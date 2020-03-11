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    Diyarbakır'daki Nevruz hazırlıkları - Pervin Buldan - Leyla Güven

    HDP'li Buldan'dan koronavirüs açıklaması: Herhangi bir sorun olduğunda Nevruz ile ilgili planlarımızı gözden geçireceğiz

    © Sputnik / Sertac Kayar
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    Kürt partilerin organizasyonu ile yapılacak Nevruz kutlamalarının hazırlıkları başlarken, koronavirüs nedeniyle kutlamaların iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Herhangi bir sorun olduğunda biz de Nevruz ile ilgili yapacağımız planlarımızı gözden geçireceğiz” dedi.

    Diyarbakır’da her yıl düzenlenen bir milyon kişinin katıldığı Nevruz kutlamalarının hazırlıkları başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi (TJA), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Azadî Partisi, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-Bakur) Kürt parti ve kurumların ortak organizasyonu ile düzenlenen Nevruz bu yıl “Demokrasi, adalet, özgürlük için” sloganıyla kutlanacak.

    Öztürk: Kürt halkının demokratik ve siyasal taleplerini, haykıracağı bir platform olacak

    Nevruz hazırlıklarına Kürt partilerin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısı ile başlandı. Türkçe ve Kürtçe yapılan açıklamada Nevruz’un bu yılki içeriğine dikkat çekildi. Türkçe metni okuyan DTK Eşbaşkanı ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, “Savaşlara, ölümlere, zulüm, baskı, inkâr, imha ve tutuklamalara karşı bu yıl Kürt Milleti yeniden barışın, kardeşliğin, özgürlük ve eşitliğin sesi ve soluğu olmak için meydanlara, sokaklara ve alanlara inecek. Kendi taleplerini ve nasıl bir yaşam kurmak istediğini ve mücadele kararlılığını yeniden dünyaya duyuracak ve milyonlarca kişinin aynı anda etrafında halaya durduğu Nevruz ateşini harlayacak ve gürleştirecek. Amed’ten Mahabad’a, Hewlêr’den Kobanê’ye kadar Kürtler komşu halklarla birlikte dayatılan tekçiliğe karşı eşitliğin, özgürlüğün ve çok sesliliğin imkansız olmadığını yeniden haykıracak. 2020 Nevruz’u, Kürt halkının demokratik ve siyasal taleplerini, büyük bir coşku ve moral ile haykıracağı bir platform olacaktır” dedi.

    Buldan: 2020 Nevruz'u, tarihsel ve dönemsel açıdan oldukça büyük bir öneme sahip

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © AP Photo /
    Hamaney'in Nevruz konuşması koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
    Toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bu yılki Nevruz’un tarihsel ve dönemsel olarak büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek “2020 Nevruz'u, tarihsel ve dönemsel açıdan oldukça büyük bir öneme sahip bir Nevruz olacak. 2020 Nevruz'unu savaş politikalarının, hukuk dışı tecrit politikalarının, baskının, şiddetin, kayyım gasplarının çok yoğun yaşandığı bir döneme denk gelmesi itibariyle önemli bir Nevruz olduğunu ifade etmek isterim. Amed meydanı şuna tanıktır: 2013 Nevruz'una tanıktır. Amed meydanında 2013 Nevruzu’nda Sayın Öcalan’ın İmralı Cezaevi'nden göndermiş olduğu Türkiye halklarına, Ortadoğu halklarına ve Türkiye’nin demokratik çözümüne dair mektubunu gördü, Türkiye’deki Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair mektubunu gördü” şeklinde konuştu.

    Diyarbakır'daki Nevruz hazırlıkları - Pervin Buldan - Mithat Sancar
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Diyarbakır'daki Nevruz hazırlıkları - Pervin Buldan - Mithat Sancar

     

    ‘Barışı bir kez daha haykırma zamanıdır’

    “Aynı zamanda Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözümüne dair çok kapsamlı mektubunun okunduğu bir Nevruzu yaşadık Amed Nevruzu’nda” diyen Buldan şöyle devam etti:

    “Bu önemliydi. 2013 Nevruzu’nda bu dikkate alınmış olsaydı, çağrılar dikkate alınmış olsaydı, bugün yaşanan krizlerin, başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere kaosların hiçbiri olmayacaktı. Bu ülkeyi yönetenler, AKP hükümeti ne yazık ki 2013 Nevruz'unda verilen mesajları, söylenen sözleri dikkate almayan, barış ve müzakere süreçlerini dikkate almayan yol ve yöntemi tercih etti. Çatışmalı süreçlerde devam etmek isteyen, çözümsüzlüğü dayatmak isteyen zihniyetin bugün sadece Türkiye’de değil, tüm Ortadoğu'da yıkımlara, ölümlere, acılara vesile olduğunu görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Hala geç kalınmış olmadığını ifade etmek isterim. Elbette 2013 Nevruz'u dikkate alınmış olsaydı, bugün daha demokratik bir Türkiye, Suriye ve Ortadoğu olacaktı. Bugünlere bu süreçle gelinmiş olacaktı. Bir kez daha ifade etmek isterim: Hala genç kalınmış değil. İmralı Adası’nda Sayın Öcalan hala aynı noktada, hala vermiş olduğu mesajlarda Türkiye halklarının, Suriye halklarının Ortadoğu halklarının barıştan yana olan çağrılarına destek veren açıklamalar yapmaktadır. Barışı içtenlikle ve yürekten dileyen insanların, Türkiye halklarının ve toplumunun, bu ülkeyi bir barış ülkesi yapmak için el ele ve omuz omuza verme zamanıdır. Barışı bir kez daha haykırma zamanıdır.”

    Diyarbakır'daki Nevruz hazırlıkları
    © Sputnik / Sertac Kayar
    Diyarbakır'daki Nevruz hazırlıkları

     

    Sancar: Savaş ve barış arasında bıçak sırtı bir durumdayız

    Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “Savaş ve barış arasında bıçak sırtı bir durumdayız” dedi. Sancar şöyle devam etti:

    Dünyada Nevruz kutlamaları
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    IKBY'de koronavirüs nedeniyle Nevruz etkinlikleri askıya alındı
    “Ya onlarca yıl sürecek bir savaşın içine sürüklenilecek ya da adil ve kalıcı bir barış kurulacak. Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının ön şartı Kürtlerin haklarına, temel haklarına kavuşmasıdır. Yani Ortadoğu’nun kalbinde, demokratik bir şekilde barış içerisinde çözülmesidir. Nevruz bunun için her zaman bir imkan ve bir fırsat olmuştur, bunları haykırmak ve hatırlatmak için. Nevruz pek çok halk tarafından kutlanır ama Kürtler açısından bunun özel bir anlamı olmuştur. Nevruz özgürlük özleminin halklarla eşit bir şekilde kardeşçe yaşama arayışının bir sembolü olmuştur. O nedenle bütün Ortadoğu halkları, elbette Türkiye halkları, bu Nevruz'u onlarca yıl sürecek savaş girdabı mı, bir kan deryası mı yoksa bir kalıcı barış dönemi mi, bir özgürlük dönemi mi olacak? Bu soruları sorarak, Nevruz'a gerekli anlamı, önemi herkesin yükleyeceğine inanıyorum. Bütün Ortadoğu’da halklar egemenlere, özellikle halkların haklarını hiçe sayan kirli pazarlıklara karşı meydanlarda birlikteliklerini ortaya koyacaktır.”

    Buldan’dan koronavirüs sorusuna yanıt: Herhangi bir sorun olduğunda planlarımızı gözden geçireceğiz

    Gazetecilerin Nevruz kutlamalarının. Koronavirüs nedeniyle iptal edilip edilmeyeceğini sorusunu üzerine HDP’li Buldan “Koronavirüs tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Önceki günler bize ne getirecek henüz bilmiyoruz. Umarız ve ümit ediyoruz ki can kaybı yaşanmadan koronavirüs konusunda, insanlarımız yaşamını yitirmeden bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde ne yaşanacağını bilmediğimiz için herhangi olumsuz bir durumda elbette ki bütün bu kurumlar bu meseleyi tartışmak üzere bir kez daha bir araya gelebilir. Çünkü hiçbir şey insan yaşamının üzerinde değildir. Herhangi bir sorun olduğunda biz de Nevruz ile ilgili yapacağımız planlarımızı gözden geçireceğiz” şeklinde yanıt verdi.

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    Etiketler:
    Mahabad, Kürtçe, Türkçe, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Toplum Kongresi, Diyarbakır, Pervin Buldan, HDP, Nevruz, Kürt
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