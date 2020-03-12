Çocuklar Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rus yazarların eserlerini canlandırdı

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Rus edebiyatını okumaya teşvik etmek ve çocukların bu konuda ilgisini çekmek amacıyla ‘Yaşayan Klasikler’ adlı bir yarışma gerçekleştirildi. Dünya çapında 80 ülkede gerçekleştirilecek yarışmanın kazananları haziran ayında Moskova’da yapılacak yarışmaya katılacak.

Rus edebiyatını okumaya teşvik etmek ve çocukların bu konuda ilgisini çekmek amacıyla Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘Yaşayan Klasikler’ adlı bir yarışma gerçekleştirildi. Svetlana Özgür’ün küratörlüğünde düzenlenen yarışmada 10-17 yaş arası anadili Rusça olan, Rusça öğrenmekte olan ve konuştuğu dillerden biri Rusça olan 19 çocuk Rus edebiyatından bir eser canlandırdı.

Etkinlikte konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov “‘Yaşayan Klasikler’ yarışması, hem Rusça bilen ve Rus edebiyatını yakından tanıyanlar hem de henüz yeni dil öğrenmeye başlayanlara ve Rus edebiyatı deryasına yeni dalanlar için bildiklerini geliştirme ve Rus klasik edebiyatının şaheserlerini yakından tanımak için bir fırsat. Rusya’nın klasik edebiyatı, Rusçanın bağlantı halkası olan temel ve zenginliktir, anadili olmayanlar için Rusça bilgisini geliştirme imkanıdır. Bu tür yarışmaların düzenlenmesi, yurtdışında Rusça öğrenme imkanını genişletme fırsatı” dedi.

‘Bu gibi etkinlikler halkların arasında daha iyi bir anlayışın geliştirilmesine yardımcı oluyor’

Buravov “Başka bir ülkenin dilini bilmek halkları birleştirmeye, onlar arasında daha iyi anlayışın kurulmasına yardımcı oluyor. Sonuç olarak çeşitli ülkeler ile ilişkileri geliştirmek için daha elverişli bir iklimin yaratılmasına katkıda bulunuyor. Bu yarışma bağlamında, Rusya-Türkiye ilişkilerinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Yaşayan Klasikler' yarışmasında çocukların performanlarını yazar Amina Aygistova, çevirmen Uğur Büke, gazeteci Marian Karagözov, tiyatro yönetmeni Nastia Rıbalko ve gazeteci Olga Haldız değerlendirdi. © Sputnik / Burcu Okutan

'Yaşayan Klasikler' yarışmasında çocuklar Rus yazarların eserlerini canlandırdı. © Sputnik / Burcu Okutan

'Yaşayan Klasikler' yarışmasından bir kare © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 3 © Sputnik / Burcu Okutan 'Yaşayan Klasikler' yarışmasında çocukların performanlarını yazar Amina Aygistova, çevirmen Uğur Büke, gazeteci Marian Karagözov, tiyatro yönetmeni Nastia Rıbalko ve gazeteci Olga Haldız değerlendirdi.

Kazananlar Moskova yolcusu

Lukoil sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin çeşitli illerinden çocuklar katıldı. Rus yazarların eserlerinin canlandırıldığı bu yarışma 80 ülkede gerçekleşecek. Yarışmanın Türkiye ayağı kazananları ise Sverdlik Diana, Novikova Jdana, Kupzova Mariya oldu.

Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) destekleriyle gerçekleşen yarışmanın Türkiye ayağı kazananları haziran ayında Moskova’da yapılacak olan yarışmaya katılmaya hak kazandı.

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