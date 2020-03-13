Darbe girişiminden sonra tutuklanan Korgeneral Yılmaz beraat etti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'darbeye yardım etmek' suçlamasıyla 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamada beraat etti. Korgeneral Yılmaz, 3 yıl tutuklu kalmış, daha sonra Yargıtay kararıyla serbest bırakılmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 7. Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı kararı ile 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Korgeneral İbrahim Yılmaz, atandıktan kısa bir süre sonra tutuklandı. Hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Yılmaz, yargılama boyunca darbeci olmadığını ve aldığı tedbirlerle Diyarbakır'daki olası kalkışmaya engel olduğunu söyledi.

Yargılama sırasında dinlenen ve aralarında dönemin Diyarbakır Valisi, Emniyet Müdürü ve Jandarma Bölge Komutanı'nın da bulunduğu 20'den fazla tanık da Korgeneral Yılmaz'ın ilk dakikalardan itibaren darbe girişimine karşı durduğunu söyledi. Yargılamayı yapan Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ocak 2018’de Korgeneral Yılmaz'ı 'darbeye yardım etmek' suçlamasıyla 12.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 3 yıl sonra tahliye etti

Yerel mahkemenin kararının açıklanmasının ardından Korgeneral Yılmaz’ın avukatı Nazlı Yılmaz, Yargıtay'a temyiz başvurusu yaptı. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 29 Mart 2019 tarihli kararında yerel mahkemenin hükmünü bozarak, yaklaşık 3 yıl cezaevinde bulunan Korgeneral Yılmaz’ı tahliye etti. Korgeneral Yılmaz’ın FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığı ve darbeye yardım etmediği belirtilen Yargıtay kararında hüküm tarihi itibariyle örgütsel bağının da ortaya konamadığını vurgulandı. Korgeneral Yılmaz’ın davranışları ile kalkışmanın karşısında durduğunun belirtildiği Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

"Bilakis davranışları ile kalkışmanın karşısında durduğunun, başarıya ulaşmaması için de kendi birliği üzerinde gerekli tedbirleri alması nedeniyle sorumluluk bölgesi olan Diyarbakır’da darbenin icrai hareketleri bağlamında değerlendirilebilecek bir olayın olmadığı…"

Tüm suçlardan beraat etti

Yargıtay’ın bozma kararından sonra Yılmaz’ın dosyası yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi. Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yaptığı yargılamada daha önce 12,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı Korgeneral Yılmaz’ın tüm suçlardan beraatine karar verdi.

'Adalete olan inancımız tamdır'

Korgeneral İbrahim Yılmaz'ı, avukat olan kızı Nazlı Yılmaz savunuyor. Müvekkili olan babasının her duruşmasına katılan Yılmaz, beraat kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Devletine ve anayasal düzene bağlı bazı general ve subayların, bilinçli bir şekilde FETÖ terör örgütü tarafından sözde sıkıyönetim ve atama listelerine bilinçli şekilde yazılarak tasfiye edilmek istendiğini söyleyen Nazlı Yılmaz, şunları söyledi:

"Masum ve devletinin yanında duran generaller ve subaylar bu örgüte üye olmadıkları ve darbeci olmadıkları halde FETÖ’cüler tarafından sözde sıkıyönetim ve atama listelerine bilinçli şekilde yazılarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tasfiye edilmek istendiler. Müvekkilimin dosyasında terör örgütü üyeliği ile ilgili Yargıtay’ın belirlediği hiçbir kriter ve delil yoktur. Diyarbakır’da tek bir askeri eylem, kalkışmaya katılan tek bir kişinin olmaması müvekkilimin erken aldığı tedbirler sayesindedir. Bunun sonucunda da 18 Temmuz 2016’da yapılan güvenlik toplantısında Sayın Vali tarafından tebrik edilmiştir. Müvekkilim daha sonra Genelkurmay Başkanlığı’nca 2. Ordu Komutanlığı görevine de atanmıştır. Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Zaten bizim yargılama boyunca savunduğumuz tezler de bunlardı. Yargıtay ilamı da bir kez daha kuşkuya yer vermeyecek şekilde gerçekleri ortaya konmuştur. Adalete olan inancımız tamdır. Biz devletimizden ve bayrağımızdan başka hiç bir şey düşünmedik. Devlete küskünlüğümüz yoktur."

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