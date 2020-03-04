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02:30 05 Mart 2020
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    Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin

    Akkuyu NGS yetkilisi Sezemin: Santralde Rus üniversitelerinden mezun 700 Türk görev alacak

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    Sputnik’in medya sponsoru olduğu 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi’nde konuşan Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin “Santralin işletme zamanına geldiğinde 3 bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Santralde Rusya’daki üniversitelerden mezun 700 Türk görev alacak” dedi.

    Zirve kapsamında yapılan basın toplantısında konuşan Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin Akkuyu Nükleer Santrali inşa aşamalarının güncel durumunu paylaştı. Sezemin “Santral işletme zamanına geldiğinde 3 bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Rusya’da nükleer alanda faaliyet gösteren ve personel yetiştiren üniversitelerden mezun olan 700 Türk vatandaşı görev alacak. Rusya'daki üniversitelerden mezun olan 80 Türk uzman şirket bünyemizde istihdam edilmeye başlanmıştır. Benim bu uzmanlarla tanışma fırsatım oldu. Ben bu uzmanların Türkiye’deki nükleer santralde gelecekte işletme sahipleri olacaklarına inanıyorum” dedi. 

    ‘Akkuyu Nükleer Santrali inşasında çalışanların yüzde 80’i Türk’

    3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı. Sputnik’in medya sponsoru ve Rosatom’un ana sponsorları arasında yer aldığı etkinlikte konuşan Sezemin şu anda Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışanların yüzde 80’inin Türkiye vatandaşı olduğunu söyleyerek “Halihazırda Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat sahasında 5 bin kişi çalışıyor. Bu çalışanların yüzde 80’i Türkiye vatandaşı. Geride bıraktığımız sene içerisinde proje kapsamında 1 nolu ünitenin reaktör binasının temeli yapımına ilişkin geniş kapsamlı çalışmalar tamamlanmak üzere. Mayıs 2019’da doğu kargo terminalinin inşaatı tamamlandı ve işletmeye devredildi. Bahsettiğim bu doğu kargo terminalinde kor tutucu ekipmanı yapıldı ve sahaya sevk edildi. Kor tutucu adını verdiğimiz bu ekipman, bir nükleer santralin güvenli bir şekilde çalışmasında pasif güvenlik önlemleriyle güçlendirilmiş çok değerli bir ekipman. Ekim 2019’a gelindiğinde güvenlik açısından çok büyük önem arz eden bu ekipman tasarımda öngörülen yerine uyum sağlamış ve çalışması tamamlandı. Sahaya sürülen bu ekipman sayesinde reaktör binasının daha sonraki aşamalarının yolunu açıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘Santralin inşası programa uygun bir şekilde hızla devam ediyor’

    Santralin inşası önceden yapılmış ve onaylanmış programa uygun bir şekilde hızla devam ettiğini ifade eden Sezemin2019’da kuzey, doğu ve güney drenaj kanallarının yapımına ilişkin kapsamlı çalışmalar tamamlandı. 2020 yılında ise 2 nolu güç ünitesinin çukur kazısına ilişkin yine geniş kapsamlı çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmaların tamamlanmasının akabinde 2 nolu güç ünitesinin reaktör binasının temelinin yapımına ilişkin ön çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Buna eş zamanlı olarak 2 nolu güç ünitesinin türbin adasının altyapısına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Yine aynı zamanda, programa uygun olarak 2 nolu güç ünitesinin yardımcı reaktörlerinin tesisinin yapımına ilişkin çalışmalar devam ediyor” diye konuştu. 

    ‘4 beton santralimiz faaliyete geçtiğinde betona ilişkin ihtiyaçlarımız buradan karşılanacak’

    Sezemin “Batı inşaat-montaj tesisinde 4 beton santralinin faaliyete geçirilmesi öngörülmektedir. Bu anlamdaki çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor. 4 adet beton santralimiz faaliyete geçtiğinde 1 saatte 550 metreküp beton harcını hazırlama ve inşaata yetiştirme kapasitesine sahip olacak. Birinci ve ikinci ünitelerin yapımına ilişkin betona olan ihtiyacın tamamı bu beton santralinde yapılan üretimden karşılanacak. Bu yıl idari binamızın yapımı da tamamlandı” dedi.

    ‘Yerelleştirme, hem ekipmanların kısa sürede tedarik edilmesini hem de maliyetin düşmesini sağlayacak’

    Santralin malzeme ve ürün ihtiyaçlarında yerelleştirmeye gidildiğini söyleyen Sezemin “2019’da ihtiyaç olan malzeme ve ürünlerin yerel piyasadan temin edilmesi konusunda bir yerlileşme süreci başlattık. Bu sürecin yönetilmesi için özel bir komisyon kurduk. Gerek yükleniciler gerek potansiyel tedarikçilerle çalışma grubu kapsamında ayda bir düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Yerelleştirme, bize hem ekipmanların kısa sürede tedarik edilmesini hem de maliyetin düşmesini sağlayacak. Bu yerelleştirme sürecinin ilk başarılı sonuçlarını da görmekteyiz” dedi.

    ‘Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi santralin sadece yapımında değil, işletilmesinde de sorumlu’

    Sezemin, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin santralin sadece yapımında değil aynı zamanda işletmesinde de sorumlu olduğunu hatırlatarak “Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi bu santralin sadece yapımında yer alıp sorumluluk üstlenen şirket değildir. Aynı zamanda bu santralin işletme sorumluluğunu da üstleniyor. Dolayısıyla bu santralin çok güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilmesinden herkesten önce biz menfaat sağlarız. Birinci ünite temel plakasında beton dökme çalışmaları esnasında çeşitli komisyonlar tarafından denetleniyor. Birinci ünite temel plakasında hiçbir şekilde çatlak ya da boşluk bulunmamaktadır. Şunu da söylemek isterim, bu plakanın yapımında kullanılan beton karışımı kendiliğinden mukavemetini sağlayabilme özelliğine sahip bir harç. Bu özelliği sayesinde beton dökümü esnasında herhangi bir çatlak ve boşluk oluşması mümkün değildir” dedi.

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