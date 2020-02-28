Sınır yolcuları anlatıyor: Türkiye’de artık her şey çok pahalı, umudum iyi bir eğitim ve yaşam

Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler İstanbul'un çeşitli noktalarından Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor. Sputnik’in mikrofon uzattığı yolcular “Türkiye’de her şey artık çok pahalı, umudum iyi bir yaşam ve eğitim” diyor.

© Sputnik / Elif Sudagezer Göçmen ve mülteciler, Esenler Otogarı'ndan Edirne'ye giderek sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı verdiği yönündeki haberlerin hem ulusal hem de uluslararası basında yer almasının ardından İstanbul’da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Şehrin Aksaray, Zeytinburnu, Kazlıçeşme ve Esenler Otogarı başta olmak üzere çeşitli noktalarından, çoğunluğu Afgan ve Suriyeli olmak üzere binlerce mülteci ve göçmen, kara yoluyla Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye doğru yol alıyor. Gece yarısından bu yana mülteci ve göçmen derneklerinin organizasyonuyla onlarca araç, göçmen ve mültecileri Edirne’ye götürüyor. Bu otobüslerin yanı sıra taksi ve minibüsler de kişi başı 300-400 liralara varan ücretlerle mültecileri sınıra taşıyor. Kafilelerin umudu ise, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule ve Yunanistan'a açılan kapısı Pazarkule'den geçerek Avrupa’ya ulaşmak.

Mültecileri sınırda ne bekliyor?

Ancak, kafilelerin önünde zorlu bir yolculuk var. Dünden beri haberlere yansıyan görüntüler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık yüzlerce göçmenin sınır kapılarına yürüdüğüne, hatta sınıra ulaşmak için tali yollar ve tarlaları da kullandıklarına işaret ediyor. Üstelik kafilelerin önündeki asıl zorluk ve bilinmezlik sınır kapısına ulaştıktan sonra. Zira, Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişini tampon bölgeyi otobüsle kapatarak engellemeye çalışırken Bulgaristan Savunma Bakanlığı göçmen akınına karşı Türkiye sınırında 1.000 asker göndermeye hazır oldukları açıklamış durumda.

‘Sanki muazzam bir hazırlık yapılmışçasına sakin ve düzenli’

Söz konusu zorluklara rağmen, göçmen ve mültecilerin yanlarına bir sırt çantası ve birkaç eşya alarak Avrupa’ya ulaşma yönündeki çabaları sürüyor. Sputnik’e konuşan yerel yetkililer, sürecin ‘sanki muazzam bir hazırlık yapılmışçasına sakin ve düzenli’ şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Zira şimdiye dek her bir noktadan onlarca otobüs kalkmış durumda.

© Sputnik / Elif Sudagezer Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler Aksaray, Kazlıçeşme ve Esenler Otogarı başta olmak üzere pek çok noktadan Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor.

Otobüs firması yetkilisi: En az 500 yabancıya bilet sattık

Şimdiye dek Edirne’ye ulaşanların ve Edirne yoluna çıkanların sayısı ise net değil. Ancak Esenler Otogarı’ndaki bir otobüs firması yetkilisi, sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 500 kişinin firmalarından bilet alıp yola çıktığını söylüyor. Bir diğer firma çalışanı ise “Bu kalabalık ne böyle, sanki savaşa gidiyoruz’ diye tepki gösteriyor.

Afgan göçmen: Suriyelilerin herşeyi var ama bize hayat çok zor

Peki, İstanbul’dan sınıra doğru yola çıkanların beklentisi ne? Binlerce kişi neden Türkiye’den Avrupa’ya geçmek istiyor? Sputnik, bu sorunun yanıtını Kazlıçeşme’deki oluşan otobüs durağından ve Esenler Otogarı’ndan Yunanistan ve Bulgaristan sınırına ulaşmak için yola çıkanlara mikrofon uzatarak yanıt aradı. İsmini vermek istemeyen ve 1 yıldır Türkiye’de bulunduğunu 24 yaşındaki bir Afgan genç “Gitmek istiyorum çünkü bize burada her şey zor. Suriyelilerin her şeyi var. Kartları var, istedikleri hastaneye gidebiliyorlar. Ama bizi içeri almıyorlar. Eşim Afganistan’da ama mecburen gideceğim. Burada inşaatta çalışıyorum” diyor.

© Sputnik / Elif Sudagezer Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı göçmen ve mültecileri yanlarında birer sırt çantasıyla yola düşürdü.

Suriyeli genç: Hayalim Avrupa’da eğitim almak

20 yaşındaki Muhammed ise Suriye'nin başkenti Şam'da bırakarak 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Avrupa’da eğitim alma hayali olduğunu söyleyen Muhammed “Liseye kadar okuyabildim ama savaş başlayınca mecburen para kazanmak zorunda kaldım. Türkiye’de 3 yıl yaşadım ama hayalim Avrupa’ya ulaşıp orada eğitim almak” diyor.

‘Almanya’ya yakınlarımın yanına gitmek istiyorum’

Esenler Otogarı’ndan Edirne’ye gitmek için otobüs bekleyen arasında 32 yaşındaki Alan da var. Alan’ın Türkiye’de uzun bir macerası olmuş, Kamışlı’dan Türkiye’ye geldikten sonra sırasıyla Mardin, Adana ve İstanbul’da yaşamış. Alan da Muhammed gibi ülkesindeyken eğitim alıyormuş ancak Türkiye’ye gelince çalışmaya başlamış:

“Türkiye’ye geldiğimden beri çalışıyorum. 5 dil biliyorum. O yüzden tercümanlık yapıyorum. Avrupa’ya gitmek istememin sebebi, yakınlarımın bir kısmının Almanya’da olması. Orada restoran işletiyorlar. Ben de onların yanına gitmek istiyorum. 8 yıldır Türkiye’deydim ve çok mutluydum ama Avrupa’yı da çok seviyorum.”

© Sputnik / Burcu Okutan Kazlıçeşme'de otobüs bekleyen Afganlar

‘Türkiye artık çok pahalı, bizim için burada yaşamak neredeyse imkansız’

Otogarda bekleyişi sürenlerden birisi de 1.5 yıl önce Afganistan’dan Türkiye’ye gelmiş olan Aşraf. 27 yaşındaki Aşraf, 1.5 yıldır Taksim’de bir restoranda garsonluk yaparak geçinmeye çalıştığını ancak bunun artık neredeyse imkansız hale geldiğini anlatıyor:

“Ben Türkiye’ye geleli 1.5 yıl oldu. Taksim’de bir restoranda garsonluk yapıyordum ve restorana yakın bir yerde kalıyordum. Ama artık Türkiye’de her şey o kadar pahalı ki burada yaşamak neredeyse imkansız. Ülkeme de dönmek istemiyorum, orada da durumlar çok kötü. O yüzden iyi bir hayat umuduyla Avrupa’ya gitmek istiyorum.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.