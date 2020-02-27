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    Dostluk Yolları Forumu

    Moskova’da ‘Rusya, Türkiye, Almanya: Dostluk Yolları’ forumu düzenlendi

    © Sputnik / Anna Bratinkova
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    Moskova’da, ‘Rusya, Türkiye, Almanya: Dostluk Yolları’ adlı uluslararası forum düzenlendi. Forum, Andrey Karlov Uluslararası Vakfı tarafından organize edildi.

    Etkinliğe üç ülkenin bilim insanları, kamuya mal olmuş kişiler, devlet kurumları ve iş çevrelerinin temsilcileri katıldı. Forumda, kardeş şehirler arasındaki işbirliği, ekonomik işbirliği, insani ve kültürel diyalog gibi konular ele alındı.

    ‘Yeni dostluk köprülerinin kurulması, yanınızdakine dokunmak kadar basit’

    9 Aralık 2016’da Ankara’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki Büyükelçisi Andrey Karlov anısına Mersin Silifke'de bir müze açıldı.
    © Fotoğraf : akkuyu.com
    Silifke'de eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov adına müze açıldı
    Forumun ilk oturumunda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Aslında baktığımızda senin hikayen biraz da benim hikayem, benim hikayem de senin hikayen. Çünkü insanlar birbirine benzer aslında. Farklı toplumlarda yaşıyor olsak da, farklı ülkelerde doğmuş olsak da, günün koşulları belki bize başka yaşam tarzlarını, başka inançları, başka kültürleri dayatsa da, yeni dostluk köprülerinin kurulması yanınızdakine dokunmak kadar basit”.

    Karlov Vakfı’nın bu çalışması benim için çok kıymetlidir, daveti aldığımda da koşa koşa geldim” diye ekleyen Ali Kılıç ayrıca ikinci forumun İstanbul’da yapılmasını teklif etti.

    • Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
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    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Forum kapsamında düzenlenen 'A. Karlov. Sonsuzluğa yolculuk' sergisi

    ‘Andrey Karlov’a olanların bir daha asla yaşanmamasını istiyoruz’

    Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden dönemin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova, forumdaki konuşmasında, “Karlov’un adını taşıyan vakfımız, Andrey Karlov’a olanların bir daha asla yaşanmaması için kuruldu. Halkların barış içinde yaşamasını istiyoruz. Anlaşabilmemizi istiyoruz. Birbirimizi anlamamızı, birbirimizi sevmemizi, birbirimize dost olmamızı istiyoruz” ifadesini kullandı.

    © Fotoğraf : RusEmbTurkey / Twitter
    Eski Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Rusya Diplomasi Çalışanları Günü’nde Ankara’da anıldı
    Rusya ve Türkiye, Rusya ve Almanya kardeş şehirler arasındaki sayısız anlaşmalara rağmen bu anlaşmaların her zaman çalışmadığını dile getiren Karlova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten dost olan ve birbirlerinin hayatlarına katılan şehirler var, ama kardeşliğin sadece kağıt üzerinde kaldığı şehirler de var. Bugün burada toplanıp, birbirimize neler teklif edebileceğimizi, bu sürece nasıl katılabileceğimizi, halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki dostluğa nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmemizi istiyoruz”.

    Farklı ülkelerin kardeş şehirleri arasındaki işbirliğinin ele alındığı oturum öncesinde, forum misafirlerine 3 dakika içinde etrafta olabildiğince fazla kişiyle tanışma fırsatı sunuldu.
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Farklı ülkelerin kardeş şehirleri arasındaki işbirliğinin ele alındığı oturum öncesinde, forum misafirlerine 3 dakika içinde etrafta olabildiğince fazla kişiyle tanışma fırsatı sunuldu.

    'Dost olmamıza hiçbir şey engel olamaz'

    Marina Karlova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, uluslararası ilişkilerdeki halk diplomasisinin önemine dikkat çekerek şunu söyledi: “Her şey insanlara, ayara bağlı. Eğer Türkiye, oraya giden Rus insanları sevecek ve misafirperverliğini, tarihini, kültürünü onlarla paylaşacaksa, eğer Ruslar aynı şekilde büyük bir memnuniyetle Türkiye’ye gidecek, Türkleri ülkelerinde büyük bir memnuniyetle ağırlayacaksa, mutlu olmamıza, dost olmamıza ne engel olabilir? Bize hiçbir şey engel olamaz”.

    ‘Dostluk Yolları’, Andrey Karlov Vakfı tarafından düzenlenen ilk uluslararası forum olma özelliğini taşıyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Türk-Rus dostluğu, Türk-Rus ilişkileri, Moskova, Ali Kılıç, Rusya, Türkiye, Almanya: Dostluk Yolları Forumu, Marina Karlova, Andrey Karlov
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