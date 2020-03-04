Gazeteci Dayanışma Ağı “Suriye’deki çatışmalar ve fiili savaş gazetecilere baskı ve saldırıları beraberinde getirdi. ‘Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamaz” açıklamasında bulundu.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde kuruluşunu ilan eden Gazeteci Dayanışma Ağı (GDA), günlerde artan gazetecilere dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Suriye’de yaşanan çatışmalar ve binlerce sığınmacıların Yunanistan sınırındaki bekleyişinin sürdüğü dönemde gazetecilere yönelik baskıların hızla arttığına işaret eden GDA “Suriye’de yaşanan çatışmalar, fiili savaş ve sınırlarımızda yaşanan sığınmacı dramı, halkın haber alma özgürlüğüne yeni bir saldırıyı beraberinde getirdi. Yalnıza görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımıza dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırı haberleri üst üste geliyor” denildi.

Dursunoğlu tutuklandı, haber takibi yapan Alman gazetecinin kamerası denize atıldı

Açıklamada “Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılğan, sınır hattında haber takibi sırasında gözaltına alındı ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Sayılgan ‘yurtdışına kaçarken yakalandı’ denilerek tutuklandı. Gazeteci, avukatların itirazı üzerine serbest bırakıldı. Yakın Doğu Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu ise sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda göçmenlerin durumunu takip eden ve görüntü alan Alman asıllı muhabir Michael Trammer, adada bulunan yabancı düşmanı, ırkçı grup tarafından saldırıya uğradı, kameraları denize atıldı” denildi.

Sputnik Türkiye çalışanları saldırı ve gözaltılar

GDA, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırı ve gözaltılara da değinerek “Sputnik Türkçe (Türkiye) servisinin Ankara ofisinde çalışan meslektaşlarımızın evlerine saldırı girişiminde bulunuldu. Gazeteciler, şikayet için gittikleri emniyette gözaltına alındı. İstanbul ofisine polis baskını yapılan haber kuruluşunun Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı” dedi.

Gazeteci Barış Terkoğlu’na gözaltı

Açıklama “Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, iç savaşın sürdüğü Libya’da ölen MİT mensubuna ilişkin haber nedeniyle, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Haberde, imzası bulunan Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Sosyal medyada savaş karşıtı paylaşımlarda bulunan gazeteci Faruk Arhan, attığı bir tweet gerekçe gösterilerek Antalya emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldı diye devam etti.

20’den fazla gazeteciye Edirne sınırında gözaltılar

‘Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamaz’

Gazeteci Dayanışma Ağı Yunanistan sınırında olanları da “Edirne sınırında haber takibi esnasında 20'den fazla gazeteci "1. derece askeri bölgelerde izinsiz görüntü alınmasının yasak olması" bahanesiyle gözaltına alındı. Edirne Pazarkule’de sığınmacıların durumunu takip eden Rudaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün gözaltına alındı” diye aktardı.

Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamayacağına işaret eden GDA “Gazeteci arkadaşlarımız, hiçbir hazırlık yapılmadan sınıra yönlendirilen göçmenlerin karşı karşıya kaldığı insanlık dışı duruma kayıtsız kalmamış aynı zamanda yaralıların hastaneye taşınmasına, çocukları kaybolanlara yardım edip kısıtlı su ve yemeklerini onlarla paylaşmıştır. Gazeteci Dayanışma Ağı olarak bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir. Devletler arasında süregiden gerginlikler, halkın haber alma özgürlüğünü engellemek üzere kullanılamaz.

Kamusal bir görevi yerine getirmeye çalışan biz gazetecilerin baskıyla engellenmesinin tek amacı izlenen politikaların nedenlerini ve yarattığı sonuçları halktan gizlemektir” ifadelerini kullandı.

‘Kamuoyunu özgürlükleri savunmak için dayanışmaya davet ediyoruz’

Dayanışma Ağı “Türkiye, maalesef, basın ve ifade özgürlüğü sıralamasında dünyanın en alt sıralarında yer almaktadır. 90’dan fazla meslektaşımız halen cezaevindedir. 2019 yılında 250 gazeteci hakim karşısına çıkmış, 10 meslektaşımız sopalı ve silahlı saldırılara maruz kalmıştır. Özgürlüğü hedef alan bu iklim derhal son bulmalıdır. GDA, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecek, gazetecilere dönük baskı ve saldırılara karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu, gerçekler ve özgürlükleri savunmak adına dayanışmaya çağırıyoruz” diye ekledi.

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