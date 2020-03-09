Optimar: Türk halkının yüzde 94’ü koronavirüse karşı bireysel önlem almıyor 

Optimar Araştırma, halkın Çin’de başlayıp 100’den fazla ülkeye yayılan koronavirüse karşı nasıl tutum aldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 94.2’si virüse karşı bireysel tedbir almıyor ancak 76.8’i virüsten endişe duyuyor. Resmi verilere göre Türkiye’de Kovid-19 vakası bulunmuyor.

Optimar Araştırma, Şubat sonunda yapmış olduğu ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırması kapsamında Çin’de başlayıp 100’den fazla ülkeye yayılan Kovid-19 virüsüyle ilgili Türk halkının perspektifini ortaya koydu. Toplam 26 şehirdeki 2883 vatandaşa yöneltilen ankete toplumun yüzde 82.8’i koronavirüs hakkında bilgisi olduğunu söyledi.

“Virüsün Türkiye’ye sıçramasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 76.8’si ‘evet’ yanıtını verdi.

Temizlik ve maske takmak yaygın tedbirler arasında

Optimar, halkın hastalığa karşı bireysel tedbir alıp almadıklarını da araştırdı. Katılımcıların yüzde 94.2’si herhangi bir tedbir almadığını belirtti.

Aldıkları tedbirlerin sorulmasına üzerine ise, tedbir aldığını beyan edenlerin yüzde 56’sı “temizlik ve sağlıksız ortamlardan korunmak” yanıtını verirken, yüzde 16.7 maske taktığını söyledi. Yüzde 4.2 ise “sağlıklı beslenmeye çalışıyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın en güncel açıklamalarına göre, Kovid-19 vakası bulunmuyor.

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