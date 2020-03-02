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15:54 02 Mart 2020
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    Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt

    ‘Kadın katillerinin yüzde 97’si erkek, yüzde 50’si ilkokul mezunu’

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    Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın cinayetlerinin hızla artan bir eğilim gösterdiğine işaret ederek “2018’de öldürülen kadın sayısı 440, 2019’da 474. Sadece Ocak ayında 27 kadın öldürüldü. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

    Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Tozluyurt, kadın sorunlarının çözüm süreçlerine erkeklerin aktif katılımlarını sağlamayı amaçladıklarına işaret ederek “Kadın sorunu, insanlık sorunudur. Bu bilinci oluşturmaya ve erkeklerin bu sorunların çözümüne müdahil olmalarını sağlamak istiyoruz. Bu konuda bilinci artırmak çok önemli. Çünkü istatistikler, kadına yönelik şiddet ve fırsat eşitsizliklerinin ne kadar kritik bir noktada olduğunu gösteriyor” dedi. 

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Tozluyurt “Erkekler, kadın sorunlarına müdahil olmuyor, olmak isteyenler ise zaman zaman suçlamalara maruz kalabiliyor. Bu yüzden çözüm üretmek isteyen erkekler bile ne yapacağını bilmiyor. Dernek olarak ana misyonumuz erkekleri de kadınların yaşadığı güçlüklerle mücadeleye dahil etmek. Kadının eğitimde fırsat eşitliğinden tut, iş hayatına ve yönetim sürecine katılımına kadar pek çok hayati önemde sorunu var” ifadelerini kullandı. 

    ‘Ocak ayında 27 kadın öldürüldü’

    Süleyman Soylu
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    Hem Türkiye’de hem de dünyada kadınların şiddet ve cinayetlerin hedefi olmasının yanı sıra pek çok sorunla karşı karşıya kaldığına değinen Tozluyurt “Kadına ve çocuğa şiddeti engellemek, kadının iş hayatına ve karar alma süreçlerine daha çok katılmasını, eğitimde fırsat eşitliğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de kadın cinayetleri 2008-2018 arasında artan bir eğilim gösteriyor. 2018’de öldürülen kadın sayısı 440, aynı rakam 2019’de 474’e çıkıyor. Bu yılın yalnızca ilk ayında öldürülen kadın sayısı ise 27. Faillerin çoğu erkek. Kadınlar koca, eski koca, baba gibi bir erkek güruhu tarafından öldürülüyorlar. Katillerin yüzde 97’si erkek ve yüzde 50’si ise ilkokul mezunu” dedi.

    ‘Rakamların ardından acılar, travmalar ve öksüz kalan çocuklar var’

    Tozluyurt, bu cinayetlerin rakamlardan ibaret olmadığına da değinerek “Bu rakamların ardındaki hikayeler unutulmamalı; öksüz kalan çocuklar, travmalar…Steril bir çevrede yaşıyorsanız toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farkında olmayabilirsiniz. Fakat rakamlara baktığımızda durum ortada” diye devam etti.

    ‘Kadınla erkeğin aldığı ücretler arasında uçurum var, fark yüzde 40’a kadar çıkabiliyor’

    Kadının yaşadığı sorunların, kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet eşitsizliğine dayandığına değinen Tozluyurt “Kadın ve erkek arasındaki uçurum liseden üniversiteye, üniversiteden iş hayatına giderek artıyor. 10 kadından 3’ü iş hayatında. Evde atıl bir güç var. Herhangi bir eğitime katılım gösteremeyen kız çocuklarının sayısı çok fazla. Kadınlar hala çalışmak için eşlerinden izin alıyor. Eğitim seviyesi düştükçe ‘kadınlar çalışmak için eşlerinden izin almalı’ diyenlerin sayısı artıyor. Aynı iş için kadın ve erkek arasında da bir uçurum var. Bu fark yüzde 40’a kadar çıkabiliyor” diye ekledi.

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    Etiketler:
    İstanbul Teknik Üniversitesi, Erkan Tozluyurt, Yanındayız Derneği
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