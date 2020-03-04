Microsoft Türkiye yetkilisi: Nesnelerin interneti hayatımızda daha fazla yer alacak

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, pazarlamanın teknolojiden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğuna işaret ederek "Bir zamanlar pazarlama ‘benim yeni bir ürünüm var’ demekti. Bugün, Twitter’da bir erkeğin kıyafetini eleştirdiği kadının ifşası üzerine, kadının üstündeki kıyafetin markası kendi hesabından genç kadına destekte bulunuyor. Pazarlamanın geldiği nokta bu" diyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından 2008 yılından bu yana düzenlenen ve Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi- GOBI’de konuşan Kundakçı "Nesnelerin internetine 5 milyar dolar yatırım kararı aldık. Daha önce toplamış olsaydık bile içinden anlam çıkaramayacağımız veriden anlam çıkarma olasılığı veriyor. Bir otomobilin veya bir uçağın hangi parçasını ne kadar kullanıldığına kadar pek çok veriye hem ulaşıyor, hem bu verileri işleyip saklayabiliyoruz. Bu teknolojiler hayatımızda daha fazla yer alacak" ifadelerini kullandı.

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