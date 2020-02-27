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11:16 27 Şubat 2020
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    Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

    Türkiye’den Nahçıvan’a demiryolu ve doğalgaz desteği

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    Erdoğan’ın Bakü ziyareti sırasında Nahçıvan ile ilgili imzalanan anlaşmaların önemli olduğunu söyleyen AK Partili Ayrım, Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu projesi ile Nahçıvan-Türkiye arasındaki doğalgaz hattının, Nahçıvan’ın daha özerk bir cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmesini sağlayacağını kaydetti.

    Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlığında 25 Şubat’ta Bakü’de gerçekleşti.  İki ülke arasında, vize muafiyeti,  güvenlik işbirliği , askeri mali işbirliği,  enerji ve madencilik, tercihli ticaret anlaşmaları ile  Kars-Nahçivan  demiryolu hattı projesine ilişkin mutabakat zaptının da bulunduğu pek çok anlaşma imzalandı.

    Kars - Iğdır - Nahçıvan demiryoluna hız verilecek

    Kars-Nahçıvan  demiryolu projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü heyetinde de yer alan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım Sputnik’e anlattı.

    Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin şu anda en üst seviyede olduğunu, iki ülkenin çok güzel bir dayanışma örneği sergilediğini kaydeden Ayrım, Erdoğan ile Aliyev’in hem ikili ilişkileri hem de bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Bu ziyaretti kendi memleketi de olan Iğdır’ı da ilgilendiren iki önemli projenin ele alındığını ifade eden Şamil Ayrım, şunları söyledi:

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    “Bir tanesi benim de uzun yıllardır takip ettiğim hatta sayın Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde gündeme gelen proje.  24 Temmuz 2008’de Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun temeli atılmıştı. O gün sayın Aliyev, Kars’tan Nahçıvan’a gidecek bir demiryoluna da başlanmasını sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştular, bir fikir birliği oluşmuştu. Hatta o zaman sayın Aliyev  ‘finansmanını da biz sağlayacağız, konuşuruz’ demişlerdi. Fakat aradan geçen bu süre içinde petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle bu finans konusu gerçekleşmedi, biraz finansal sıkıntı nedeniyle öncelik Kars demiryoluna verildi, o tamamlandı. Fakat bu süre içinde bu projenin yani Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolunun projesi hazırlandı, istasyonları belirlendi, etütleri yapıldı. Bu geldiğimiz noktada Nahçıvan’ın siyaseten sıkışmasından dolayı bölgede, ürettiği malları ihraç edecek bir kapısı yok Nahçıvan’ın, sadece İran değil, Türkiye üzerinden rahat bir şekilde… Çünkü Nahçıvan’da üretim artıyor, tarımsal üretim artıyor, bunun pazara gönderilmesi için bu hat son derece uygun. Nahçıvan’ın daha özerk davranmasına sebep olacak, Nahçıvan’ın daha özerk bir cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmesi anlamında. Onun için de bu proje çok önemliydi. Bu projeye start verildi. “

    Proje kapsamında Kars’ta Asya’dan gelen malların birikeceği bir lojistik merkez yapılacağını kaydeden AK Partili Şamil Ayrım,  buradan da malların demiryolu ile Avrupa’ya kadar taşınacağını söyledi. Ayrım, “O hat Nahçıvan, Iğdır, Tuzluca, Digor ve Kars olacak. Bu demiryolu oradan ana hatla birleşip oradan İstanbul’a, Londra’ya kadar yükler taşınacak. Bu projeye start verildi. Bu çok önemliydi” diye konuştu.  Ayrım, bu projenin bölge için çok önemli olduğunu, barış için çok önemli olduğunu vurguladı.

    Nahçıvan- Türkiye arasındaki doğalgaz hattını

    AK Partili Şamil Ayrım, ikinci önemli projenin de doğalgaz ile ilgili olduğunu söyledi. Nahçıvan’ın şu anda doğalgazı İran üzerinden aldığını, Azerbaycan gazının oraya gidemediğini ifade eden Ayrım,  “Sebebi de şu; Nahçıvan ile Azerbaycan arasında Zengezur diye bir bölge var, burası Ermenistan. Sovyetler Birliği zamanında Ermenistan’a verilmiş. O bölge Ermenistan’da olunca Azerbaycan’ın Nahçıvan ile kara bağlantısı yok. Ondan dolayı İran’dan alıyorlar doğalgazı” dedi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in,  alternatif olarak Türkiye’den de doğalgazın gitmesi önerisinde bulunduğunu söyledi. Ayrım, “Şu anda doğalgaz Iğdır merkezde. Iğdır’dan sınıra kadar 80 kilometre, Nahçıvan tarafı da zaten sınıra kadar getirmiş. Yani 80-100 belki 120 kilometre ile bu hat tamamlanacak. Bu hattan doğalgaz Nahçıvan’a verilecek. İran ile onların bir anlaşması var, bu da alternatif bir proje, önemli bir proje” diye konuştu.

     

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    Etiketler:
    İran, Binali Yıldırım, İlham Aliyev, Iğdır, Kar, Nahçıvan, Bakü, Recep Tayyip Erdoğan, Şamil Ayrım, AK Parti, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Azerbaycan, Türkiye
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