İstanbul’da ‘koronavirüs’ etkisi: Yalnızca işe gidenler ve turistler sokakta

Türkiye’de koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı giderek artıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınırken, yetkililer ise halka ‘dışarı çıkmama’ çağrısında bulunuyor. Bu önlem ve çağrılara İstanbul halkı kulak verdi. İstanbul’un en yoğun yerlerinden olan Taksim Meydanı’nda artık sadece işe gidenler ve turistler kaldı.

Dünyada, Türkiye dahil yaklaşık 150 ülkede görünen yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Karadağ’da ilk hasta tespitiyle beraber koronavirüs tüm Avrupa’ya yayılmış durumda. Tüm dünyada toplam vaka sayısı 215 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 84 binin üzerinde. Türkiye’de vakalar giderek artarken, koronavirüs kaynaklı ölümler de gerçekleşmiş durumda.

Türkiye’de koronavirüs önlemleri: Eğlence mekanları kapatıldı, cemaatle namaz askıya alındı

Türkiye koronavirüsün yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler aldı. Türkiye’de vakaların görünmesinin ardından Beştepe’de düzenlenen koronavirüs zirvesinde alınan kararlara göre, ilk ve orta dereceli okullarda 16 Mart'tan itibaren eğitime 1 hafta ara verildi, üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Tüm ligler de ertelendi. Aynı zamanda Türkiye 20 ülkeye uçuş yasağı getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart gecesinden itibaren ‘Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri’ geçici olarak kapatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise, cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde cemaatle namazı askıya aldı. Belediyeler, meydanları dezenfekte ediyorlar. Türkiye’de faaliyet gösteren birçok marka ise mağazalarını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu. Devlet yetkililerinden vatandaşlara ise ‘dışarı çıkmayın, evde oturun’ çağrısı yapılıyor.

Alınan önlemlerin ardından İstanbul meydanlarında yoğunluk azalıyor

Tüm bu önlemlerin ve çağrıların arkasından, Türkiye’nin en büyük, en hızlı, en hareketli şehri İstanbul’un meydanlarında eski yoğunluk yok. İstanbul’un en yoğun yerlerinden olan Taksim Meydanı’nı artık sadece işe gidenler vatandaşlar ve turistler ‘dolduruyor’. Bakırköy ve Beyoğlu’nda konuşulan tek konu var: koronavirüs.

Vatandaş kişisel önlemlerini arttırıyor

Dışarı çıkan vatandaşlar ise koruyucu maske ve eldiven kullanıyor. Maske bulamayan dışarıda atkı veya şal ile ağızlarını kapatıyorlar. Artan talep sebebiyle piyasada artık maske bulmak zor. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk meslek lisesi öğrencilerinin cerrahi ve N95 maske üretimine başladığını duyurdu. Ayrıca, artık eczanelerde maske almak için reçete gerekecek. Sokaklarda yoğunluğun azalmasıyla sosyal mesafe de korunmaya başlanmış durumda.

Koronavirüsün yayılması engellemek için alınan önlemler kapsamında eğlence mekanları geçici bir süre kapatıldı. © Sputnik / Burcu Okutan

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte, İstanbul meydanlarında yoğunluk azaldı. © Sputnik / Burcu Okutan

Belediyeler sokakları ve meydanları dezenfekte ediyor. © Sputnik / Burcu Okutan

Vatandaşlar dışarı çıkarken koruyucu maske takarak önlem alıyor. © Sputnik / Burcu Okutan

Vatandaşlar dışarı çıkarken koruyucu maske takarak önlem alıyor. © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 5 © Sputnik / Burcu Okutan Koronavirüsün yayılması engellemek için alınan önlemler kapsamında eğlence mekanları geçici bir süre kapatıldı.

İnsanlar zorunluluk halleri dışında dışarı çıkmıyor, esnaf siftah bile yapamıyor

İnsanların zorunluluk halleri haricince dışarı çıkmaması esnafı da etkiledi. Taksim esnafı ‘siftah bile yapamadıklarını’ söylüyor. Atlas Sineması koronavirüs sebebiyle seanslarını durdurdu, pasaj da ise insana rastlamak zor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması kararıyla İstanbul en önde gelen eğlence merkezlerinden biri olan Nevizade ‘kepenk kapatmış’ durumda. Ancak, müzikli olmayan birkaç mekan açık. Onlar ise ‘neden kapatılmadıklarını’ sorguluyor. ‘Neden bizi kapatmadılar, kapatıldıysa hepsi kapatılsın. Evde çocuk çoluğumuz var, sokağa çıkarken korkuyoruz’ diyorlar.

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