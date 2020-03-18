Londra’da mahsur kalan 21 Türk öğretmen yardım bekliyor

Van’dan bir AB projesi kapsamında Londra’ya giden 21 kişilik Türk öğretmen ve idareci heyeti, Türkiye’nin İngiltere’den uçuşları durdurmasının ardından şehirde mahsur kaldı. Londra Büyükelçiliği’ne gidip e-posta göndermeleri söylenen ancak otomatik mesajla karşılaşan öğretmenler, ülkelerine dönüş için yetkililerden yardım beklediklerini söylüyor.

Heyette bulunan öğretmenler “Uçuş yasağı haberini aldığımız gibi soluğu Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde aldık. Fakat oradaki yetkililer bize e-posta göndermemizi söylediler. Ancak e-posta gönderdiğimizde ise otomatik yanıtla karşılaşıyoruz. Tam bir çıkmaz durumundayız” dedi.

‘Burası çok pahalı bir şehir, harcırahlarımız bitti’

Van’da görev yapan öğretmenler “Türkiye’ye dönmek için farklı uçuş kombinasyonları deniyoruz ancak bir çıkar yol bulamadık. Burada uzun süre kalmamız neredeyse imkansız. Burası çok pahalı bir şehir ve bir otelin geceliği en az 50 pound. Türk yetkililere yurdumuza dönmek için yardım çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sokaklar bomboş, yardım isteyecek kişi yok’

Londra sokaklarının bomboş olduğunu ve yardım isteyecek kimse bulamadıklarını söyleyen öğretmenler “Sokaklarda hiç kimse yok. Zaten tanıdığımız kimse de yok. Burası bizim ülkemiz gibi değil. Yardım edecek birini bulmaya imkan yok. Heyetteki en yaşlı öğretmenimiz 52 yaşında. Burada koronavirüs kapmaktan son derece endişeliyiz. Öğretmenlerimizden birine bir şey olsa, ne yaparız bilmiyorum” dediler.

‘Dijital İngilizce eğitim ve sınav programına gelmiştik’

Aralarında İngilizce ve bilgisayar öğretmenleri ile okul müdürlerinin bulunduğu heyet “Buraya geliş sebebimiz teknoloji desteğiyle uzaktan İngilizce eğitim ve sınav düzenlenmesine yönelik bir programı öğrenmekti. Dünyanın geçtiği bu zorlu günler açısından önemli bir program bu” diye anlattılar.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.