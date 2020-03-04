Kayıt
16:33 04 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde kuruluşunu ilan eden Gazeteci Dayanışma Ağı (GDA), günlerde artan gazetecilere dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

    Gazeteci Dayanışma Ağı: Suriye’deki çatışmalar ve fiili savaş gazetecilere baskı ve saldırıları beraberinde getirdi

    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 07
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104153/02/1041530238_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_b3348e589a78c49752c50fc835365e7d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202003041041530485-gazeteci-dayanisma-agi-suriyedeki-catismalar-ve-fiili-savas-gazetecilere-baski-ve-saldirilari/

    Gazeteci Dayanışma Ağı “Suriye’deki çatışmalar ve fiili savaş gazetecilere baskı ve saldırıları beraberinde getirdi. ‘Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamaz” açıklamasında bulundu.

    3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde kuruluşunu ilan eden Gazeteci Dayanışma Ağı (GDA), günlerde artan gazetecilere dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Suriye’de yaşanan çatışmalar ve binlerce sığınmacıların Yunanistan sınırındaki bekleyişinin sürdüğü dönemde gazetecilere yönelik baskıların hızla arttığına işaret eden GDA “Suriye’de yaşanan çatışmalar, fiili savaş ve sınırlarımızda yaşanan sığınmacı dramı, halkın haber alma özgürlüğüne yeni bir saldırıyı beraberinde getirdi.  Yalnıza görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımıza dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırı haberleri üst üste geliyor” denildi.

    Dursunoğlu tutuklandı, haber takibi yapan Alman gazetecinin kamerası denize atıldı

    Açıklamada “Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılğan, sınır hattında haber takibi sırasında gözaltına alındı ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Sayılgan ‘yurtdışına kaçarken yakalandı’ denilerek tutuklandı. Gazeteci, avukatların itirazı üzerine serbest bırakıldı.  Yakın Doğu Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu ise sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda göçmenlerin durumunu takip eden ve görüntü alan Alman asıllı muhabir Michael Trammer, adada bulunan yabancı düşmanı, ırkçı grup tarafından saldırıya uğradı, kameraları denize atıldı” denildi.

    Sputnik Türkiye çalışanları saldırı ve gözaltılar

    GDA, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırı ve gözaltılara da değinerek “Sputnik Türkçe (Türkiye) servisinin Ankara ofisinde çalışan meslektaşlarımızın evlerine saldırı girişiminde bulunuldu. Gazeteciler, şikayet için gittikleri emniyette gözaltına alındı. İstanbul ofisine polis baskını yapılan haber kuruluşunun Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı” dedi.

    Gazeteci Barış Terkoğlu’na gözaltı

    Açıklama  “Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, iç savaşın sürdüğü Libya’da ölen MİT mensubuna ilişkin haber nedeniyle, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Haberde, imzası bulunan Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Sosyal medyada savaş karşıtı paylaşımlarda bulunan gazeteci Faruk Arhan, attığı bir tweet gerekçe gösterilerek Antalya emniyeti tarafından ifade vermeye çağrıldı diye devam etti.

    20’den fazla gazeteciye Edirne sınırında gözaltılar

    Sputnik
    © Sputnik / Alexey Filippov
    Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişimi
    Gazeteci Dayanışma Ağı Yunanistan sınırında olanları da “Edirne sınırında haber takibi esnasında 20'den fazla gazeteci "1. derece askeri bölgelerde izinsiz görüntü alınmasının yasak olması" bahanesiyle gözaltına alındı. Edirne Pazarkule’de sığınmacıların durumunu takip eden Rudaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin Akgün gözaltına alındı” diye aktardı.

    ‘Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamaz’

    Devletler arasında süregelen gerginlikler halkın haber alma hakkını engellemek için kullanılamayacağına işaret eden GDA “Gazeteci arkadaşlarımız, hiçbir hazırlık yapılmadan sınıra yönlendirilen göçmenlerin karşı karşıya kaldığı insanlık dışı duruma kayıtsız kalmamış aynı zamanda yaralıların hastaneye taşınmasına, çocukları kaybolanlara yardım edip kısıtlı su ve yemeklerini onlarla paylaşmıştır. Gazeteci Dayanışma Ağı olarak bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir. Devletler arasında süregiden gerginlikler, halkın haber alma özgürlüğünü engellemek üzere kullanılamaz.

    Kamusal bir görevi yerine getirmeye çalışan biz gazetecilerin baskıyla engellenmesinin tek amacı izlenen politikaların nedenlerini ve yarattığı sonuçları halktan gizlemektir” ifadelerini kullandı.

    ‘Kamuoyunu özgürlükleri savunmak için dayanışmaya davet ediyoruz’

    Dayanışma Ağı “Türkiye, maalesef, basın ve ifade özgürlüğü sıralamasında dünyanın en alt sıralarında yer almaktadır. 90’dan fazla meslektaşımız halen cezaevindedir. 2019 yılında 250 gazeteci hakim karşısına çıkmış, 10 meslektaşımız sopalı ve silahlı saldırılara maruz kalmıştır. Özgürlüğü hedef alan bu iklim derhal son bulmalıdır. GDA, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecek, gazetecilere dönük baskı ve saldırılara karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu, gerçekler ve özgürlükleri savunmak adına dayanışmaya çağırıyoruz” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Gazeteci Alptekin Dursunoğlu gözaltına alındı
    Etiketler:
    Rawin Sterk, Rudaw, Odatv, Barış Terkoğlu, Sputnik Türkiye, Mahir Boztepe, Michael Trammer, Midilli, Alptekin Dursunoğlu, Yakın Doğu Haber Ajansı, Mezopotamya Ajansı, Yunanistan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Suriye, Gazeteci Dayanışma Ağı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Malezya'daki bir tren istasyonunda maskeli kadın.
    Dünya genelinde koronovirüse karşı takılan sıradışı maskeler
    Karikatür
    İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimleri kazandı
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet