Kayıt
19:19 28 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler İstanbul'un çeşitli noktalarından Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor.

    Sınır yolcuları anlatıyor: Türkiye’de artık her şey çok pahalı, umudum iyi bir eğitim ve yaşam

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    161
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104150/30/1041503062_0:269:2730:1805_1200x675_80_0_0_ee1ef8e4bf2e7ef7f33b3be24dcf606c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202002281041504463-sinir-yolculari-anlatiyor-turkiyede-artik-her-sey-cok-pahali-umudum-iyi-bir-egitim-ve-yasam/

    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler İstanbul'un çeşitli noktalarından Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor. Sputnik’in mikrofon uzattığı yolcular “Türkiye’de her şey artık çok pahalı, umudum iyi bir yaşam ve eğitim” diyor. 

    Göçmen ve mülteciler, Esenler Otogarı'ndan Edirne'ye giderek sınıra ulaşmaya çalışıyor.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Göçmen ve mülteciler, Esenler Otogarı'ndan Edirne'ye giderek sınıra ulaşmaya çalışıyor.

    Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin karadan ve denizden Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı verdiği yönündeki haberlerin hem ulusal hem de uluslararası basında yer almasının ardından İstanbul’da olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Şehrin Aksaray, Zeytinburnu, Kazlıçeşme ve Esenler Otogarı başta olmak üzere çeşitli noktalarından, çoğunluğu Afgan ve Suriyeli olmak üzere binlerce mülteci ve göçmen, kara yoluyla Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye doğru yol alıyor. Gece yarısından bu yana mülteci ve göçmen derneklerinin organizasyonuyla onlarca araç, göçmen ve mültecileri Edirne’ye götürüyor. Bu otobüslerin yanı sıra taksi ve minibüsler de kişi başı 300-400 liralara varan ücretlerle mültecileri sınıra taşıyor. Kafilelerin umudu ise, Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule ve Yunanistan'a açılan kapısı Pazarkule'den geçerek Avrupa’ya ulaşmak. 

    Mültecileri sınırda ne bekliyor?

    Ancak, kafilelerin önünde zorlu bir yolculuk var. Dünden beri haberlere yansıyan görüntüler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık yüzlerce göçmenin sınır kapılarına yürüdüğüne, hatta sınıra ulaşmak için tali yollar ve tarlaları da kullandıklarına işaret ediyor. Üstelik kafilelerin önündeki asıl zorluk ve bilinmezlik sınır kapısına ulaştıktan sonra. Zira, Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişini tampon bölgeyi otobüsle kapatarak engellemeye çalışırken Bulgaristan Savunma Bakanlığı göçmen akınına karşı Türkiye sınırında 1.000 asker göndermeye hazır oldukları açıklamış durumda. 

    ‘Sanki muazzam bir hazırlık yapılmışçasına sakin ve düzenli’

    Söz konusu zorluklara rağmen, göçmen ve mültecilerin yanlarına bir sırt çantası ve birkaç eşya alarak Avrupa’ya ulaşma yönündeki çabaları sürüyor. Sputnik’e konuşan yerel yetkililer, sürecin ‘sanki muazzam bir hazırlık yapılmışçasına sakin ve düzenli’ şekilde devam ettiğine işaret ediyor. Zira şimdiye dek her bir noktadan onlarca otobüs kalkmış durumda.

     

    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler Aksaray, Kazlıçeşme ve Esenler Otogarı başta olmak üzere pek çok noktadan Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı sadece Suriyelileri değil Afganları da yollara düşürdü, kafileler Aksaray, Kazlıçeşme ve Esenler Otogarı başta olmak üzere pek çok noktadan Bulgaristan ve Yunanistan sınırına gidiyor.

     

    Otobüs firması yetkilisi: En az 500 yabancıya bilet sattık 

    Şimdiye dek Edirne’ye ulaşanların ve Edirne yoluna çıkanların sayısı ise net değil. Ancak Esenler Otogarı’ndaki bir otobüs firması yetkilisi, sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 500 kişinin firmalarından bilet alıp yola çıktığını söylüyor. Bir diğer firma çalışanı ise “Bu kalabalık ne böyle, sanki savaşa gidiyoruz’ diye tepki gösteriyor. 

    Afgan göçmen: Suriyelilerin herşeyi var ama bize hayat çok zor

    Peki, İstanbul’dan sınıra doğru yola çıkanların beklentisi ne? Binlerce kişi neden Türkiye’den Avrupa’ya geçmek istiyor? Sputnik, bu sorunun yanıtını Kazlıçeşme’deki oluşan otobüs durağından ve Esenler Otogarı’ndan Yunanistan ve Bulgaristan sınırına ulaşmak için yola çıkanlara mikrofon uzatarak yanıt aradı. İsmini vermek istemeyen ve 1 yıldır Türkiye’de bulunduğunu 24 yaşındaki bir Afgan genç “Gitmek istiyorum çünkü bize burada her şey zor. Suriyelilerin her şeyi var. Kartları var, istedikleri hastaneye gidebiliyorlar. Ama bizi içeri almıyorlar. Eşim Afganistan’da ama mecburen gideceğim. Burada inşaatta çalışıyorum” diyor. 

     

    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı göçmen ve mültecileri yanlarında birer sırt çantasıyla yola düşürdü.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Türkiye’nin mültecilerin Avrupa'ya ulaşmasını durdurmama kararı göçmen ve mültecileri yanlarında birer sırt çantasıyla yola düşürdü.
    Suriyeli genç: Hayalim Avrupa’da eğitim almak 

    20 yaşındaki Muhammed ise Suriye'nin başkenti Şam'da bırakarak 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Avrupa’da eğitim alma hayali olduğunu söyleyen Muhammed “Liseye kadar okuyabildim ama savaş başlayınca mecburen para kazanmak zorunda kaldım. Türkiye’de 3 yıl yaşadım ama hayalim Avrupa’ya ulaşıp orada eğitim almak” diyor. 

    ‘Almanya’ya yakınlarımın yanına gitmek istiyorum’

    Esenler Otogarı’ndan Edirne’ye gitmek için otobüs bekleyen arasında 32 yaşındaki Alan da var. Alan’ın Türkiye’de uzun bir macerası olmuş, Kamışlı’dan Türkiye’ye geldikten sonra sırasıyla Mardin, Adana ve İstanbul’da yaşamış. Alan da Muhammed gibi ülkesindeyken eğitim alıyormuş ancak Türkiye’ye gelince çalışmaya başlamış: 

    “Türkiye’ye geldiğimden beri çalışıyorum. 5 dil biliyorum. O yüzden tercümanlık yapıyorum. Avrupa’ya gitmek istememin sebebi, yakınlarımın bir kısmının Almanya’da olması. Orada restoran işletiyorlar. Ben de onların yanına gitmek istiyorum. 8 yıldır Türkiye’deydim ve çok mutluydum ama Avrupa’yı da çok seviyorum.” 

    Göçmenler
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Kazlıçeşme'de otobüs bekleyen Afganlar
    ‘Türkiye artık çok pahalı, bizim için burada yaşamak neredeyse imkansız’ 

    Otogarda bekleyişi sürenlerden birisi de 1.5 yıl önce Afganistan’dan Türkiye’ye gelmiş olan Aşraf. 27 yaşındaki Aşraf, 1.5 yıldır Taksim’de bir restoranda garsonluk yaparak geçinmeye çalıştığını ancak bunun artık neredeyse imkansız hale geldiğini anlatıyor: 

    “Ben Türkiye’ye geleli 1.5 yıl oldu. Taksim’de bir restoranda garsonluk yapıyordum ve restorana yakın bir yerde kalıyordum. Ama artık Türkiye’de her şey o kadar pahalı ki burada yaşamak neredeyse imkansız. Ülkeme de dönmek istemiyorum, orada da durumlar çok kötü. O yüzden iyi bir hayat umuduyla Avrupa’ya gitmek istiyorum.”  

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    İzmir'de 98 kaçak göçmen yakalandı
    Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 6 bin 936 TL para cezası: 'Bilmiyordum, insanlık namına aldım'
    Yunanistan’a doğru göçmen hareketliliği arttı
    BM Genel Sekreteri Guterres'ten mülteci hakları için 'Tevbe Suresi' vurgusu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Cilvegözü Kapısı
    Cilvegözü Kapısı tekrar açıldı: Sınır kapısında sessizlik
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet