Turizm uzmanlarının ‘koronavirüs’ yorumu: Türkiye Rus turistler için 1 numaralı destinasyon olarak kalıyor

TUI tur operatörünün Halkla İlişkiler Müdürü Larisa Ahanova, Rusya’da Türkiye’nin henüz koronavirüsten etkilenen ülke çağrışımını vermediğini belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye, izolasyon ve turist akışını azaltma yönünde aşırı önlemler almıyor. Türkiye, ‘fiyat-kalite’ dengesi ve otelcilerin sunduğu ve yüzde 50’ye varan indirimler sayesinde halen ‘erken rezervasyon’ kampanyasında lider konumunda ve en popüler destinasyon olarak kalıyor. 2020 sezonu için tüm tur operatörler talepte iki katlık bir artış olduğunu duyurdu. Ayrıca talepteki artış sebebiyle charter programı da daha erken tarihe çekildi ve genel olarak Türkiye’nin Rus turistlerin tüm yıl boyunca gittiği bir yer haline geldiği söylenebilir”.

Halihazırda Türkiye’ye satışların koronavirüsten çok jeopolitik durum ve iki ülke arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu dile getiren Ahanova, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeden önce iki ülke arasında yaşanan son gerilimden dolayı satışlarda yüzde 70’e varan düşüş yaşandı, rezervasyonlar neredeyse kesildi” dedi.

Yeni sezondan beklentileriyle ilgili olarak bu yıl herkesi yeni bir trendin beklediğini söyleyen Ahanova şunları ifade etti:

“Rus tur operatörleri farklılaştırılmış ürün geliştirmeye karar verdi. Türk otellerini yönetimini eline alarak bu oteller temelinde kendi otel markalarını geliştirmek. Coral, TUI, Anex, Pegas bu yolu izliyor. Neredeyse tüm büyük tur operatörler, Rus pazarının taleplerine uygun kendi otel konseptlerini geliştirme çalışmalarına yatırım yaptı. Bu, satışları, özel tekliflerin varlığını ve sunulan hizmetlerin kalitesini kontrol etme fırsatını sağlıyor. Virüsün etkisine gelince bu öncelikle kurumsal/iş turizmini etkiler. Ancak Türkiye daha çok aile tatili merkezidir, bu yüzden koronavirüsten daha az etkilenir.”

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ise bu kadar iyimser değil.

Tüm destinasyonların koronavirüsün etkisini hissettiğini belirten Lomidze, “Sezonun kesinlikle başarısız olacağını söylemeyeceğim ama gelişmeler aşağı yönde. Ancak yazın satışların nasıl olacağını söylemek için henüz zor” dedi.

Yine de diğer destinasyonlara göre Türkiye’nin daha az etkileneceğini ve Rus turist sayısı üzerinde daha çok Suriye’deki gerilimin etkiye sahip olduğunu anlatan Lomidze, “Satışlarda yüzde 30-40’lık gerilemeye rağmen Türkiye yine de genel satış hacminde 1 numaralı destinasyon olarak kalıyor. Ruslar, önümüzdeki dönemin neler göstereceğini bekliyor” ifadesini kullandı.

Genel olarak turizm piyasasındaki durumun özel olduğunu söyleyen Lomidze, “Son 20 yıldan fazla bir sürede, günümüzde olduğu gibi turizm piyasasını felç eden hiçbir olay yaşanmamıştı. Turizm endüstrisinin kayıpları milyarlarca doları buluyor” diye kaydetti.

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