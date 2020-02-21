‘Türkiye ile Rusya’nın işbirliğinden başka çıkış yolu yok’

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Avrasya Entegrasyonu ve Şanghay İşbirliği Örgütü Geliştirme Bölümü Başkanı Vladimir Yevseyev, Sputnik’e açıklamasında, İdlib’deki gerilimin devam ettiğini belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Türkiye; İdlib’i, bölgedeki varlığının bir nevi garantisi olarak görüyor. Ama hava desteğinde büyük eksiklik yaşıyor. Dünkü olay da bunu gösterdi. Eminim bu olaydan sonra gerilim düşecek. Türkiye, mevcut koşullarda Rusya’yla anlaşmaya çalışacak. Ayrıca Türkiye, ABD’ye güvenemeyeceğini anlıyor ve somut olarak İdlib’de farklı çıkarları paylaşan ama genel olarak Türkiye’nin stratejik partneri olan ülkede dayanak araması gerekiyor”.

'Çıkış yolu yeni anlaşmanın yapılmasında'

Çıkış yolunun, İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinin coğrafyasının değişmesinde ve yeni anlaşmanın yapılmasında olduğunu kaydeden Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer Türkiye buna ilgi duyuyorsa bu bölgede ek gözlem noktalarını açacak. Bu anlaşma şu anda gerçekçi, sadece Lazkiye ilinin İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yer alan kısmıyla ilgili sorun kalıyor. Yeni anlaşmada Lazkiye’nin bu kısmıyla ilgili çözüm de yer almalı. Halep’te tüm sorunlar genel olarak giderildi, ama Lazkiye’de devam ediyor. Ayrıca Rus Hmeymim hava üssüne insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar sorunu da devam ediyor. Yeni anlaşma, şu anda yaşanan sorunlara çözümleri içermeli”.

'Türkiye yardım etmeseydi Şam'ın gücü daha zayıf olurdu'

Ayrıca tampon bölgenin de kaçınılmaz olarak gündeme geleceğinden bu konunun da görüşülmesi gerektiğini dile getiren Yevseyev, “İdlib kentinin bu tampon bölgesine girip girmeyeceği de konuşulmalı. Aksi halde, tüm tarafların birbirini anlaşmaları ihlal etmekle suçladığı mevcut durum tekrarlanacak. İdlib gerilimi azaltma bölgesinde aralıksız tampon bölgesinin yer almaması, bu bölgenin parçalı olması daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin zamanında Doğu Guta’dan militanların tahliye edilmesi konusunda Rusya’ya büyük yardımda bulunduğunu hatırlatan Yevseyev, “Türkiye bu militanların tahliyesinde yardım etmeseydi Şam’ın şimdiki gücü daha zayıf olurdu. Rusya ve Türkiye, zaman zaman tamamen ters çıkarlara sahip olsa da yine de birbirine yardım ediyor. Bu yüzden şimdi de uzlaşı aranmalı” diye ekledi.

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