sayıda sanayici katıldı.

Özdebir: Tacikistan ile ticaretimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız

Toplantının açışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yetersiz olduğunu dile getirerek, bu ticareti artırmak için işbirliğine hazır olduklarını belirtti. İki ülkenin dost ve kardeş olduğunu, bu dostluğun ticarete daha fazla yansıması gerektiğini ifade eden Özdebir, şunları söyledi:

© Fotoğraf : Youtube : Yuen Kim Tacikistan'da imamlar, Lenin heykelini restore etti

© Sputnik / ASO/EVREN MOREL ASO Başkanı Nurettin Özdebir

Büyükelçi Rajabiyon: Türk iş dünyasının yatırımlarını bekliyoruz

Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon ise Türkiye’nin uluslararası arenada Tacikistan'ın önemli bir müttefiki olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki verimli işbirliğinin siyasi, ekonomik, sanayi, eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda devam ettiğini söyleyen Rajabiyon, "Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişme sürecinde artış gözlenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Tacikistan'a gerçekleştirdiği ziyareti ve Tacikistan Dışişleri Bakanının Türkiye'ye ziyaretleri, iki ülke arasındaki temasların ve işbirliğin geliştirilmesi adına uygun bir zemin oluşturmuştur" dedi.

© Sputnik / ASO/EVREN MOREL Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon

Türkiye'nin sanayi ve tarım alanındaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini dile getiren Rajabiyon, "Türkiye ile ortak fabrikalar kurarak altın, değerli taşlar, alüminyum, pamuk, deri işleme, tarım, halı ve diğer sektörlerde üretim yapmak istiyoruz. Ayrıca ülkemizin önem verdiği 4 stratejik ana hedefinden olan enerji bağımsızlığını elde etmek, uluslararası ticaret yollarına ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, gıda güvenliğini temin etmek ve sanayileşmek gibi alanlarda Türk iş dünyasının yatırımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Açış konuşmalarından sonra Tacikistan Büyükelçiliği Müsteşarı Parviz Sodiqi "Tacikistan Ekonomisinin Değerlendirmesi ve Yatırım Fırsatları" ve DEIK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Saatçioğlu "Türkiye-Tacikistan İş Birliklerinde Tecrübe ve Yeni Fırsatların Değerlendirilmesi" konulu sunum gerçekleştirdi.

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